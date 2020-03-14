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    RTX 3080 Ti, RTX 2080 Ti’dan %40 hızlı olabilir

    Nvidia’nın yaklaşan modellerinin arefesinde yeni sızıntılar paylaşılmaya devam ediliyor. Görünüşe göre yeni kartlar bir hayli iddialı gelecek.
    6 gün
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    Ekran Kartı
    Metehan Göktaş
    Yazar
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    RTX 3080 Ti, RTX 2080 Ti’dan %40 hızlı olabilir
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    GPU devi bir süredir gelen haberlere göre Ampere yongalarının hazırlığı içerisinde. Yeni sızıntıya göre Nvidia donanımseverlerin beklentisini boşa çıkarmayacağa benziyor. Paylaşılan tabloya göre tepe model bir hayli iddialı geliyor.

    RTX 3080 Ti selefinden %40 hızlı olabilir

    GA102’yi kalbinde barındıracak RTX 3080 Ti bir Tweet’e göre RTX 2080 Ti’dan %40 hızlı olacak. GA103’le gelecek RTX modeli %10 önde yer alırken GA104’le gelecek kart %5 geride kalıyor.

    Tepe modelde 5376 CUDA çekirdeğinin kullanımına 12 GB kapasiteli 384 bit’lik bellekler sunulurken 60 ünitede 3840 shader’la gelecek GA103’lü kartta ise 320-bit bellek veriyolu üzerinden iletişimin sağlanacağı 10 GB kapasiteli GDDR6 bellekler tercih edilmiş.

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    Performans verisi paylaşılan son kartta ise 3072 CUDA çekirdeği ve 8 GB 256 bit bellek detaylarına yer verilmiş. Performansına dair ipucu paylaşılmayan yongaların işlem birimi sayısından yola çıkacak olursak modellerin RTX 2060 ve GTX 1650 Super’in yerini alacağını söyleyebiliriz. Tabi shader sayılarında görünüşe göre bir güncelleme yolda, haliyle yeni kartların model numarası öncellerinden düşük de olabilir.

    RTX 3080 Ti, RTX 2080 Ti’dan %40 hızlı olabilir

    Tüm kartlarda ışın izleme desteğine devam

    Diğer taraftan yeni nesilde SLI yalnızca tepe modele has tutulabilir. Güzel bir haber olaraksa tüm kartlarda ışın izleme desteğine devam edileceğini aktaralım. Giriş segmente konumlandırılacak kartlarda donanımsal olarak mı yer alacak yoksa yazılımsal düzeyde mi kalacak sorusunun cevabını zaman gösterecek.

    Son olarak Jensen Huang her ne kadar GTC 2019’da 7 nm için TSMC’yi işaret etse de Nvidia Ampere’de Samsung’un 10 nm nodunu tercih edeceğe benziyor. 8 nm LPP süreciyle kıyaslanan Samsung’un 10 nm üretimi yine de EUV’a kıyasla daha geride kalıyor.

     Bu durumda Nvidia’nın geçtiğimiz günlerde paylaşılan uçuk CUDA sayılarına sahip yongaları için HPC ihtimali güçlenirken yine 7 nm de HPC piyasasına saklanabileceğe benziyor.

    Ayrıca ikiye katlanan shader hayali bir ihtimale göre MCM tasarımında gelmesi beklenen Hopper yongalarında da görülebilir. Son olarak Nvidia’nın AMD’nin Big Navi hamlesini beklediği iddia edilirken çıkış tarihi olarak bu yılın son çeyreğinden bahsedilmekte. Eğer iddia doğruysa bile kırmızı ekibin kaslı yongası her ne kadar ilk testlere göre RTX 2080 Ti'ın hissedilir payla önünde olsa da Ampere'nin tepe modelleri karşısında geride kalması muhtemel.



    https://www.tweaktown.com/news/71185/nvidia-ampere-geforce-rtx-3080-ti-is-40-faster-than-2080/index.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Morichannnn (Akın Özer) 6 gün en beğenilen
    Asıl soru bir böbrek yetecek mi?
    2 Yanıt Yanıtla +10
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    Mutlak.Sıfır (Yüksel ) 6 gün Morichannnn
    Evi arabayı satıp alacak sonra imzasında gururla sergileyecek.
    Yanıtla +1
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    Yorumlar (22) Yorum Yaz Forumda Gör
    mustafa 09 (mustafa ) 4 gün
    Fiyatların uygun olmasını beklemek hayal gibi görünüyor.Onun için kart alacaklar boşuna beklemesin yeni seri gelir ucuzdan alırız diye.
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    DH Misafiri 4 gün
    Nvidia ne yaparsa yapsın fahiş fiyatlı olacak beklemeye gerek yok.
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    DH Misafiri 4 gün
    fiyatıda 20 30 bin tl olur herhalde
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    REDSTONE (REDSTONE ) 5 gün
    NVIDIA AMPERE Serisi,

    Malum Coronavirus muhabbetinden dolayı; en iyi ihtimalle Q2/20 içerisinde lanse edilişi ile beraber Q3/20 gibi raflarda olabilir. Fakat yüksek ihtimalle raflarda olması Q4/20'ye sarkacak gibi görünüyor. En en en kötü ihtimalle Q1/21'i bile bulması ihtimal dahilinde olarak değerlendiriliyor.

    Her halükarda en olası tarihte piyasada bulunsa bile; döviz kuru + Coronavirus'tan dolayı ülkelerin ekonomik durumları vs. derken şu aşamada inanılmaz bir belirsizlik durumu mevcut.
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    TheNewAtilla (Atilla Taşdemir) 5 gün
    %50 deniyordu. %40 artış upgrade için alt limit bence
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    ebu41 (Ebubekir Yılmaz) 5 gün
    %40 hizli olabilir ???? bu ne :d
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    moonquad (Ertugrul Ibrahimoglu) 5 gün
    3080 ti ile 2080 ti arasında %40 fark olacaksa 3080 ile 2080 arasında da %40 fark olacaktır aynı şekilde 3070 ile 2070 içinde geçerli olabilir.Bir de 3070 bu verilere göre bakacak olursan 2080ti'den %10 güçlü olacağı görünüyor.
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    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 5 gün
    De olmayabilir de. Bakıcaz artık çıkınca.
    Ama fiyat ne olacak asıl önemli olan bu,gene alamayacağımıza göre çokta şeyetmemek lazım aslında.
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    SuperVisör (mahir cam) 6 gün
    amd inteli geçtiği gibi nividayı geçemedi çare bulması lazım ben 4080 ti yi bekleyeceyim çünki 1080ti alınabilecek seviyelere düşerse alabilirim :) veya 5080ti beklerim :(
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    MeGaDave06 (Cumhuriyet Atatürk) 6 gün
    En tepe modelde 384 bit

    Bi altında 320 bit

    Onunda altında 256 bit



    Bu bana gtx 580, 570 ve 560ti ı hatırlatıyor. Gtx 500 serisindeki efsane egaleliği yakalarlarsa amdnin işi hem zor olur hemde çok iyi hamleler yapması lazım. Hd 5000 vs gtx 500 dönemine dönse ortalık ne kızışır be
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