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Nvidia iki sürücüsünü daha geri çekti

9 yıl
18,9b
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98
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Nvidia iki sürücüsünü daha geri çekti
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Fan kontrolcüsüyle ilgili bir problemden ötürü aşırı ısınmaya neden olduğu tespit edilen GeForce 196.75 WHQL sürücüsünü yayından kaldıran Nvidia, iki sürücüsünü daha benzer nedenlerden ötürü geri çekti. Gelen bilgilere göre Linux, FreeBSD ve Solaris platformları için hazırlanan 195.36.03 ve 195.36.08 sürüm numaralı *nix sürücülerinin, düşük performansa veya grafik kartına zarar verbilecek yüksek ısı problemlerine neden olabilecekleri açıklandı.

Nvidia ilgili sürücüler yerine kullanıcıların 190.53 veya 195.30 public beta sürümlerine dönmelerini tavsiye ediyor.


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Sosyal Demokrat 9 yıl
Nvidıa bu sene tek kelime ile berbat .
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DH Misafiri 9 yıl
Ben bu yargımı sadece 3650 ile karşılaştırarak yaptım.Diğer kartların kalitesi hakkında bir bilgim yok.ATI'nin renk tasarımı da bana göre değil açıkçası.Belki de hayatımda 3650 dışında ATI kart kullanmadığımdandır; ama 3650'den aynı nedenlerle şikayetçi olan da, olmayan da insanlar gördüm.Belki de benimki göz alışkanlığındandır, bilemeyeceğim.Diyeceğim tek şey NVIDIA'nın kartlarının son birkaç aya kadar kusursuz olduğudur.Şu an ibre değişti gibi.Umarım eski haline döner NVIDIA.
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DH Misafiri 9 yıl
@EXcom_Zkko
Öncelikle şunu söyleyeyim, ben 3650'nin 8500'den kat ve kat daha kaliteli olduğunu kabul ediyorum.Bunu da mesajımda belirttim.Benim kast ettiğim grafiğin kalitesi.Bu kaliteyi 2 ekran kartını yan yana koyup karşılaştırmadan anlamanız biraz zor; ama örneklerle açıklamak gerekirse:
1.3650 çoğu oyuna -hala- AA desteği sağlayabilen bir kart; fakat bunun yanında 0xAA ile bir oyun açtınız mı pürüzler fena halde gözünüze batar.Üstelik bu pürüzler 8xAA noktasına kadar göze gözükmeyecek noktaya gelmez ki zaten bu noktada da kart kasmaya başlar.8500GT'de 2xAA noktasını bile zar zor bulursunuz; ama hiç pürüz hissetmezsiniz.Çok dikkatli bakmanız gerekir.Aynı şey video ve resimler için de geçerlidir.
2.3650'de ışık efektlerini ve gölgelendirmeyi en yüksek seviyeye kadar çekemediğiniz oyunlar nadirdir; ama bunların sahte olduğu tokat gibi gözünüze çarpar.8500'de ise çoğu zaman orta seviyeye zor gelir bu ayarlar; ama gördüklerinizin gerçek olduğuna inandırır sizi.
3.3650'de matlık-parlaklık dengesi yoktur.Az ışıklı yerler aşırı mat, çok ışıklı yerler de aşırı parlaktır.Masaüstü simgelerinde bile durum böyledir.Oysa 8500'de bu matlık-parlaklık dengesi çok sağlamdır.Göze güzel gözükür.
3650 ile oyun oynanmıyor mu?Haydi haydi oynanıyor; ama daha önce ona yakın bir NVIDIA bir kart kullandıysanız gözünüze hoş gelen manzaralar pek olmayacaktır.Bence NVIDIA kartların pahalı olmasının da nedeni bu.İsteğiniz grafik görmekse, paranız da varsa NVIDIA, aynı isteğiniz var, paranız azsa üst model bir ATI, sadece yeni oyunları oynayıp vakit öldürmek istiyorsanız yine ATI alın.Ben amatör bir grafiker ve modderım.NVIDIA'ya değer vermemin nedeni bu.
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musAKka 9 yıl
DH Misafiri

@EXcom_Zkko



Öncelikle şunu söyleyeyim, ben 3650'nin 8500'den kat ve kat daha kaliteli olduğunu kabul ediyorum.Bunu da mesajımda belirttim.Benim kast ettiğim grafiğin kalitesi.Bu kaliteyi 2 ekran kartını yan yana koyup karşılaştırmadan anlamanız biraz zor; ama örneklerle açıklamak gerekirse:

1.3650 çoğu oyuna -hala- AA desteği sağlayabilen bir kart; fakat bunun yanında 0xAA ile bir oyun açtınız mı pürüzler fena halde gözünüze batar.Üstelik bu pürüzler 8xAA noktasına kadar göze gözükmeyecek noktaya gelmez ki zaten bu noktada da kart kasmaya başlar.8500GT'de 2xAA noktasını bile zar zor bulursunuz; ama hiç pürüz hissetmezsiniz.Çok dikkatli bakmanız gerekir.Aynı şey video ve resimler için de geçerlidir.

