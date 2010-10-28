Nvidia GeForce GTX 580 gün ışığına çıktı

Çin merkezli PCInlife sitesinin iddiasına göre Nvidia'nın yakında tanıtmaya hazırlandığı GeForce GTX 580 gün ışığına çıktı. AMD'nin Kasım ayında duyurmayı planladığı Radeon HD 6900 serisine karşı konumlandırılması beklenen yüksek performans segmentindeki yeni modelin, tek GPU segmetinde dünyanın en hızlı ekran kartı olacağı iddia ediliyor.
Siyah renkli baskılı devre üzerine GeForce GTX 480'deki benzer bir soğutucu ile donatılan ekran kartının teknik özellikleri hakkında resmi herhangi bir açıklama yapılmasa da 512 CUDA çekirdeği (paralel işlem birimi) ile geleceği belirtiliyor. 384-bit bellek veri yolu desteğinin yanında kimi kaynaklarca 512-bit olabileceği üzerinde durulan GeForce GTX 580'nin, 2GB GDDR5 bellekle gelmesi de ihtimaller dahilinde yer alıyor.
Görüntülerden de anlaşılabileceği üzere çift DVI ve HDMI portlarına sahip olan GeForce GTX 580 için cevabı merak eden sorulardan biri de güç tüketimi ve termal karakteristiğinin hangi seviyede olacağı. Hatırlanacağı üzere GeForce GTX 480 sergilediği yüksek performansın yanında, yük altında 90 derecenin üzerine çıkıyordu. Nvidia'nın önümüzdeki ay içerisinde tanıtması beklenen GeForce GTX 580'nin hacimli satışa ne zaman çıkacağı da aynı teknik özellikler gibi belirsizliğini koruyor.
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1)Nvidia'nın yaptığı ve yalan çıkan haberlere örnek verin lütfen.
2)Nvidia ilişini kesiyor, şirketler değil.
3)CD-Rom ile Nvidia'nın alakası nedir? GPU tasarlayıp, üretiyor adamlar.
Nvidia'nın gelirlerinin yarısından fazlasının oyun sektöründen GELMEDİĞİNİ biliyormusunuz?
bir gerçek ancak aynı şartlarda fiyat seviyesinde Nvidia kartlar daha fazla tercih edilebilir.
Kısa zamanda çıkar umarım özellikleri de, öğreniriz biz de. İnanmıyorum çünkü söylentilere.
bu kart gf110 gpu'su kullanacağa benzemiyor kullanırsa gf104'dün sm eklenmişi veya gf100'ın gelişmiş hali gf100b kullanacak gibi
2. resimde ise kart yan duruyor. Yine aynı yazı üzerinde ama bu sefer yazı gene düz ama kart yan. Yani özetle YAZI KARTIN ÜZERİNDE DEĞİL. O bariz belli.
Yine maket gösteriyorlar. AMD kart satmasın biz de zaman kazanalım diye diyorlar. Ben geçen sene insanları çıktı diye maketlerle 6-7 ay bekleten nVidia'nın hemen çıkartacağına inanmıyorum.
Haa inşallah çıkmıştır. Tabiki isterim ama bu kadar çabuk olabileceğini sanmıyorum...
Bu 480 le benzer güç tüketimi olabileceğini gösteriyo Ama daha önce gf110 adıyla çıkaracağı söyleniyodu ama gf100b gibi bişey de olabilir
Gpu nun boyutlarından bi değişim olmadığı görülüyo 480 in üstüne ne kadar koyar buda muamma
Bazısıda kartın üstündeki isme takmış orda yazı yazmadığı zaten belli
Nvidia o kadar sersemlemişki maketten fotoshop'a kadar düşmüş durumda
Fake mi yani. neyi belirtmek istedin ?
fx5800-5900 olayını hatırlatıyor bana bunlar.. nvidia o zaman da idarelik bir kart ortaya çıkarmıştı ardından ise tamamen farklı geforce 6'lar gelmişti.. şimdi ise idarelik midlife kicker'ımız gf110 ve ardından 28nm ile tamamen farklı kepler aramızda olcak..
SAYGILARLA
Ayrıca bu kart bu soğutucu ile soğutulamaz diyenler belki haklı fakat sonuçta kart ısınıp yanmayacak kadar serin tutacağı kesin.
Bu konuda şöyle düşünüyorum: Nvidia ve ya amd ekran kartlarında gidip en kaliteli soğutucuyu kullanamaz mı? 95 derecede çalışan gtx480'in 65-70 derecelerinde çalıştığını gördük zotac sayesinde. Her firma daha iyi soğutucu tasarlayabilir şuan ki blower'lardan.
Fakat o zaman nvidiadan ve ya amd'den gpu alıp kendi adı altında satan firmaların(Zotac, evga, palit, xfx vs) albenisi nerede kalacak ? Nvidia ve amd de bunu düşünerek soğutucuyu kalitesiz ve ya düşük tutuyor diye düşünüyorum...