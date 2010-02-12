Nvidia GeForce GTX 480, Türkiye'ye 600$'ın üzerinde bir fiyatla gelebilir.

Nvidia geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklama ile DirectX 11 destekli yeni nesil ekran kartlarının ilk modellerini GeForce GTX 470 ve GeForce GTX 480 adı altlarında pazara sunacağını duyurmuştu. 2 - 6 Mart tarihlerinde Almanya'nın Hannover kentinde düzenlenecek CeBIT 2010 fuarının yıldızlarından biri olması beklenen Fermi için resmi olmasalar da fiyatlar hakkında bazı bilgiler elimize ulaştı.
Nvidia'ya yakın bir kayantak aldığımız bilgiye göre GeForce GTX 480'nin FOB maliyeti 500-600$ civarında olacak. Bu durumla birlikte gümrük ve vergi uygulamaları da dikkate alındığında GeForce GTX 480'nin 600$'ın üzerinde bir fiyatla ülkemizde satışa sunulması beklenebilir. Öte yandan konuştuğumuz kaynak, çift GPU'lu Fermi modelinin Mayıs ayı gibi pazara sunulabileceğini de sözlerine ekledi.
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bugün 510$+kdv ye aldım
atide bedava dağıtmıyor sonuçta
En azından kazık atmıyor performasın kralını veriyor
Ben 1200'e ekran kartı aldım desem, ailem reddeder, arkadaşlar mahalleye sokmazlar! Ama millet bu fiyata iyi diyebiliyor.
Yav bu kart tüm ihtiyaçlarımızı karşılayabilecek mi bari? Mesela benim ve birçok kişinin her sabah çektiği trafik sorununu çözebilecek mi? Gelecek ile ilgili olan kaygılarımı giderebilecek mi? Yahut evsiz ve açların sıkıntılarına son verebilecek mi? "Dünya Barışı"nı sağlayabilecek mi?
Yok arkadaş... Valla o kadar etmez hiçbir kart. Hatta seneye daha iyisinin ve daha ucuzunun bulunabileceğini düşünürsek... Yok yok fiyatı iyi değil gibi...
şimdi bu kart orta seviyemi, giriş seviyasi mi?
600$ ve giriş seviyesi
anahatar teslim
Nvidia kendi markası altındaki en üst düzeydeki GPU yu çıkaracak (aylardır reklamını yaptıktan sonra hem de) ve 300$ olacak
imkansız..
Ne sosyal sorumluluğu / çevre bilinci dostum? Sanki hybrid araba alıyoruz.
Şunu sana hatırlatim: GPU işinde en önemli olan tek kartta edinilen komple başarımdır. Elbetter bir kartın çok ısınması ona puan
kaybettirir ama verdiği mükemmel performansın yanında fazla birşey kaybettirmez.
5970 çift gpu olduğundan ve bazı oyunlarda microshuttering etkisi de göz önüne alındığında ona yakın performans sergileyen
gtx480e göre daha az tercih sebebi olacaktır.
Nvidia sadece en iyisini isteyenler içinde yakında cift gpu modelini de piyasaya sürecektir
ATi üretim verimliliğini kendi lehine kullanabilecek durumda. nVidia çok fazla indirim yapamaz eğer verimlilik söylendiği gibi %25 dolaylarında ise. Ama öte yandan kalan %75 hatalı üretimleri bir şekilde kırpıp çalıştırabilirse, çok rahat bir tasarruf yapar...