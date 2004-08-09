Nvidia GeForce 6600GT: İlk test

Bir Uzakdoğu sitesi (GZEasy) NV43 kodlu yeni ucuz GeForce 6600'lerin detaylarını ve 6600GT'nin ilk test sonucunu yayınladı.

Şu anda düz ve GT olmak üzere (ileride Ultra versiyonu da çıkabilir) iki versiyonu olacak olan 6600 serisi 8 pipeline'a sahip ve piyasada satılmayacak olan 6800LE'lerin yerine düşünülmüş giriş/orta seviye yeni neslin tüm özelliklerine sahip mantıklı bir seçenek olarak sürülüyor piyasaya.

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Yeni ekran kartlarının karşılaştırmalı özellikleri:

GPU GPU Saat Hızı Bellek Tipi Bellek Veriyolu Genişliği Bellek Saat Hızı Bellek Fiyat 6600 GT 500 MHz GDDR 3 128 bit 1000 MHz ? 128 MB 199 $ 6600 300 MHz DDR 1/2? 128 bit ? 128 MB 149 $

Aşağıdaki sistemle alınan ilk 3DMark03 sonucu ise şöyle:

Test Sistemi:

P4 3.2G (S775)

I915G MB DDR 400 256MB x 2 (Dual)

Seagate 120GB 7200RPM 8M cache (P-ATA)

GeForce 6600GT

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Her ne kadar P4 3.2 gibi üst düzey bir sistem kullanılmışsa da alınan skor orta seviye bir kart için fiyatı ve SM 3.0 gibi özellikleri dikkate alındığında oldukça iyi.

Yeni 6600'lerin bir başka olası özelliği ise (PCI Express için) Nvidia SLI desteği olacak.