Nvidia GeForce GTX 480, Türkiye'ye 600$'ın üzerinde bir fiyatla gelebilir.

Nvidia geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklama ile DirectX 11 destekli yeni nesil ekran kartlarının ilk modellerini GeForce GTX 470 ve GeForce GTX 480 adı altlarında pazara sunacağını duyurmuştu. 2 - 6 Mart tarihlerinde Almanya'nın Hannover kentinde düzenlenecek CeBIT 2010 fuarının yıldızlarından biri olması beklenen Fermi için resmi olmasalar da fiyatlar hakkında bazı bilgiler elimize ulaştı.

Nvidia'ya yakın bir kayantak aldığımız bilgiye göre GeForce GTX 480'nin FOB maliyeti 500-600$ civarında olacak. Bu durumla birlikte gümrük ve vergi uygulamaları da dikkate alındığında GeForce GTX 480'nin 600$'ın üzerinde bir fiyatla ülkemizde satışa sunulması beklenebilir. Öte yandan konuştuğumuz kaynak, çift GPU'lu Fermi modelinin Mayıs ayı gibi pazara sunulabileceğini de sözlerine ekledi.