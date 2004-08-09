Nvidia GeForce 6600GT: İlk test

Bir Uzakdoğu sitesi (GZEasy) NV43 kodlu yeni ucuz GeForce 6600'lerin detaylarını ve 6600GT'nin ilk test sonucunu yayınladı.
Şu anda düz ve GT olmak üzere (ileride Ultra versiyonu da çıkabilir) iki versiyonu olacak olan 6600 serisi 8 pipeline'a sahip ve piyasada satılmayacak olan 6800LE'lerin yerine düşünülmüş giriş/orta seviye yeni neslin tüm özelliklerine sahip mantıklı bir seçenek olarak sürülüyor piyasaya.
Yeni ekran kartlarının karşılaştırmalı özellikleri:
|GPU
|GPU Saat Hızı
|Bellek Tipi
|Bellek Veriyolu Genişliği
|Bellek Saat Hızı
|Bellek
|Fiyat
|6600 GT
|500 MHz
|GDDR 3
|128 bit
|1000 MHz ?
|128 MB
|199 $
|6600
|300 MHz
|DDR 1/2?
|128 bit
|?
|128 MB
|149 $
Aşağıdaki sistemle alınan ilk 3DMark03 sonucu ise şöyle:
Test Sistemi:
P4 3.2G (S775)
I915G MB DDR 400 256MB x 2 (Dual)
Seagate 120GB 7200RPM 8M cache (P-ATA)
GeForce 6600GT
Her ne kadar P4 3.2 gibi üst düzey bir sistem kullanılmışsa da alınan skor orta seviye bir kart için fiyatı ve SM 3.0 gibi özellikleri dikkate alındığında oldukça iyi.
Yeni 6600'lerin bir başka olası özelliği ise (PCI Express için) Nvidia SLI desteği olacak.
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05'ten mi? Eğer öyleyse normal görünüyor(fazla bile). xt'nin puanı kaç bilmiyorum ama daha fazla almasını beklememek lazım.
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Şimdi baktım puanı 2900-3100 civarıymış.Bahsettiğin 03 puanı mı yoksa?
İyi yapmış hocam. Milletin 6600gt hakkındaki kötü düşüncelerini görmüş olduk
Mx gibi hafif birşey sanmışlar
BU ABİT TE ÖMRÜ BİLLAH AÇ KALIR BENDE.
HER ŞEYİ ONA ENDEKSLEDİK BAKLEMEDEYİZ.
6600 AŞAĞI 6600 YUKARI.
HABERDAR OLMAK İÇİN BURADAYIZ.
AY SONUNA DEĞİL YIL SONUNA KADAR BEKLEMEDEYİZ.................
....................GİBİME GELİYOR.
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Aynen çok yaşa em..
olsun 200$ için (tabi o fiyattan çıkarsa) iyi bir kart