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Nvidia GeForce 6600GT: İlk test

14 yıl
8,4b
1
50
Diğer
Murat K. "infoman"
Haber Editörü
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Bir Uzakdoğu sitesi (GZEasy) NV43 kodlu yeni ucuz GeForce 6600'lerin detaylarını ve 6600GT'nin ilk test sonucunu yayınladı.

Şu anda düz ve GT olmak üzere (ileride Ultra versiyonu da çıkabilir) iki versiyonu olacak olan 6600 serisi 8 pipeline'a sahip ve piyasada satılmayacak olan 6800LE'lerin yerine düşünülmüş giriş/orta seviye yeni neslin tüm özelliklerine sahip mantıklı bir seçenek olarak sürülüyor piyasaya.

Nvidia GeForce 6600GT: İlk test
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Yeni ekran kartlarının karşılaştırmalı özellikleri:

GPU GPU Saat Hızı Bellek Tipi Bellek Veriyolu Genişliği Bellek Saat Hızı Bellek Fiyat
6600 GT 500 MHz GDDR 3 128 bit 1000 MHz ? 128 MB 199 $
6600 300 MHz DDR 1/2? 128 bit  ? 128 MB 149 $

Aşağıdaki sistemle alınan ilk 3DMark03 sonucu ise şöyle:

Test Sistemi:

P4 3.2G (S775)
I915G MB DDR 400 256MB x 2 (Dual)
Seagate 120GB 7200RPM 8M cache (P-ATA)
GeForce 6600GT

Nvidia GeForce 6600GT: İlk test
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Her ne kadar P4 3.2 gibi üst düzey bir sistem kullanılmışsa da alınan skor orta seviye bir kart için fiyatı ve SM 3.0 gibi özellikleri dikkate alındığında oldukça iyi.

Yeni 6600'lerin bir başka olası özelliği ise (PCI Express için) Nvidia SLI desteği olacak.


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Red_devil33 7 ay
Hey gidi günler be bende 6600le vardı.
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hbayrak 13 yıl
benim elimde 6800xt var 3800 puan alıyorum neiş anlamadım gitti?? Açıklayabilen varmı?
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Hikmet_19 13 yıl
hocam hortlattığın topiğin tarihine bakarmısın
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Castle Bravo 13 yıl
Orjinalden alıntı: hbayrak

benim elimde 6800xt var 3800 puan alıyorum neiş anlamadım gitti?? Açıklayabilen varmı?

05'ten mi? Eğer öyleyse normal görünüyor(fazla bile). xt'nin puanı kaç bilmiyorum ama daha fazla almasını beklememek lazım.

----

Şimdi baktım puanı 2900-3100 civarıymış.Bahsettiğin 03 puanı mı yoksa?


hocam hortlattığın topiğin tarihine bakarmısın


İyi yapmış hocam. Milletin 6600gt hakkındaki kötü düşüncelerini görmüş olduk


Mx gibi hafif birşey sanmışlar

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ASPES 14 yıl
ARKADAŞ EĞER FİYAT HAKİKATEN HAYALKIRIKLIĞI UĞRATIRSA
BU ABİT TE ÖMRÜ BİLLAH AÇ KALIR BENDE.
HER ŞEYİ ONA ENDEKSLEDİK BAKLEMEDEYİZ.
6600 AŞAĞI 6600 YUKARI.
HABERDAR OLMAK İÇİN BURADAYIZ.
AY SONUNA DEĞİL YIL SONUNA KADAR BEKLEMEDEYİZ.................
....................GİBİME GELİYOR.
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ENIGMA 14 yıl
Yok kardesim bundan baskası alınmaz





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Citizen 14 yıl
3d skor manyak
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ers1n 14 yıl
pek yeni nesıl havası yok bu kartta tıpı mx400 gıbı puanıda oclı 9800xt
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Dinçer 14 yıl
bence fiyat performans oranı iyi ama bekleyip 6800gt almak daha iyi olur. tabi şu an elinizde ki karta bağlı beklemek.
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Nikneyime 14 yıl
Orjinalden alıntı: ers1n

pek yeni nesıl havası yok bu kartta tıpı mx400 gıbı puanıda oclı 9800xt


Aynen çok yaşa em..
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Nikneyime 14 yıl
Ben beğenmedim
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Fistan 14 yıl
tipten kaybedio dimi :p
olsun 200$ için (tabi o fiyattan çıkarsa) iyi bir kart
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