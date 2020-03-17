Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Ekran Kartı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Nvidia çevrimiçi yayınlayacağı GTC 2020’yi erteledi

    GPU devi Nvidia’nın blog sayfasında yayınlanan duyuruya göre firma yeni kartlarının tanıtımını erteledi.
    3 gün
    1,3b
    1
    Ekran Kartı
    Metehan Göktaş
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Nvidia çevrimiçi yayınlayacağı GTC 2020’yi erteledi
    Tam Boyutta Gör

    Geçtiğimiz haftalarda çevrimiçi gerçekleştirileceğini öğrendiğimiz GTC 2020’den bu sefer bir üzücü haber daha geldi. Yayınlanan duyuruya göre GTC haberleri ertelenmiş durumda.

    GTC'yi erteleme kararı

    Yeşil ekibin CEO’su Jensen Huang Nvidia’nın blog sayfasında yayınladığı yazısıyla çevrimiçi yayınlanacak GTC etkinliğinin ertelendiğini açıkladı. Böylelikle çalışanlara, iş ortaklarına ve medya mensuplarına Koronavirüs bulaşmasını önlemeyi amaçlayan Huang herkese bu dönemi güvenli bir şekilde atlatma dileğini iletti.

    Ayrıca Bkz. "RTX 3080 Ti, RTX 2080 Ti’dan %40 hızlı olabilir"

    Çalışanlarının evden işlerine devam ettiği bilgisinin yanı sıra saatlik çalışan ekip arkadaşlarına da ücretlerinin ödenmeye devam edeceği müjdesini veren CEO, araştırmacı ve geliştiricilerin hazırladığı akışların önümüzdeki dönemde sunulacağının da haberini verdi.



    https://blogs.nvidia.com/blog/2020/03/16/gtc-update/?fbclid=IwAR2C4bZO_Ncqhkg96o_Sl4fHzIgZihvPPsOIE9lyo6KTCbbFyirj0wHy5zM Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 2 gün PS5'in resmi detayları açıklanıyor! Türkçe Simultane canlı yayını! 2 gün Üç kameralı yeni iPad Pro duyuruldu! İşte özellikleri ve Türkiye fiyatı 2 gün 2020 Kia Sorento, yepyeni tasarımı ve hibrit versiyonuyla geldi 2 gün GitHub mobil uygulaması indirmeye sunuldu 2 gün Realme 6i ilk Helio G80 barındıran akıllı telefon oldu 2 gün Apple, kullanıcının eline uyacak şekilde boyutlandırılabilen mouse patenti aldı 2 gün Huawei Watch GT 2e'nin görselleri ve teknik detayları ortaya çıktı 2 gün AMD Ryzen ile ikisi bir arada | HP Envy X360 incelemesi 2 gün Resident Evil 3 remake demosu, 19 Mart’ta konsollar ve PC için yayınlanacak 2 gün ABD'de yaşayan iki Türk, KOVİD-19 test kiti üretti 2 gün 2020 Hyundai Elantra tanıtıldı: Yepyeni teknolojiler ve hibrit versiyon 2 gün Moto G8 Power Lite'ın özellikleri belli oldu 2 gün Üç boyutlu yazıcıyla basılan valfler, İtalya’da KOVİD-19 hastalarının hayatını kurtardı 2 gün Ülkemizde de satılması beklenen Oppo Reno3 tanıtıldı 2 gün Elon Musk, Tesla'yı karantinaya almama inadını sürdürüyor 3 gün Google iki yıldır unuttuğu Snapseed'i yeniden hatırladı 3 gün Google, Koronavirüs sitesini yayınlamak için biraz daha zamana ihtiyaç duyduğunu açıkladı 3 gün Samsung, PlayGalaxy Link adlı oyun akış hizmetini sonlandırıyor 3 gün Koronavirüs nedeniyle Türkiye'de ilk can kaybı yaşandı 3 gün Motorola Edge Plus'ın basın görselleri ortaya çıktı 3 gün GÖRÜNTÜLENEN Nvidia çevrimiçi yayınlayacağı GTC 2020’yi erteledi Sonraki iOS 14 kodları iPhone 12 Pro'daki dördüncü kamerayı ortaya çıkardı 3 gün RTX 2060 da 8 GB VRAM’le güncelleniyor 3 gün LG V60 ThinQ 5G'nin fiyatı ve çıkış tarihi belli oldu 3 gün Samsung sektörün ilk 512GB eUFS 3.1 belleğini üretmeye başladı 3 gün Yeni Marvel filmi Black Widow resmen ertelendi 3 gün Mobil Renoir APU’ların yonga tasarımı paylaşıldı 3 gün Royole ikinci katlanabilir telefonunu 25 Mart'ta tanıtacak 3 gün Ryzen 4000 mobil ailesi duyuruldu: %25 IPC artışı ve daha uzun batarya ömrü geliyor 3 gün Kartlı ödemelerde temassız işlem limiti arttırıldı 3 gün Otomotiv devleri Avrupa'da üretime ara veriyor: PSA, FCA, Renault 3 gün Redmi K30 Pro Zoom Edition modelinin geleceği resmi olarak doğrulandı 3 gün Koronavirüs tanısı konulan Tom Hanks ve eşi taburcu edildi 3 gün Koronavirüs nedeniyle yüzlerce liralık müzik uygulamaları ücretsiz oldu 3 gün Koronavirüs nedeniyle bazı filmler erkenden internete düşüyor: İşte filmlerin listesi 3 gün Koronavirüs salgınından etkilenmeyen Tesla, Model Y teslimatlarına başladı 3 gün Sony yarın PlayStation 5 hakkındaki sessizliğini bozacak 3 gün EURO 2020 ve Şampiyonlar Ligi ertelendi 3 gün Huawei P40 lite Türkiye'de satışa çıkmaya hazırlanıyor: İşte satış tarihi 3 gün Yeni Volkswagen Amarok'un çizim görseli paylaşıldı 3 gün Teknoloji Bakanı Varank’tan koronavirüs aşısı açıklaması! Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    PlayStation 5 teknik detayları resmen açıklandı
    DonanımHaber
    Mobil operatörlerden ortak açıklama
    DonanımHaber
    Online Koronavirüs testi başladı: Koronavirüs riskiniz var mı ...
    DonanımHaber
    Goat of Duty Steam'de Ücretsiz
    Bölüm Sonu Canavarı
    PlayStation 5 Teknik Özellikleri
    Bölüm Sonu Canavarı
    PlayStation 5 Geriye Uyumluluk Çıkışında 100 PlayStation 4 Oyu...
    Bölüm Sonu Canavarı
    Erdoğan: Ekonomiye güven artıyor, üretim cephesinden rekorlar ...
    DH Forum
    2020 Volkswagen Polo Highline - kampana fren
    DH Forum
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim