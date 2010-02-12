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Nvidia GeForce GTX 480, Türkiye'ye 600$'ın üzerinde bir fiyatla gelebilir

9 yıl
39,2b
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185
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Nvidia geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklama ile DirectX 11 destekli yeni nesil ekran kartlarının ilk modellerini GeForce GTX 470 ve GeForce GTX 480 adı altlarında pazara sunacağını duyurmuştu. 2 - 6 Mart tarihlerinde Almanya'nın Hannover kentinde düzenlenecek CeBIT 2010 fuarının yıldızlarından biri olması beklenen Fermi için resmi olmasalar da fiyatlar hakkında bazı bilgiler elimize ulaştı.

Nvidia'ya yakın bir kayantak aldığımız bilgiye göre GeForce GTX 480'nin FOB maliyeti 500-600$ civarında olacak. Bu durumla birlikte gümrük ve vergi uygulamaları da dikkate alındığında GeForce GTX 480'nin 600$'ın üzerinde bir fiyatla ülkemizde satışa sunulması beklenebilir. Öte yandan konuştuğumuz kaynak, çift GPU'lu Fermi modelinin Mayıs ayı gibi pazara sunulabileceğini de sözlerine ekledi.


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icaktan 9 yıl
Su Avustralyadayim. Elimde tuttugum prosurde GTX 480 fiyati 699$. Daha ucuzunu beklemeyin derim.
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Zero Limit 9 yıl

icaktan

Su Avustralyadayim. Elimde tuttugum prosurde GTX 480 fiyati 699$. Daha ucuzunu beklemeyin derim.


bugün 510$+kdv ye aldım
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waltran 9 yıl
Nvidia nın ucuza kart çıkardığı nerede görülmüş

atide bedava dağıtmıyor sonuçta
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Schneeflocke 9 yıl

waltran

Nvidia nın ucuza kart çıkardığı nerede görülmüş


atide bedava dağıtmıyor sonuçta

En azından kazık atmıyor performasın kralını veriyor
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tokatli6061 9 yıl
Bukadar büyük gpu bence anlamsız, pek çok özellikden bahsediliyo fakat bu ekran kartına talip olacak pek çok kimse FPS düşleyerek alacak. CUDA Physx vs. için kaç kişi alacak? Bu özellikler için bu kartı alacak müşteri sayısı % kaç? Daha küçük gpu ile aynı perf. sunacak bi kart yapsa daha ucuz olur rekabet ortamı anlamlaşır. CUDA gibi özellikleri kullanacak kesim için ayrıca kart yaparsın, ekran kartını oyun dışı işler için kullanacak çok az kullanıcı için, sadece yüksek prf. ekran kartı kullanmak isteyen kesimi 600$ gibi bir fiyata mecbur etmek hiç akıllıca değil diye düşünüyorum, sonuçta marka fanatikliği ile bu işlerin yürümeyeceğini AMD vaktiyle iyi tecrübe etti, kaç çeyrek zarar etmekden batacakdı az daha, rekabetçi olmakdan vaz geçen nvidia'da aynı sıkıntıyı yaşar
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CoreXXX 9 yıl
gelsin gelsin 300 dolara gelsin hatta rekabet bize yarar
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mamad 9 yıl
1200 lirayı sırf bir bilgisayar parçasına vermek için sıraya girenleri görüyorum. İlginç geldi. Aynı ülke de mi yaşıyoruz acaba? Ya da ülkedeki kapitalizm bu kadar yükseldi de benim mi haberim yok?


Ben 1200'e ekran kartı aldım desem, ailem reddeder, arkadaşlar mahalleye sokmazlar! Ama millet bu fiyata iyi diyebiliyor.


Yav bu kart tüm ihtiyaçlarımızı karşılayabilecek mi bari? Mesela benim ve birçok kişinin her sabah çektiği trafik sorununu çözebilecek mi? Gelecek ile ilgili olan kaygılarımı giderebilecek mi? Yahut evsiz ve açların sıkıntılarına son verebilecek mi? "Dünya Barışı"nı sağlayabilecek mi?


