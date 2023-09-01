Tam Boyutta Gör AMD'nin yakında çıkacak olan Radeon RX 7800 XT ekran kartı, görünüşe göre Radeon RX 6800 XT GPU kadar hızlı olabilir. Benzer şekilde AMD’nin yeni çiçeği burnunda kartı, 3DMark Time Spy sentetik test sonuçlarına göre rakip Nvidia’nın RTX 4070 Ti kartına da hayli yakın bir performans sergileyecek.

Radeon RX 7800 XT test edildi

Donanım sızıntıları alanında ünlü olan Kopite7kimi’ye göre 499 dolarlık Radeon RX 7800 XT, yaklaşık 19.000 puanlık 3DMark Time Spy performansı sunacak. Bu değer bir önceki nesil Radeon RX 6800 XT'ye çok yakın ancak onu tam olarak geçmiyor; bu da kartın 6800 XT performansını biraz daha verimli bir pakette ve daha düşük fiyat noktasında sunacağına dair ilk söylentilerin doğru olduğunu gösteriyor.

Radeon RX 7800 XT 3DMark Time Spy performansı Ekran kartı Time Spy skoru Bellek TDP Fiyat GeForce RTX 4070 Ti 20437 ~ 25898 12GB GDDR6X 285 799 dolar Radeon RX 6800 XT 19,517 16GB GDDR6 300 649 dolar Radeon RX 7800 XT 19,000 16GB GDDR6 263 499 dolar GeForce RTX 4070 17,840 12GB GDDR6X 200 599 dolar Radeon RX 7700 XT 17,000 12GB GDDR6 245 449 dolar Radeon RX 6800 16,466 16GB GDDR6 250 579 dolar GeForce RTX 4060 Ti 16GB 13,355 16GB GDDR6 165 499 dolar

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AMD resmi olarak RX 7800 XT’yi RTX 4070 ile kıyaslıyor. Dolayısıyla yeni kart hem fiyat hem de VRAM olarak rakibinin önünde yer alıyor. Performans tarafındaysa AMD’nin yaklaşık yüzde 5’lik bir avantajı söz konusu. AMD’nin kendi ürün yelpazesinde RX 6800 XT 16 GB, daha ucuz olduğu takdirde RX 7800 XT'ye göre daha iyi bir seçenek gibi duruyor. Ancak, Anti-Lag+ ile HYPR-RX teknolojilerini desteklemesiyle ibre yeni karta kayıyor. Ayrıca AMD, Anti-Lag+ ile FSR 3'ün RDNA 3 GPU'larda çok daha iyi çalıştığını belirtiyor.

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Radeon RX 7800 XT performansı ortaya çıktı: İşte sonuçlar