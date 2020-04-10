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    MediaTek yongasetli telefonlar teste girdiğinde olağan üstü performans gösteriyor: MediaTek’ten kızdıran açıklama

    Akıllı telefon pazarında hilelerin ardı arkası kesilmiyor. Bu seferki yöntem donanımsal düzeyde yanıltma içeriyor.
    4 sa.
    1,5b
    19
    18
    İşlemci
    Metehan Göktaş
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    MediaTek yongasetli telefonlar teste girdiğinde olağan üstü performans gösteriyor: MediaTek’ten kızdıran açıklama

    Akıllı telefon pazarı kullanıcıların gözünü boyama amaçlı ve faydası düşük teknoloji/yöntemlerle dolu. Bunun gerçeğin dışında 2013 yılında Samsung’un kullanıcılarına 10 dolar ödemeye mahkum edilmesiyle sonuçlanan hilenin ardından akıllı cihaz üreticileri boş durmamış. Huawei’nin telefonlarına benchmark yazılımlarına özel yüksek termal sınır sağlayan hilesinin ardından bu seferki yöntem pes artık dedirtecek cinsten.

    Bu seferki hile en baştan

    Kullanıcıların düşüncelerinin yanlış yönlenmesine neden olacak yeni yöntem Huawei’ninkiyle benzer. Buna karşın bu seferki hile Huawei gibi daha son aşamalar yerine en baştan, yongaseti üreticisinden geliyor. Mediatek’in kendi çözümünü taşıyan telefonların  BSP (Board Support Package) yazılımına entegre ettiği konfigürasyon dosyasında ilginç detaylar ortaya çıktı.

    Solda:Çinde satışa sunulan telefon Mediatek Dimensity 1000L (Teorik olarak daha kaslı)Sağda: Oppo Reno3'ün Avrupa bölgesindeki versiyonu Mediatek Helio P95

    /vendor/etc konumunda bulunan power_whitelist_cfg.xml dosyası içerisine yongasetinin bellek kontrolcüsünden GPU-CPU çekirdeklerine kadar performansa etkisi olan tüm ünitelerini olası en yüksek performans konumuna uzun süreli bir şekilde çıkması yönünde yönlendiren dosyadaki detaylar can sıkıcı.

    Uzun beyaz liste

    Dosyanın satırlarında bulunan beyaz listede bir çok popüler benchmark yazılımının yanı sıra test ekipleri tarafından kullanılan ve genelde  pek duyulmamış yazılımlar da mevcut. GeekBench, AnTuTu and 3DBench, PCMark, Quadrant ve ??? / Master Lu, Master Lu AIBench ve ZTH AI’den oluşan uzun liste yonganın Sport Mode’a gireceği uygulamalar olarak belirlenmiş.

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    Nispeten eski telefonlarda da var

    Dahası bu durum Çinli üreticilerin yanı sıra MediaTek yongaseti barındıran Sony cihazlarda da geçerli. Dolayısıyla ortaya çıkan tablonun üreticilerden ziyade MediTek’in kendi mahareti olma ihtimali yüksek. Örneğin Sony XA1 biraz incelendiğinde benzer bir dosyayı bulmak mümkün. Bununla birlikte Sony’in söz konusu cihazının konfigürasyon dosyasında cihazın 2016 yılında piyasaya sürülmesinden olsa gerek bazı güncel AI testlerini göremiyoruz.

    MediaTek yongasetli telefonlar teste girdiğinde olağan üstü performans gösteriyor: MediaTek’ten kızdıran açıklama

    Güncellemeyle uçan dosya

    Durumu farkeden inceleme ekibinin farkettiği daha da garip bir durumsa hilenin bulunmasının ardından test edilen cihazlardan birisi, Oppo Reno 3 Pro’ya gelen güncellemeyle yongasetini limitlerine zorlayan dosyanın ortadan kaybolması. Buna karşın akıllı telefonun benchmark skorunda bir değişiklik gözlemlenmemesi beyaz listeyi içeren dosyanın gizlendiğini düşündürüyor.

    MediaTek yongasetli telefonlar teste girdiğinde olağan üstü performans gösteriyor: MediaTek’ten kızdıran açıklama
    Tam Boyutta Gör

    MediaTek'in cevabı

    Son olarak böylesi can sıkan bir yöntemin daha da üzücü yanı ise MediaTek’e ulaşılmasının ardından alınan cevap olmuş. Özetlemek gerekirse yonga üreticisi yapılan yanlışı standart bir uygulama olarak nitelendirerek diğer üreticilerin de benzer strateji izlediğini iddia ederek durumu kendi adına daha da kötüye götürmüş.

    MediaTek yongasetli telefonlar teste girdiğinde olağan üstü performans gösteriyor: MediaTek’ten kızdıran açıklama

                                                                             Tespit edilen cihazlar

    Normalde performans ve batarya ömrü arasında optimum bir dengede çalışması yönünde düzenlenen yongasetlerinin test  yazılımlarında en yüksek performans statüsüne yükseldiğini kabul eden firmanın açıklaması da yapılan yanlış da önümüzdeki dönemde kullanıcıların nefret oklarının kendisine çevrilmesine neden olacağa benziyor.

