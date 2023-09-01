Radeon RX 7800 XT performansı ortaya çıktı: İşte sonuçlar

Radeon RX 7800 XT test edildi
Donanım sızıntıları alanında ünlü olan Kopite7kimi’ye göre 499 dolarlık Radeon RX 7800 XT, yaklaşık 19.000 puanlık 3DMark Time Spy performansı sunacak. Bu değer bir önceki nesil Radeon RX 6800 XT'ye çok yakın ancak onu tam olarak geçmiyor; bu da kartın 6800 XT performansını biraz daha verimli bir pakette ve daha düşük fiyat noktasında sunacağına dair ilk söylentilerin doğru olduğunu gösteriyor.
|Ekran kartı
|Time Spy skoru
|Bellek
|TDP
|Fiyat
|GeForce RTX 4070 Ti
|20437 ~ 25898
|12GB GDDR6X
|285
|799 dolar
|Radeon RX 6800 XT
|19,517
|16GB GDDR6
|300
|649 dolar
|Radeon RX 7800 XT
|19,000
|16GB GDDR6
|263
|499 dolar
|GeForce RTX 4070
|17,840
|12GB GDDR6X
|200
|599 dolar
|Radeon RX 7700 XT
|17,000
|12GB GDDR6
|245
|449 dolar
|Radeon RX 6800
|16,466
|16GB GDDR6
|250
|579 dolar
|GeForce RTX 4060 Ti 16GB
|13,355
|16GB GDDR6
|165
|499 dolar
AMD resmi olarak RX 7800 XT’yi RTX 4070 ile kıyaslıyor. Dolayısıyla yeni kart hem fiyat hem de VRAM olarak rakibinin önünde yer alıyor. Performans tarafındaysa AMD’nin yaklaşık yüzde 5’lik bir avantajı söz konusu. AMD’nin kendi ürün yelpazesinde RX 6800 XT 16 GB, daha ucuz olduğu takdirde RX 7800 XT'ye göre daha iyi bir seçenek gibi duruyor. Ancak, Anti-Lag+ ile HYPR-RX teknolojilerini desteklemesiyle ibre yeni karta kayıyor. Ayrıca AMD, Anti-Lag+ ile FSR 3'ün RDNA 3 GPU'larda çok daha iyi çalıştığını belirtiyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.