MediaTek yongasetli telefonlar teste girdiğinde olağan üstü performans gösteriyor: MediaTek’ten kızdıran açıklama

Akıllı telefon pazarı kullanıcıların gözünü boyama amaçlı ve faydası düşük teknoloji/yöntemlerle dolu. Bunun gerçeğin dışında 2013 yılında Samsung’un kullanıcılarına 10 dolar ödemeye mahkum edilmesiyle sonuçlanan hilenin ardından akıllı cihaz üreticileri boş durmamış. Huawei’nin telefonlarına benchmark yazılımlarına özel yüksek termal sınır sağlayan hilesinin ardından bu seferki yöntem pes artık dedirtecek cinsten.

Bu seferki hile en baştan

Kullanıcıların düşüncelerinin yanlış yönlenmesine neden olacak yeni yöntem Huawei’ninkiyle benzer. Buna karşın bu seferki hile Huawei gibi daha son aşamalar yerine en baştan, yongaseti üreticisinden geliyor. Mediatek’in kendi çözümünü taşıyan telefonların BSP (Board Support Package) yazılımına entegre ettiği konfigürasyon dosyasında ilginç detaylar ortaya çıktı.

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Solda:Çinde satışa sunulan telefon Mediatek Dimensity 1000L (Teorik olarak daha kaslı)Sağda: Oppo Reno3'ün Avrupa bölgesindeki versiyonu Mediatek Helio P95

/vendor/etc konumunda bulunan power_whitelist_cfg.xml dosyası içerisine yongasetinin bellek kontrolcüsünden GPU-CPU çekirdeklerine kadar performansa etkisi olan tüm ünitelerini olası en yüksek performans konumuna uzun süreli bir şekilde çıkması yönünde yönlendiren dosyadaki detaylar can sıkıcı.

Uzun beyaz liste

Dosyanın satırlarında bulunan beyaz listede bir çok popüler benchmark yazılımının yanı sıra test ekipleri tarafından kullanılan ve genelde pek duyulmamış yazılımlar da mevcut. GeekBench, AnTuTu and 3DBench, PCMark, Quadrant ve ??? / Master Lu, Master Lu AIBench ve ZTH AI’den oluşan uzun liste yonganın Sport Mode’a gireceği uygulamalar olarak belirlenmiş.

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Nispeten eski telefonlarda da var

Dahası bu durum Çinli üreticilerin yanı sıra MediaTek yongaseti barındıran Sony cihazlarda da geçerli. Dolayısıyla ortaya çıkan tablonun üreticilerden ziyade MediTek’in kendi mahareti olma ihtimali yüksek. Örneğin Sony XA1 biraz incelendiğinde benzer bir dosyayı bulmak mümkün. Bununla birlikte Sony’in söz konusu cihazının konfigürasyon dosyasında cihazın 2016 yılında piyasaya sürülmesinden olsa gerek bazı güncel AI testlerini göremiyoruz.

Güncellemeyle uçan dosya

Durumu farkeden inceleme ekibinin farkettiği daha da garip bir durumsa hilenin bulunmasının ardından test edilen cihazlardan birisi, Oppo Reno 3 Pro’ya gelen güncellemeyle yongasetini limitlerine zorlayan dosyanın ortadan kaybolması. Buna karşın akıllı telefonun benchmark skorunda bir değişiklik gözlemlenmemesi beyaz listeyi içeren dosyanın gizlendiğini düşündürüyor.

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MediaTek'in cevabı

Son olarak böylesi can sıkan bir yöntemin daha da üzücü yanı ise MediaTek’e ulaşılmasının ardından alınan cevap olmuş. Özetlemek gerekirse yonga üreticisi yapılan yanlışı standart bir uygulama olarak nitelendirerek diğer üreticilerin de benzer strateji izlediğini iddia ederek durumu kendi adına daha da kötüye götürmüş.

Tespit edilen cihazlar

Normalde performans ve batarya ömrü arasında optimum bir dengede çalışması yönünde düzenlenen yongasetlerinin test yazılımlarında en yüksek performans statüsüne yükseldiğini kabul eden firmanın açıklaması da yapılan yanlış da önümüzdeki dönemde kullanıcıların nefret oklarının kendisine çevrilmesine neden olacağa benziyor.

Ayrıca Bkz. "İnceleme: Comet Lake işlemcisi sıvı soğutmayla 80 dereceyi görüyor"

Son olarak eğer optimistik olmak gerekirse en azından işlemci performansını ölçen GeekBench ve GPU performansını ölçen GFXBench’te yongasetinin olası en yüksek kapasitesini görmek adına bu strateji kabul edilebilir. Buna karşın PCMark gibi gerçek hayat performansını ölçmeye yönelik bir test yazılımının da beyaz listeye alınması akıllarda kuvvetli şüphelere neden oluyor.

https://www.anandtech.com/show/15703/mobile-benchmark-cheating-mediatek

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