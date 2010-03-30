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Nvidia, GPU Teknoloji Konferansı'nı takvimledi

9 yıl
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Nvidia, GPU Teknoloji Konferansı'nı takvimledi
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GeForce GTX 470 ve GeForce GTX 480 modellerini Cuma günü lanse eden Nvidia, bu yıl düzenlenecek GPU Teknoloji Konferansı'nı takvimledi. Geçtiğimiz yıl düzenlenen ve Fermi mimarisinin detaylandırılmasıyla büyük yank bulan konferansın bu seneki ayağı, 20 - 23 Eylül tarihlerinde, San Jose, Kaliforniya'da bulunan San Jose Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Teknik seansların, interaktif eğitimlerin, teknoloji ön-izlemelerinin ve hem endüstriyel hem de akademik sunumların yapılacağı GPU odaklı teknoloji konferansının bu sene de sürprizlere gebe olması beklenebilir. Okula dönüş dönemi olarak bilinen Eylül ayında düzenlenecek etkinlik kapsamında Nvidia'nın GeForce serisine üye bazı yeni kartlarını lanse etmesi veya 2011 planlarını açıklaması beklenebilir.

GPU Teknoloji Konferansı 2010 için detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

Video, Youtube üzerinden yayınlanmaktadır.


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yc#1 9 yıl
Yeni jenerasyon Fermi'leri de (28 nm) bu etkinlikte duyurabilirler.
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