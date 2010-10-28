Nvidia GeForce GTX 580 gün ışığına çıktı

Çin merkezli PCInlife sitesinin iddiasına göre Nvidia'nın yakında tanıtmaya hazırlandığı GeForce GTX 580 gün ışığına çıktı. AMD'nin Kasım ayında duyurmayı planladığı Radeon HD 6900 serisine karşı konumlandırılması beklenen yüksek performans segmentindeki yeni modelin, tek GPU segmetinde dünyanın en hızlı ekran kartı olacağı iddia ediliyor.

Siyah renkli baskılı devre üzerine GeForce GTX 480'deki benzer bir soğutucu ile donatılan ekran kartının teknik özellikleri hakkında resmi herhangi bir açıklama yapılmasa da 512 CUDA çekirdeği (paralel işlem birimi) ile geleceği belirtiliyor. 384-bit bellek veri yolu desteğinin yanında kimi kaynaklarca 512-bit olabileceği üzerinde durulan GeForce GTX 580'nin, 2GB GDDR5 bellekle gelmesi de ihtimaller dahilinde yer alıyor.

Görüntülerden de anlaşılabileceği üzere çift DVI ve HDMI portlarına sahip olan GeForce GTX 580 için cevabı merak eden sorulardan biri de güç tüketimi ve termal karakteristiğinin hangi seviyede olacağı. Hatırlanacağı üzere GeForce GTX 480 sergilediği yüksek performansın yanında, yük altında 90 derecenin üzerine çıkıyordu. Nvidia'nın önümüzdeki ay içerisinde tanıtması beklenen GeForce GTX 580'nin hacimli satışa ne zaman çıkacağı da aynı teknik özellikler gibi belirsizliğini koruyor.