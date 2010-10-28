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Nvidia GeForce GTX 580 gün ışığına çıktı

8 yıl
25,7b
1
96
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Nvidia GeForce GTX 580 gün ışığına çıktı
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Çin merkezli PCInlife sitesinin iddiasına göre Nvidia'nın yakında tanıtmaya hazırlandığı GeForce GTX 580 gün ışığına çıktı. AMD'nin Kasım ayında duyurmayı planladığı Radeon HD 6900 serisine karşı konumlandırılması beklenen yüksek performans segmentindeki yeni modelin, tek GPU segmetinde dünyanın en hızlı ekran kartı olacağı iddia ediliyor.

Siyah renkli baskılı devre üzerine GeForce GTX 480'deki benzer bir soğutucu ile donatılan ekran kartının teknik özellikleri hakkında resmi herhangi bir açıklama yapılmasa da 512 CUDA çekirdeği (paralel işlem birimi) ile geleceği belirtiliyor. 384-bit bellek veri yolu desteğinin yanında kimi kaynaklarca 512-bit olabileceği üzerinde durulan GeForce GTX 580'nin, 2GB GDDR5 bellekle gelmesi de ihtimaller dahilinde yer alıyor.

Görüntülerden de anlaşılabileceği üzere çift DVI ve HDMI portlarına sahip olan GeForce GTX 580 için cevabı merak eden sorulardan biri de güç tüketimi ve termal karakteristiğinin hangi seviyede olacağı. Hatırlanacağı üzere GeForce GTX 480 sergilediği yüksek performansın yanında, yük altında 90 derecenin üzerine çıkıyordu. Nvidia'nın önümüzdeki ay içerisinde tanıtması beklenen GeForce GTX 580'nin hacimli satışa ne zaman çıkacağı da aynı teknik özellikler gibi belirsizliğini koruyor.

Nvidia GeForce GTX 580 gün ışığına çıktı
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ahmet__01 8 yıl
arkadaşlar görüntü photoshop veya onanmış foto değil ama maket olabilir fan kısminin bulundugu yönde güç bağlantı uçları vede hava girişi olan yer yok görünüyor sadece fan bölmesinden hava alarak ne kadar serin kalır meçhul
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Normandia_06 8 yıl
Nvidia yapsa ne olur yapmasa ne olur çıkardığı 10 haberden 7si yalan çıkıyor :) zaten üretici firmalar nvidia ile ilişkilerini kesiyorlar :) Nvidia bu saatten sonra gitsin cd-rom üretsin (dvd rom değil) belki satar muhahaha
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Chembond 8 yıl

ferhatonair

Nvidia yapsa ne olur yapmasa ne olur çıkardığı 10 haberden 7si yalan çıkıyor :) zaten üretici firmalar nvidia ile ilişkilerini kesiyorlar :) Nvidia bu saatten sonra gitsin cd-rom üretsin (dvd rom değil) belki satar muhahaha


1)Nvidia'nın yaptığı ve yalan çıkan haberlere örnek verin lütfen.
2)Nvidia ilişini kesiyor, şirketler değil.
3)CD-Rom ile Nvidia'nın alakası nedir? GPU tasarlayıp, üretiyor adamlar.

Nvidia'nın gelirlerinin yarısından fazlasının oyun sektöründen GELMEDİĞİNİ biliyormusunuz?
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setek01 8 yıl
GF104 üzerinden devam edilip 512 bitlik daha serin bir kart karşısında eğer kasım sonuna yetişirse üst segmente AMD zorlanabilir. AMD'nin artık ilerlediği
bir gerçek ancak aynı şartlarda fiyat seviyesinde Nvidia kartlar daha fazla tercih edilebilir.
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Blackworms 8 yıl
Ağabey, göz var nizam var. Oradaki yazının cidden kartın üzerindeki yazı olduğunu mu düşündünüz? Ciddi, ciddi yani? Haberi sızdıranlar kartın ne olduğunu belirtmek için resim üzerine yazmışlar yazıyı, kartla ne alakası var yahu?
Kısa zamanda çıkar umarım özellikleri de, öğreniriz biz de. İnanmıyorum çünkü söylentilere.
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SchutZ 8 yıl
Maketin üstüne paintle yazılmış GTX580 ne kadar inandırıcı olur ki ?
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Chembond 8 yıl
Daha herhangi sızdırılmış bir bilgiye erişmek için çok erken değil mi? Çinlilerden NDA'ya ait bişeryler çıkar zaten kart üretildikten sonra.
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heatblast 8 yıl
nvidia gf100 gpu'sunun ısınma ve fazla enerji harcama sorununu çözüp kartı 1 ghz hızda fabrika çıkışı hızı olarak lanse ederlerse tek kartta lider olur

