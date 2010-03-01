Nvidia GeForce GTX 470 gün ışığına çıktı

Nvidia daha önce belirtildiği gibi CeBIT 2010 fuarında yanında Fermi tabanlı yeni nesil ekran kartlarıyla geldi. Resmi tanıtımları 26 Mart'ta Boston'da düzenlenecek PAX East oyun etkinliğinde gerçekleştirilecek GeForce GTX 470 ve GeForce GTX 480 modelleri, Hannover, Almanya'da düzenlenecek fuar kapsamında basın mensupları ve katılımcıların beğenisine sunulacak. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Fermi tabanlı GF100 GPU'sunun güç verdiği DirectX 11 destekli yeni nesil Nvidia çözümlerinden GeForce GTX 470, en sonunda gün ışığına çıktı.
GF100-375-A3 kodlu grafik yongasını kullanan ve GDDR5 bellek teknolojisinden faydalanan DirectX 11 destekli yeni modelde bir adet 6pin ve bir adet te 8pin PCIe güç konnektörü yer alıyor. Görüntü aktarımı içn çift DVI ve HDMI portlarına sahip olan referans tasarımlı yeni model, çift SLI konnektörü ile çoklu ekran kartı kurulumları için 3 yollu SLI desteği de sunacak.
Açıklanan son bilgilere göre GeForce GTX 470'in, Avrupa pazarına 300-400 Avro seviyesinden giriş yapması bekleniyor.
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Fiyat konusuna gelirsek, 300-400 euro civarında yazılmış. nVidia'nın iş ortaklarının pazarlama tekniği ile alakalı bir konu. Kimisi özel soğutucu çıkartır, kimisi de standart soğutmalı. Kİmi oyun verir kutu içinde kimi vermez. Örnekler çoğaltılabilir tabiki ama ifade edildiği gibi enpahalısı 400 euro ise eğer, 400 euro = 400 dolar+ KDV+distribitör karı = 800 Türk Lirası (en pahalısı)
Isınırmı ısınmazmı yada nekadar ısınır kimse bilemez. Fermi'yi görmeden x16 slotlarınızı sıvamayın arkadaşlar lütfen :D:D:D
herşeyi 4 4lük de tasarıma takılmışsınız.
şimdidmiilet tasarıma takmış hey all
1200 tl almayanı dovuyorlar gelllll
Yok sticker mış yok batmobile miş..
Bu arada 470 600-700 arasında bu-la-maz-sı-nız..
hayal kurmayın..800 den aşağı giriş yapması çok zor...
750-800 diyelim hadi..
hocam sen benim kasayı görsen öyle demezsin işte [>:]
Tasarım, forum kullanıcısı için her zaman önemli olmuştur. Başta bende çok yadırgıyordum, daha sonra alıştım. Çoğu kimse kartları prestijini yükseltmek için alıyor heralde.
şöyle mesut bey eline almadan ben inanmam arkadaş:D