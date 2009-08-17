Nvidia Core 2 ve Core i5/Core i7 işlemciler için iki yeni yonga seti hazırlıyor

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DirectX 11 destekli yeni nesil ekran kartları endüstri tarafından merakla beklenen Nvidia, yonga seti arenasına yeni modeller ile dönüş yapmaya hazırlanıyor. Netbook'lar için hazırladığı ION platformu ile gündemde olan firma hatırlanacağı üzere bir süre önce Intel ile davalık olmuş ve Nehalem tabanlı işlemciler için yonga seti üretip üretmeyeceği konusu firmalar arasında tartışma yaratmıştı.

Core i7 işlemciler ve X58 yonga setinden oluşan Bloomfield platformu ile SLI teknolojisinin kullanım haklarını Intel ile paylaşan hatta geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama ile SLI teknolojisinin Core i5 / Core i7 işlemciler ile P55 yonga setinden oluşan Lynnfield platformunda da kullanılacağını açıklayan Nvidia'nın Intel işlemciler için iki yeni yonga seti hazırlığında olduğu bildiriliyor.

Nvidia'nın çalışmaları devam eden yeni yonga setlerinden MCP89 kod adlı modelin LGA775 formunda olan Core 2 jenerasyonu, MCP99 kod adlı çözümün ise LGA1156 formundaki Lynnfield işlemcileri için hazırlandığı belirtiliyor. Yeni yonga setlerinden MCP89 ile 1333MHz FSB ve 1333MHz DDR3 bellek desteği sunulması ve DirectX 10 uyumlu entegre grafik birimine yer verilmesi bekleniyor.

Hacimli üretimine önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde başlanacak olan MCP89 ile birlikte Nvidia, yine önümüzdeki yıl MCP99 yonga setini de pazara sunacak. Benzer şekilde ilk çeyrekte gelmesi beklenen yeni yonga setinin 32nm üretim teknolojisiyle hazırlanan LGA1156 formundaki Intel işlemcilere destek vermesi ve firmanın P55/P57 yonga seti çözümlerine alternatif olması bekleniyor.

MCP89 ve MCP99 yonga setlerini kullanan yeni anakartların Mart ayında yapılacak CeBIT fuarından önce tanıtılması bekleniyor.