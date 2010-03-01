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Nvidia GeForce GTX 470 gün ışığına çıktı

9 yıl
22,4b
1
115
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Nvidia GeForce GTX 470 gün ışığına çıktı
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Nvidia daha önce belirtildiği gibi CeBIT 2010 fuarında yanında Fermi tabanlı yeni nesil ekran kartlarıyla geldi. Resmi tanıtımları 26 Mart'ta Boston'da düzenlenecek PAX East oyun etkinliğinde gerçekleştirilecek GeForce GTX 470 ve GeForce GTX 480 modelleri, Hannover, Almanya'da düzenlenecek fuar kapsamında basın mensupları ve katılımcıların beğenisine sunulacak. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Fermi tabanlı GF100 GPU'sunun güç verdiği DirectX 11 destekli yeni nesil Nvidia çözümlerinden GeForce GTX 470, en sonunda gün ışığına çıktı.

GF100-375-A3 kodlu grafik yongasını kullanan ve GDDR5 bellek teknolojisinden faydalanan DirectX 11 destekli yeni modelde bir adet 6pin ve bir adet te 8pin PCIe güç konnektörü yer alıyor. Görüntü aktarımı içn çift DVI ve HDMI portlarına sahip olan referans tasarımlı yeni model, çift SLI konnektörü ile çoklu ekran kartı kurulumları için 3 yollu SLI desteği de sunacak.

Açıklanan son bilgilere göre GeForce GTX 470'in, Avrupa pazarına 300-400 Avro seviyesinden giriş yapması bekleniyor.

Nvidia GeForce GTX 470 gün ışığına çıktı
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lvlono 9 yıl
gtx480, Hd 5870 ten %5 daha performanslı denilmişti. gtx 470 de Hd5850 den %5 daha performanslı ise 600-650 lirayı hakeder çünkü physx cuda vs. özellikleri var.
Fiyat konusuna gelirsek, 300-400 euro civarında yazılmış. nVidia'nın iş ortaklarının pazarlama tekniği ile alakalı bir konu. Kimisi özel soğutucu çıkartır, kimisi de standart soğutmalı. Kİmi oyun verir kutu içinde kimi vermez. Örnekler çoğaltılabilir tabiki ama ifade edildiği gibi enpahalısı 400 euro ise eğer, 400 euro = 400 dolar+ KDV+distribitör karı = 800 Türk Lirası (en pahalısı)
Isınırmı ısınmazmı yada nekadar ısınır kimse bilemez. Fermi'yi görmeden x16 slotlarınızı sıvamayın arkadaşlar lütfen :D:D:D
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napolyon94 9 yıl
Millet gtx 470 alcam dio biz hala 9400 gt ile takiliyoz xD
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IgorStravinsky 9 yıl
Bu tartışmalar niye onu da anlamış değilim. Zaten beklenen fiyat düzeylerninde değil mi bu?
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mavizaman 9 yıl
bu kart kasada aşağıya bakmayacak mı?
herşeyi 4 4lük de tasarıma takılmışsınız.
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StreamRolleR 9 yıl
tr ye dolar olarak glr 350 dolar desek gayet normal
şimdidmiilet tasarıma takmış hey all
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natmaca 9 yıl
gel gel gel nvidia ya gelllllll :):):)
1200 tl almayanı dovuyorlar gelllll
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Trecc11 9 yıl
hadi hayırlı olsun..
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Budfox 9 yıl
Ya tasarımdan size ne..Koyacaksın kasanın içine çalışacak..Töbe yarabbi..
Yok sticker mış yok batmobile miş..
Bu arada 470 600-700 arasında bu-la-maz-sı-nız..
hayal kurmayın..800 den aşağı giriş yapması çok zor...
750-800 diyelim hadi..
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iscanthere 9 yıl

Budfox

Ya tasarımdan size ne..Koyacaksın kasanın içine çalışacak..Töbe yarabbi..



Yok sticker mış yok batmobile miş..



Bu arada 470 600-700 arasında bu-la-maz-sı-nız..



hayal kurmayın..800 den aşağı giriş yapması çok zor...



750-800 diyelim hadi..


hocam sen benim kasayı görsen öyle demezsin işte [>:]
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aydogdu1453 9 yıl
Alacak arkadaşlara hayırlı olsun.Fiyatları çok uçuk performanslarını görmeden bu kartlar kesinlikle tercih edilmemeli patlamaya hazır bomba gibi duruyolar.
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stradosphere 9 yıl
Alla alla şimdide tasarıma mı geçtiniz artık.Ne garip insanlar var,daha kaç ay önce maket gösterdiler diye ağlayanlar,şimdi de tasarımı beğenmemişler.Kart zaten kasanın içinde,Allah bilir günde kaç kere bakıyorsun ki içinede gelmiş tasarım konusunda modaya uygun mu değilmi diye fikir öne sürüyosun.Arhkam Asylum a yeni adaylar var belli
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Process64 9 yıl
Gelse de fiyatlar düşse...
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treabacks 9 yıl

stradosphere

Alla alla şimdide tasarıma mı geçtiniz artık.Ne garip insanlar var,daha kaç ay önce maket gösterdiler diye ağlayanlar,şimdi de tasarımı beğenmemişler.Kart zaten kasanın içinde,Allah bilir günde kaç kere bakıyorsun ki içinede gelmiş tasarım konusunda modaya uygun mu değilmi diye fikir öne sürüyosun.Arhkam Asylum a yeni adaylar var belli


Tasarım, forum kullanıcısı için her zaman önemli olmuştur. Başta bende çok yadırgıyordum, daha sonra alıştım. Çoğu kimse kartları prestijini yükseltmek için alıyor heralde.
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CoreXXX 9 yıl
ben halâ inanmıyorum fake olabilir foto. bi barkodun yakından resmini neden koymamışlar.
şöyle mesut bey eline almadan ben inanmam arkadaş:D
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ALBAY 9 yıl
Fiyatlar bu şekilde giderse biz alıcaz elimize
Fehmi yi tabiki de
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sharapnell 9 yıl
tasarım olarak hiç güzel değil ve fiyatta Türkiyede 550-600avro dan aşşa olmaz herhalde
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DarkSidesOfMe 9 yıl
modifiye soğutucu tasarımları beklemek gerek
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