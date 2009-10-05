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Nvidia GeForce 191.07 WHQL sürücüsü çıktı

Nvidia WHQL sertifikalı GeForce 191.07 sürücüsünü yayımladı. Yeni sürücü oyunlarda %50'ye varan performans artışı vaat ediyor.
10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
7,9b
1
72
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Fermi kod adını verdiği yeni nesil grafik işlemci mimarisini tanıtan Nvidia, DirectX 11 destekli yeni nesil ekran kartları için çalışmalarına ara vermeden devam ederken, mevcut kartlar için sürücü güncellemelerini de sürdürüyor. Santa Clara merkezli firma, 191.07 sürüm numaralı ve WHQL sertifikalı yeni sürücüsünü kullanıma sundu. GeForce 6, 7, 8, 9, 100 ve 200 serisi ekran kartlarıyla birlikte ION platformunda kullanılan GeForce 9400M serisi entegre grafik birimleriyle uyumlu olan GeForce 191.07 WHQL sürücüsü aynı zamanda PhysX 9.09.0814 yazılımını da beraberinde getiriyor.

Nvidia GeForce 191.07 WHQL sürücüsü çıktı
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Daha önce rapor edilen pek çok hatanın düzeltildiği GeForce 191.07 WHQL sürücüsü ile güncel pek çok oyun için performans artışı da vaat ediliyor. GeForce 8 serisi ve üstü ekran kartlarıyla ION platformundaki entegre grafik çözümleri için OpenGL 3.2 desteği sunan yeni sürücü, GeForce 190.62 sürücüsüne kıyasla ciddi performans kazanımları da vaat ediyor, işte detaylar;

- ARMA 2 için %12'ye varan performans artışı.
- Batman: Arkham Asylum'da GPU PhysX aktif %8'e varan performans artışı.
- Call of Juarez: Blood in Bound'da SLI aktif %50'ye varan performans artışı .
- Fallout 3 (indoor scenes) için antialiasing aktif %14'e varan performans artışı.
- Far Cry 2 (DX9 versiyon) antialiasing aktif %10 performans artışı.
- Prototype için antialiasing aktif %34 performans artışı.
- Aion, Darkfall, Dawn of Magic 2: Time of Shadows, Dreamkiller, Fuel, Majesty 2: The Fantasy Kingdom Sim, Need for Speed: Shift ve diğer yeni oyunlar için SLI desteği

GeForce 191.07 WHQL sürücüsünün sürüm notlarına ulaşmak için: Windows 7Vista, ve  XP

DOWNLOAD: NVIDIA GeForce 191.07 WHQL Windows 7/Vista 32-bit | Windows 7/Vista 64-bit | Windows XP 32-bit | Windows XP 64-bit


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drkayzer 10 yıl
eveeet gene nvidia gene bi sürücü saçmalığı kurdum hemen, performans arttığı falan yok bütün oyunlarda aynı 1fps bile kımıldama yok
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NecroCyber-777 10 yıl
ben gtx295de denedim arkadaşlar oyunda 16xaaq actım 1440*900 de denemek amaclı 20fpsye düştüğü yerlerde bile akıcılık cok iyiydi epey şaşırdım gözle farkedilmiyor ms gözle görülmeyecek kadar azdı bile
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aaeerr 10 yıl
GTA IV 9600GT high 20 FPS idi yükledim 10 FPS oldu ama oyun daha hızlı gibi oynanıyor kafam karıştı :D Şimdi bu sürücü iyi mi değil mi ? [1GB Sparkle 9600GT ek güç girişi yok]
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Ravenholm 10 yıl
191.07 icin 8800GT ve 9600GT kullanicilari ne derler varmi bir durum?.. ayrica TR sistemde ING driver gayet guzel calisiyor.. bu driverda RESIDENT EVIL 5, NFS:SHIFT, WOLFENSTEIN, FARCRY 2, icin ne dersiniz?.. kart sicakligina bir etkisi olmasa bari onceki driverlarda bu konuda birseyler soyleniyordu.
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djtenten 10 yıl
beyler bi yardımcı olun sürücü güncelleyemiyorum indirdim kurdum ama hala eski sürücü 186 fln görünüyor
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FİT GYM 10 yıl
Nvidia Panelinde ''Önceden Oluşturulan Kare Sayısı:1 Yapmayın Böyle Bir Hurafe Var Bazıları 1 Yapıyor Ama 3 De Kalması En İyisi.
Windos7 Değerlendirmesi 1 De 6.0 Veriyor Ekran Kartına 3 De 6.9 Siz Karar Verin.
Yeni Driverler Getiri Sağlamadı Gibi.
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oLgan 10 yıl

KeNaN-AsLaN

Nvidia Panelinde ''Önceden Oluşturulan Kare Sayısı:1 Yapmayın Böyle Bir Hurafe Var Bazıları 1 Yapıyor Ama 3 De Kalması En İyisi.

Windos7 Değerlendirmesi 1 De 6.0 Veriyor Ekran Kartına 3 De 6.9 Siz Karar Verin.

Yeni Driverler Getiri Sağlamadı Gibi.


benimkisi 1 de 8800gt puanı 6.8 3 alındığında yine değişmiyor zaten. ayrıca 1 e alınması oyunlardaki tepkime süresine oldukça iyi yönde etki ediyor hurafe değil bana göre.
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Cool Boy 10 yıl
Birde bunu deneyelim bakalım :)
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Annalyze 10 yıl
iyimiş
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osaylev 10 yıl
adaşlbende ar ge force 7300 le var nfs shift oynayabilirmiyim oğrusu neden pynayamıyorum bilen acil yardım lütfen deli oldum resmen ekran kartımı değişecek yoksa
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sarppy 10 yıl
Arkadaşlar şu UK-India karmaşasını açıklayayım. nVidia'nın sitesinden English (UK) dil seçeneğini seçip bir sonraki sayafaya geçildiğinde English (India) dil seçeneği seçilmiş gibi görünüyor ancak aslında international driver sayfası açık durumda. Yani English (UK) seçildiğinde India dili gözükse bile International driver indiriliyor ve bunun içerisinde Türkçe'de mevcut. Denedim ve Türkçe olarak çalışıyor.

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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XenonMan58 10 yıl
forever nvidia...
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FİT GYM 10 yıl
Blackeagle
Bende Aynısını İndirdim Sizde Bi Yanlşlık Var.
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