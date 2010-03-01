Nvidia GeForce GTX 470 gün ışığına çıktı

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Nvidia daha önce belirtildiği gibi CeBIT 2010 fuarında yanında Fermi tabanlı yeni nesil ekran kartlarıyla geldi. Resmi tanıtımları 26 Mart'ta Boston'da düzenlenecek PAX East oyun etkinliğinde gerçekleştirilecek GeForce GTX 470 ve GeForce GTX 480 modelleri, Hannover, Almanya'da düzenlenecek fuar kapsamında basın mensupları ve katılımcıların beğenisine sunulacak. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Fermi tabanlı GF100 GPU'sunun güç verdiği DirectX 11 destekli yeni nesil Nvidia çözümlerinden GeForce GTX 470, en sonunda gün ışığına çıktı.

GF100-375-A3 kodlu grafik yongasını kullanan ve GDDR5 bellek teknolojisinden faydalanan DirectX 11 destekli yeni modelde bir adet 6pin ve bir adet te 8pin PCIe güç konnektörü yer alıyor. Görüntü aktarımı içn çift DVI ve HDMI portlarına sahip olan referans tasarımlı yeni model, çift SLI konnektörü ile çoklu ekran kartı kurulumları için 3 yollu SLI desteği de sunacak.

Açıklanan son bilgilere göre GeForce GTX 470'in, Avrupa pazarına 300-400 Avro seviyesinden giriş yapması bekleniyor.

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