bu kart gf110 gpu'su kullanacağa benzemiyor kullanırsa gf104'dün sm eklenmişi veya gf100'ın gelişmiş hali gf100b kullanacak gibi
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OverClocK1ng 8 yıl
Ben inanmıyorum. Resimler gerçek değil. Bir defa o GTX 580 yazısı ilk resimde kartın üzerinde ama çok çelimsiz bir yazı. Koskoca GTX580 in üzerine öyle daktiloyla yazmış gibi yazacaklarını hiç sanmıyorum.
2. resimde ise kart yan duruyor. Yine aynı yazı üzerinde ama bu sefer yazı gene düz ama kart yan. Yani özetle YAZI KARTIN ÜZERİNDE DEĞİL. O bariz belli.
Yine maket gösteriyorlar. AMD kart satmasın biz de zaman kazanalım diye diyorlar. Ben geçen sene insanları çıktı diye maketlerle 6-7 ay bekleten nVidia'nın hemen çıkartacağına inanmıyorum.
Haa inşallah çıkmıştır. Tabiki isterim ama bu kadar çabuk olabileceğini sanmıyorum...
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hellteam 8 yıl
Resim çok net olmasada gerek faz bakımından gerekse baskı devredeki diğer bileşenleri (boşluk hariç) çok benziyo

Bu 480 le benzer güç tüketimi olabileceğini gösteriyo Ama daha önce gf110 adıyla çıkaracağı söyleniyodu ama gf100b gibi bişey de olabilir
Gpu nun boyutlarından bi değişim olmadığı görülüyo 480 in üstüne ne kadar koyar buda muamma

Bazısıda kartın üstündeki isme takmış orda yazı yazmadığı zaten belli
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Agababangida 8 yıl
@OverClocKing

Nvidia o kadar sersemlemişki maketten fotoshop'a kadar düşmüş durumda
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theyapici 8 yıl
öle fısıltı ile olcak iş değil bu resmen parayı basıp dedikodu ortaya atmak gibi birşey resmi deği gayri resmi inanmıyorum fake
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gunescan 8 yıl
@man from atlantis.
Fake mi yani. neyi belirtmek istedin ?
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Man From Atlantis 8 yıl
GTX 480'in bazı açılardan fail olduğunu JHH bile kabul etmişti.. gf100ü nvidia, amd'nin 5xxx serisinde yaptığı gibi tsmc'nin üretim şartlarına göre değil de kendi planlarına göre yapınca güç tüketimi garabet bir kart ortaya çıkmıştı.. zaten 3 kere respin yaptıktan sonra anca üretilebilir bir kart ortaya çıkmasına neden olmuştu yaptıkları.. pek çoğunun beklediği gf104 mimarisinin geliştirilmiş haline uygun bir çip imar edip, daha çok para aktarmaktansa, 40nm'nin olgunlaştığı ve bu kez tsmc'nin üretim gerçeklerine uygun tasarım yaparak, belirtilen ''midlife kicker'' ama aslında ilk başta olması planlanan fermisine kavuşmuş oldu nvidia.. soğutucusundan da belli oluyor zaten gtx480den daha hızlı ve serin olacağa benziyor..

fx5800-5900 olayını hatırlatıyor bana bunlar.. nvidia o zaman da idarelik bir kart ortaya çıkarmıştı ardından ise tamamen farklı geforce 6'lar gelmişti.. şimdi ise idarelik midlife kicker'ımız gf110 ve ardından 28nm ile tamamen farklı kepler aramızda olcak..
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Rock_Rage 8 yıl
Hadi 6970 cevap verdi bir sekilde peki 6990 ı ne yapcak bu gpudan 2 tane koyarsa herhalde hem dunya kadar pahalı olur hemde ısı ve guc tuketimleri inanılmaz yuksek olur.Suan amd yine en guclu en hızlı kartı yapıcak gibi gorunuyor.Nvidia bir an once ısı ve guc degerlerini duzeltmeliki X2 lere cevap verebilsin.
SAYGILARLA
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gunescan 8 yıl
@Father Torque Katılıyorum dostum...
Ayrıca bu kart bu soğutucu ile soğutulamaz diyenler belki haklı fakat sonuçta kart ısınıp yanmayacak kadar serin tutacağı kesin.
Bu konuda şöyle düşünüyorum: Nvidia ve ya amd ekran kartlarında gidip en kaliteli soğutucuyu kullanamaz mı? 95 derecede çalışan gtx480'in 65-70 derecelerinde çalıştığını gördük zotac sayesinde. Her firma daha iyi soğutucu tasarlayabilir şuan ki blower'lardan.
Fakat o zaman nvidiadan ve ya amd'den gpu alıp kendi adı altında satan firmaların(Zotac, evga, palit, xfx vs) albenisi nerede kalacak ? Nvidia ve amd de bunu düşünerek soğutucuyu kalitesiz ve ya düşük tutuyor diye düşünüyorum...
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