Yok arkadaş... Valla o kadar etmez hiçbir kart. Hatta seneye daha iyisinin ve daha ucuzunun bulunabileceğini düşünürsek... Yok yok fiyatı iyi değil gibi...
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DH Misafiri 9 yıl
Nvidia GeForce GTX 480, Türkiye'ye 600$'ın üzerinde bir fiyatla gelebilir.
şimdi bu kart orta seviyemi, giriş seviyasi mi?
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pckolik13 9 yıl

DH Misafiri

Nvidia GeForce GTX 480, Türkiye'ye 600$'ın üzerinde bir fiyatla gelebilir.



şimdi bu kart orta seviyemi, giriş seviyasi mi?

600$ ve giriş seviyesi
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alcon11 9 yıl
bunu alıp ne oynayacaz ki? crysis'in içine mi giricez? (bencede giremiyecez). Bu kart için anahtar teslim, tüketici'ler tarafından tavsiye edilen fiyatı 300 US OLMASI GEREKİYOR KANIMCA.
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BroK€NSaf€ty 9 yıl

alcon11

bunu alıp ne oynayacaz ki? crysis'in içine mi giricez? (bencede giremiyecez). Bu kart için anahtar teslim, tüketici'ler tarafından tavsiye edilen fiyatı 300 US OLMASI GEREKİYOR KANIMCA.




anahatar teslim
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Magna_Carta 9 yıl

alcon11

bunu alıp ne oynayacaz ki? crysis'in içine mi giricez? (bencede giremiyecez). Bu kart için anahtar teslim, tüketici'ler tarafından tavsiye edilen fiyatı 300 US OLMASI GEREKİYOR KANIMCA.




Nvidia kendi markası altındaki en üst düzeydeki GPU yu çıkaracak (aylardır reklamını yaptıktan sonra hem de) ve 300$ olacak

imkansız..
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alcon11 9 yıl
neden 470 ve 480 diye isilendirmişler acaba:) ati nin 4870 ine muadil demek istemişler galiba
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natmaca 9 yıl
bu karta para verenlere yazık walla, ii kart alcam die 2 katı para vercekler
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justbejust 9 yıl
para bol, sosyal sorumluluk, çevre bilinci de yoksa alınacak kartlarda 5870 ve 5970'e rakip gelmiştir.
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cestvrai 9 yıl
para bol, sosyal sorumluluk, çevre bilinci de yoksa alınacak kartlarda 5870 ve 5970'e rakip gelmiştir.


Ne sosyal sorumluluğu / çevre bilinci dostum? Sanki hybrid araba alıyoruz.

Şunu sana hatırlatim: GPU işinde en önemli olan tek kartta edinilen komple başarımdır. Elbetter bir kartın çok ısınması ona puan
kaybettirir ama verdiği mükemmel performansın yanında fazla birşey kaybettirmez.

5970 çift gpu olduğundan ve bazı oyunlarda microshuttering etkisi de göz önüne alındığında ona yakın performans sergileyen
gtx480e göre daha az tercih sebebi olacaktır.

Nvidia sadece en iyisini isteyenler içinde yakında cift gpu modelini de piyasaya sürecektir

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AndryTR 9 yıl
Ne güzel ucuz ucuz ekran kartı alıyorduk. Yükselttiler piyasayı. 600$ 700$ dolaylarında ekran kartları felan. Ben ucuz kart aldığımız zamanları geri istiyorum...

ATi üretim verimliliğini kendi lehine kullanabilecek durumda. nVidia çok fazla indirim yapamaz eğer verimlilik söylendiği gibi %25 dolaylarında ise. Ama öte yandan kalan %75 hatalı üretimleri bir şekilde kırpıp çalıştırabilirse, çok rahat bir tasarruf yapar...
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sasha_digger 9 yıl
kart daha ortalıklarda gözükmüyor ama fiyatı falan belli oldu şimdiden :)
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ymetin 9 yıl
herkes ati fiyat düşürcek diyo, tahminen ne kadar olur bu indirim, yüzde kaç yansır mevcut fiyatlarına ?
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