    Ayrıca Bkz. "İnceleme: Comet Lake işlemcisi sıvı soğutmayla 80 dereceyi görüyor"

    Son olarak eğer optimistik olmak gerekirse en azından işlemci performansını ölçen GeekBench ve GPU performansını ölçen GFXBench’te yongasetinin olası en yüksek kapasitesini görmek adına bu strateji kabul edilebilir. Buna karşın PCMark gibi gerçek hayat performansını ölçmeye yönelik bir test yazılımının da beyaz listeye alınması akıllarda kuvvetli şüphelere neden oluyor.



    https://www.anandtech.com/show/15703/mobile-benchmark-cheating-mediatek Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    yakupyasar1 4 sa. yeni yorumcu en beğenilen
    hile değil ki bu. telefon kapsitesini ölçen programın adı hilemi oldu?
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    Yorumlar (13) Yorum Yaz Forumda Gör
    Ahmet DOĞAN (Ahmet DOĞAN) 1 sa.
    Yani Ne Yapsaydı İşlemci 100 Verebilecekse 90 la Sınırlasa Mıydı?
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    flegga34 (perseus ) 2 sa.
    Red mi note 8 Pro ya laf atarlar bide. Orta sgementte f/p oranı en iyi tel budur
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    haktan24 2 sa.
    helio g90t on numara fiyat performans işlemcisidir aksini iddaa eden snapdragoncudur :D şaka bi yane hakikatten g90t üzerine orta segmente suan için en işlemci budur oyunların hepsi son detay daha ne olsun...
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    selocanq (Selim Yılmaz) 3 sa.
    Bilen bilir zamanında meizu mx4 çıktığında 1. Sırada idi ve hileli olduğu söylendi ispatlandi. Ben o zamanlar mx4 aldiğimda gerçekten mükemmel bir hızda bir telefon deneyimledim. Samsung işlemcilerinin çoğunlukla kullanılmadığını varsayarsak güncel bir işlemciyi uygun fiyata bulmanın yolu mediatek seçeneğinden öteye gitmiyor.Ne hilesi yaparsa yapsın mediatek diye bir firmanın varlığı bir kazanç.



    Hile yapma konusuna gelecek olursak mediatek te gerizekalı değildir bunun ortaya çıkacağı belli android gibi açık kanyak kodlu bir sistemde.o yüzden bunun bir yanıltma olduğu belli ama hile demek doğru mu bilemem. Sana o performansı vermeyecek belki ama o işlemci o performansa çıkabiliyor demekki. Peki neden sürekli bu performansla çalışmıyor sorgulanması gereken bence bu olmalı.
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    BekirTemel (Bekir ) 3 sa.
    sahalarda görmek lazım, günümüzde işlemcileri batarya ve performans bazında en iyi olanın gerçekten başarılı olduğu bir alan olarak görmek lazım, az çok tüm işlemciler bir şeyler sunuyor zaten, fark yaratma zamanı günümüzde
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    deniz_sea (Deniz ) 3 sa.
    Telefon alırken hiç o listeye bakmadım, zaten kimin ne b.k olduğu belli hepsi birbirinden pis, kullanımı nasıl, işimi görüyor mu kısmı daha önemli...
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    kreat 3 sa.
    Yarışta nitro yasak ama adam depoya eklemiş biraz
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    Jon_Kar 3 sa.
    Rezalet gibi rezalet.

    Ulan cinliler siz adam misiniz
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    hamzasoph (Hamza Sofuoglu) 2 sa. Jon_Kar
    Yalnız mediatek Tayvanlı, çinli değil
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    dr20mouse (Ali Rıza İmamoğlu) 3 sa.
    Test hangi amaçla yapılıyor önemli olan bu.



    Eğer amaç tüm donanımın maksimum gücünü ölçmekse hile değil ama amaç gündelik hayattaki performansını ölçmekse hiledir.



    Testin ne için yapıldığına bakılması gerek önce. Bana göre tam bir hile sayılmaz.
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    northwood (_ _) 3 sa. dr20mouse
    Buna karşın PCMark gibi gerçek hayat performansını ölçmeye yönelik bir test yazılımının da beyaz listeye alınması akıllarda kuvvetli şüphelere neden oluyor.
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    northwood (_ _) 4 sa.
    Benchmark yazılımlarının amacı test edilen donanımın performansını ölçmektir.

    Bu tanıma yok şöyle mod ayarlayınca bu donanım şu kadar fazla performans veriyor gibi şeyler sığdırılamaz. Sığdırmaya çalışan yukarıdaki örnek, rakip firmalara göre müşterilerin gözünde haksız üstünlük kurup insanları yanılttığı gibi gerçekten de vermediği performansa inanıp satın alan kullanıcıların da beklentileri boşa çıkarır.

    Dürüstlük önemli.
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    yakupyasar1 3 sa. yeni yorumcu northwood
    evet . Haklı olabilirsiniz
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