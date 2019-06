Nvidia GeForce 191.07 WHQL sürücüsü çıktı

Fermi kod adını verdiği yeni nesil grafik işlemci mimarisini tanıtan Nvidia, DirectX 11 destekli yeni nesil ekran kartları için çalışmalarına ara vermeden devam ederken, mevcut kartlar için sürücü güncellemelerini de sürdürüyor. Santa Clara merkezli firma, 191.07 sürüm numaralı ve WHQL sertifikalı yeni sürücüsünü kullanıma sundu. GeForce 6, 7, 8, 9, 100 ve 200 serisi ekran kartlarıyla birlikte ION platformunda kullanılan GeForce 9400M serisi entegre grafik birimleriyle uyumlu olan GeForce 191.07 WHQL sürücüsü aynı zamanda PhysX 9.09.0814 yazılımını da beraberinde getiriyor.

Daha önce rapor edilen pek çok hatanın düzeltildiği GeForce 191.07 WHQL sürücüsü ile güncel pek çok oyun için performans artışı da vaat ediliyor. GeForce 8 serisi ve üstü ekran kartlarıyla ION platformundaki entegre grafik çözümleri için OpenGL 3.2 desteği sunan yeni sürücü, GeForce 190.62 sürücüsüne kıyasla ciddi performans kazanımları da vaat ediyor, işte detaylar;



- ARMA 2 için %12'ye varan performans artışı.

- Batman: Arkham Asylum'da GPU PhysX aktif %8'e varan performans artışı.

- Call of Juarez: Blood in Bound'da SLI aktif %50'ye varan performans artışı .

- Fallout 3 (indoor scenes) için antialiasing aktif %14'e varan performans artışı.

- Far Cry 2 (DX9 versiyon) antialiasing aktif %10 performans artışı.

- Prototype için antialiasing aktif %34 performans artışı.

- Aion, Darkfall, Dawn of Magic 2: Time of Shadows, Dreamkiller, Fuel, Majesty 2: The Fantasy Kingdom Sim, Need for Speed: Shift ve diğer yeni oyunlar için SLI desteği



GeForce 191.07 WHQL sürücüsünün sürüm notlarına ulaşmak için: Windows 7, Vista, ve XP

DOWNLOAD: NVIDIA GeForce 191.07 WHQL Windows 7/Vista 32-bit | Windows 7/Vista 64-bit | Windows XP 32-bit | Windows XP 64-bit