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nVidia GeForce FX 5700 Ultra geliyor !

16 yıl (Son Güncelleme: 16 yıl)
1,9b
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Diğer
Anaxarxes
Haber Editörü
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İnternet'te dolaşan bazı söylentilere göre nVidia'nın NV36 kodlu chip'ine ait A1 revizyonundaki kartlar artık test aşamasını bitirmiş ve üretime hazır hale getirilmiş. A1 revizyon'unun anlamı, üretilen en son test amaçlı ekran kartı olduğunu gösteriyor.



 

NV36, bir diğer adıyla GeForce FX 5700/Ultra 475 Mhz hızında çekirdeğe ve aynı hızda DDR2 - evet yanlış duymadınız DDR2 - RAM'e sahip olacakmış. Ancak kart 128bit hafıza denetleyicisine sahip olacağından, hafıza bant genişliği 15,2GB/s ile sınırlı kalmış.. Anlaşılan nVidia, aynı ATI gibi, gelecek yeni nesil GPU'sunu çıkarmadan orta seviye kartlarını 256bit hafıza denetleyicisi ile donatmayı düşünmüyor.

Şu anda hazır halde bulunan iki üreticinin kartları da PCStats test yetkililerinin elinde bulunuyor. Chaintech'in kartı 450/500 hızında iken Albatron'un kartı 475/475'lik nVidia referans hızlarında çalışıyor. Albatron akıllı soğutma sistemi le kartı 45 derece seviyesinde tutmayı başarırken Chaintech safhasında herhangi bir soğutma verisi bulunmuyor. Sadece Chaintech kartının 30dB'den daha fazla ses çıkarmayacağı iddia ediliyor.

Yapılan testlerde NV36, 3DMark03'ten 5000 üzeri puan almayı başarmış. Ancak bunun hangi driver setiyle yapıldığını bilmediğimizden nVidianın herhangi bir optimizasyon ya da hile yapıp yapmadığını kestirmek zor görünüyor. Ancak bu skor o denli yüksek ki, FX5600 Ultra maksimum overclock'lu haliyle ve hileli driverlar ile bu skoru alamıyor. nVidia bu sefer ciddi bir biçimde GPU'sunu elden geçirmiş olabilir, ki bu da iyi bir haber.

GeForce FX5950 ve 5700 serileri bu ay içinde duyurulacak. Kartlar ise gelecek ayın ilk haftalarından itibaran bilgisayar mağazalarındaki raflarda yerlerini alacak. Ne yazık ki Türkiye'de biraz daha uzun beklememiz gerekebilir.


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supergokhan 16 yıl
brayn diyorum
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ilkerinanç 16 yıl
2 gunde nası adamlar 2 katı perf.alıyorlar?
fx ya mucizevi bir gpu yada bu nvdiacılar acaip uckagıtcı...
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Anaxarxes 16 yıl
hayır 5600 demek istedim...
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enrique 16 yıl
Ancak bu skor o denli yüksek ki, FX5600 Ultra bile maksimum overclock'lu haliyle hileli driverlar ile bu skoru alamıyor.
5900 U mı demek istedin??
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Thermaltake 16 yıl
2 kartta çok güzel valla [evlol]
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nerser 16 yıl
hl2 nin nv38 vs. 9800xt testi...dikkat yeni!!!
resmi bir şey değil ama güvenilir bir kaynak...sonuçlar ilginizi çekecek....
anandtech.com/...
nvidia yavaş yavaş hizaya gelmeye başladı gibi :)
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