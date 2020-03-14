RTX 3080 Ti, RTX 2080 Ti’dan %40 hızlı olabilir

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GPU devi bir süredir gelen haberlere göre Ampere yongalarının hazırlığı içerisinde. Yeni sızıntıya göre Nvidia donanımseverlerin beklentisini boşa çıkarmayacağa benziyor. Paylaşılan tabloya göre tepe model bir hayli iddialı geliyor.

RTX 3080 Ti selefinden %40 hızlı olabilir

GA102’yi kalbinde barındıracak RTX 3080 Ti bir Tweet’e göre RTX 2080 Ti’dan %40 hızlı olacak. GA103’le gelecek RTX modeli %10 önde yer alırken GA104’le gelecek kart %5 geride kalıyor.

Tepe modelde 5376 CUDA çekirdeğinin kullanımına 12 GB kapasiteli 384 bit’lik bellekler sunulurken 60 ünitede 3840 shader’la gelecek GA103’lü kartta ise 320-bit bellek veriyolu üzerinden iletişimin sağlanacağı 10 GB kapasiteli GDDR6 bellekler tercih edilmiş.

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Performans verisi paylaşılan son kartta ise 3072 CUDA çekirdeği ve 8 GB 256 bit bellek detaylarına yer verilmiş. Performansına dair ipucu paylaşılmayan yongaların işlem birimi sayısından yola çıkacak olursak modellerin RTX 2060 ve GTX 1650 Super’in yerini alacağını söyleyebiliriz. Tabi shader sayılarında görünüşe göre bir güncelleme yolda, haliyle yeni kartların model numarası öncellerinden düşük de olabilir.

Tüm kartlarda ışın izleme desteğine devam

Diğer taraftan yeni nesilde SLI yalnızca tepe modele has tutulabilir. Güzel bir haber olaraksa tüm kartlarda ışın izleme desteğine devam edileceğini aktaralım. Giriş segmente konumlandırılacak kartlarda donanımsal olarak mı yer alacak yoksa yazılımsal düzeyde mi kalacak sorusunun cevabını zaman gösterecek.

Son olarak Jensen Huang her ne kadar GTC 2019’da 7 nm için TSMC’yi işaret etse de Nvidia Ampere’de Samsung’un 10 nm nodunu tercih edeceğe benziyor. 8 nm LPP süreciyle kıyaslanan Samsung’un 10 nm üretimi yine de EUV’a kıyasla daha geride kalıyor.

Bu durumda Nvidia’nın geçtiğimiz günlerde paylaşılan uçuk CUDA sayılarına sahip yongaları için HPC ihtimali güçlenirken yine 7 nm de HPC piyasasına saklanabileceğe benziyor.

Ayrıca ikiye katlanan shader hayali bir ihtimale göre MCM tasarımında gelmesi beklenen Hopper yongalarında da görülebilir. Son olarak Nvidia’nın AMD’nin Big Navi hamlesini beklediği iddia edilirken çıkış tarihi olarak bu yılın son çeyreğinden bahsedilmekte. Eğer iddia doğruysa bile kırmızı ekibin kaslı yongası her ne kadar ilk testlere göre RTX 2080 Ti'ın hissedilir payla önünde olsa da Ampere'nin tepe modelleri karşısında geride kalması muhtemel.

https://www.tweaktown.com/news/71185/nvidia-ampere-geforce-rtx-3080-ti-is-40-faster-than-2080/index.html

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