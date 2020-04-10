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    Nvidia entegre AMD GPU’larına karşı Turing tabanlı MX450 hazırlığında

    Yeşil ekip son yıllarda MX serisi kartlarıyla oldukça iyi bir iş çıkardı. Görünüşe göre fira için vites yükseltme zamanı gelmiş.
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    Metehan Göktaş
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    Nvidia entegre AMD GPU’larına karşı Turing tabanlı MX450 hazırlığında
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    Nvidia MX serisi GPU’larıyla uygun fiyata giriş seviyesi oyuncu dizüstüsü almak isteyenlere güzel seçenekler sundu. Buna karşın AMD’nin ve Intel’in piyasada rekabeti kızıştırması firmayı yeni bir adım atmaya itti.

    TU117 kullanılabilir

    Gelen sızıntılara göre Nvidia Turing mimarili MX450 hazırlığında. TU117 GPU’sunu temel alacak kart bu haliyle masaüstü GTX 1650, GTX 1650 GDDR6, ve GTX 1650 Mobil’le aynı yongayı temel alıyor. Buna karşın CUDA çekirdeği tarafında 896’dan 768’e düşüşten bahsedilmekte.

    Diğer taraftan giriş seviyesi kartın kırpılan bir diğer yanı ise bellekleri olabilir. Teste 540 MHz’de giren GPU’nun 2 GB GDDR6 belleğinde kapasiteye ek olarak frekansta da kırpmaya gidilerek 10 Gbps seviyesine düşülmüş.

    Ayrıca bellek veri yolu da 64 bit’e indirilerek bant genişliği de kısıtlanmış. Hoş TU117'nin bant genişliğinden elde edeneceği kazanım belli bir seviyeden sonra oldukça küçük bir oranda kalıyor. GTX 1650 GDDR6 örneğini hatırlayalım. Yine de eğer olsaydı 128-bit veri yolunun faydasının hissedilir düzeyde seyretmesi muhtemel.

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    PCIe 4.0 destekli olabilir

    25 watt’lık TDP bütçesine sığdırılan MX450’nin  7 Gbps bellekli ve frekans başlığında ayrışan bir varyantı da konuşulurken kartların PCIe 4.0 arayüzüyle gelme ihtimali şaşırtıcı. İlk tahminlere göre GTX 1650’nin %80-90’ı gücünde olması beklenen kartın Intel’in mevcut iGPU’sunun 2 katı performansla gelecek Xe çözümüyle rekabeti ise merak konusu.

    Nvidia giriş seviyesini güncelleme nedeni

    Zira MX serisi ekran kartları genelde Intel işlemcili dizüstülerde tercih ediliyor. Kendisinden daha az güç tüketip benzer performans sunacak giriş seviyesi bir kartı kimse istemez. İlerleyen günlerde oluşabilecek tablo yeşil ekibi böyle bir güncellemeye itmiş olabilir.

    Nvidia entegre AMD GPU’larına karşı Turing tabanlı MX450 hazırlığında
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    Dahası Pascal mimarili MX350 Picasso APU’larına %70 üstünlük kurmasına karşın güncel Renoir APU’larından R7 4800U’da bulunan Vega birimleri MX 350’nin %95’i seviyesine ulaşmış durumda.

    25 watt TDP içerisinde sunulan güçlü işlemci ve giriş seviyesi kartlarla boy ölçüşen iGPU oldukça heyecan verici. Dahası Ryzen 9 4900U’la kıyaslamada bu daha da ilgi çekici bir hale bürünebilir.

    DDR5 bellekle tablo değişebilir

    Yıllardır konuşulan giriş seviyesi kartların APU’lar tarafından yutulacağı iddiası görünüşe göre yavaş yavaş gerçekleşmeye başlıyor. Nvidia’nın entegre GPU’ların etkisiyle güncellemeye gitmesi bunun belirgin bir örneği.

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    Diğer yandan DDR5’e geçişle dizüstü APU’ların grafik performansında yaşanacak iyileşme daha iştah kabartıcı durumda. Üstelik AMD Navi mimarisini henüz APU’lara taşımadı bile.



    https://wccftech.com/nvidia-geforce-mx-400-turing-notebook-gpus-tackle-intel-xe-dg1-and-amd-vega-igpus/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    fhrstw 1 sa.
    Mx serisi çok lüzumsuz bir çok kısıtlama ile geliyor hem gereksiz güç tüketimi hemde çok yetersiz. Amd eğer dahili gpuyu biraz güçlendirirse ultrabooklarda ciddi avantaj sağlayacak. Zaten 3000 serisi mobil ryzen piyasayı test etmek için yapıldığı belli 4000 lerle beraber yavaş yavaş amd gerçek gücünü gösterecektir.
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    Morichannnn (Akın Özer) 1 sa.
    AMD Vega integrated GPU’yu geliştirmeseydi, NVDIA hala bizi keriz gerine koyup MX150’nin bir tık iyileştirilmiş MX250’yi kakalayacaktı. Rekabet iyidir.
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    emsalsszz (batuhan özmen) 1 sa.
    giriş seviyesi laptopta intel zaten işlemcinin yanına dahili grafik işlemcisi koyarak bütçeyi arttırıyor yanına bir de nvidianın harici gpu su geliyor

    Amd tarafında sadece işlemcinin yanına dahili gpu ile geliyor, amd bu konuda çok avantajlı durumda

    Fiyat konusunda çok zor yarışır intel+mx serisi zaten intelin kendi işlemcileri pahalı iken

    mx serisi bana kalırsa giriş-orta seviyesi olacak gibi gözüküyor
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