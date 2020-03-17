Nvidia çevrimiçi yayınlayacağı GTC 2020’yi erteledi

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Geçtiğimiz haftalarda çevrimiçi gerçekleştirileceğini öğrendiğimiz GTC 2020’den bu sefer bir üzücü haber daha geldi. Yayınlanan duyuruya göre GTC haberleri ertelenmiş durumda.

GTC'yi erteleme kararı

Yeşil ekibin CEO’su Jensen Huang Nvidia’nın blog sayfasında yayınladığı yazısıyla çevrimiçi yayınlanacak GTC etkinliğinin ertelendiğini açıkladı. Böylelikle çalışanlara, iş ortaklarına ve medya mensuplarına Koronavirüs bulaşmasını önlemeyi amaçlayan Huang herkese bu dönemi güvenli bir şekilde atlatma dileğini iletti.

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Çalışanlarının evden işlerine devam ettiği bilgisinin yanı sıra saatlik çalışan ekip arkadaşlarına da ücretlerinin ödenmeye devam edeceği müjdesini veren CEO, araştırmacı ve geliştiricilerin hazırladığı akışların önümüzdeki dönemde sunulacağının da haberini verdi.

https://blogs.nvidia.com/blog/2020/03/16/gtc-update/?fbclid=IwAR2C4bZO_Ncqhkg96o_Sl4fHzIgZihvPPsOIE9lyo6KTCbbFyirj0wHy5zM

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