2.3650'de ışık efektlerini ve gölgelendirmeyi en yüksek seviyeye kadar çekemediğiniz oyunlar nadirdir; ama bunların sahte olduğu tokat gibi gözünüze çarpar.8500'de ise çoğu zaman orta seviyeye zor gelir bu ayarlar; ama gördüklerinizin gerçek olduğuna inandırır sizi.

3.3650'de matlık-parlaklık dengesi yoktur.Az ışıklı yerler aşırı mat, çok ışıklı yerler de aşırı parlaktır.Masaüstü simgelerinde bile durum böyledir.Oysa 8500'de bu matlık-parlaklık dengesi çok sağlamdır.Göze güzel gözükür.

3650 ile oyun oynanmıyor mu?Haydi haydi oynanıyor; ama daha önce ona yakın bir NVIDIA bir kart kullandıysanız gözünüze hoş gelen manzaralar pek olmayacaktır.Bence NVIDIA kartların pahalı olmasının da nedeni bu.İsteğiniz grafik görmekse, paranız da varsa NVIDIA, aynı isteğiniz var, paranız azsa üst model bir ATI, sadece yeni oyunları oynayıp vakit öldürmek istiyorsanız yine ATI alın.Ben amatör bir grafiker ve modderım.NVIDIA'ya değer vermemin nedeni bu.



Bunca sene hem ATI hem nVidia sayısız kart kullandım, sizin bahsettiğiniz gibi birşeyle karşılaşmadım, hatta senelerdir ATI'nin özellikle video gösteriminde renk konusunda daha başarılı olduğu söylenir, ben de böyle düşünüyorum (bazı arkadaşlar bu farkın nVidia sürücülerindeki renk ayarlarından düzeltildiğini söylüyorlar, doğrudur). Muhtemelen sizin de sürücü ayarlarınızla ilgili sorununuz vardı. Söz konusu iddialarınızı oyun içi ScreenShot'lar ile desteklerseniz daha aydınlatıcı olur.
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EXcom_Zkko 9 yıl

DH Misafiri

@EXcom_Zkko



Öncelikle şunu söyleyeyim, ben 3650'nin 8500'den kat ve kat daha kaliteli olduğunu kabul ediyorum.Bunu da mesajımda belirttim.Benim kast ettiğim grafiğin kalitesi.Bu kaliteyi 2 ekran kartını yan yana koyup karşılaştırmadan anlamanız biraz zor; ama örneklerle açıklamak gerekirse:

1.3650 çoğu oyuna -hala- AA desteği sağlayabilen bir kart; fakat bunun yanında 0xAA ile bir oyun açtınız mı pürüzler fena halde gözünüze batar.Üstelik bu pürüzler 8xAA noktasına kadar göze gözükmeyecek noktaya gelmez ki zaten bu noktada da kart kasmaya başlar.8500GT'de 2xAA noktasını bile zar zor bulursunuz; ama hiç pürüz hissetmezsiniz.Çok dikkatli bakmanız gerekir.Aynı şey video ve resimler için de geçerlidir.



2.3650'de ışık efektlerini ve gölgelendirmeyi en yüksek seviyeye kadar çekemediğiniz oyunlar nadirdir; ama bunların sahte olduğu tokat gibi gözünüze çarpar.8500'de ise çoğu zaman orta seviyeye zor gelir bu ayarlar; ama gördüklerinizin gerçek olduğuna inandırır sizi.



3.3650'de matlık-parlaklık dengesi yoktur.Az ışıklı yerler aşırı mat, çok ışıklı yerler de aşırı parlaktır.Masaüstü simgelerinde bile durum böyledir.Oysa 8500'de bu matlık-parlaklık dengesi çok sağlamdır.Göze güzel gözükür.



3650 ile oyun oynanmıyor mu?Haydi haydi oynanıyor; ama daha önce ona yakın bir NVIDIA bir kart kullandıysanız gözünüze hoş gelen manzaralar pek olmayacaktır.Bence NVIDIA kartların pahalı olmasının da nedeni bu.İsteğiniz grafik görmekse, paranız da varsa NVIDIA, aynı isteğiniz var, paranız azsa üst model bir ATI, sadece yeni oyunları oynayıp vakit öldürmek istiyorsanız yine ATI alın.Ben amatör bir grafiker ve modderım.NVIDIA'ya değer vermemin nedeni bu.





Burada benim merak ettiğim 3650 ile 8500'ün hızı değil, görüntü kalitesi mevzusu.. Önce iki kat demişsiniz, sonra anlamanız zor demişsiniz.

Kendim 9500gt, 4870, 4670 ve HD2600 Pro Sonic ile aynı oyunlarda yaptığım denemelerde dediğiniz gibi "birinin 8xaa'i diğerinin 2xaa'inden kötü" gibi bir durumla kesinlikle karşılaşmadım. Size tavsiyem, açın AA ve AF tekniklerini ve kalitesini karşılaştıran testleri inceleyin.

Sahte ışıklar, gerçek ışıklar kısmını anlayamadım. Parlaklık-matlık dengesi demeniz de muhtemelen her iki markanın default gelen renk ve kontrast ayarlarıyla ilgili.. Bu o markanın kendi tercihidir ve ATI kullananlar genel anlamda canlı renklerden oldukça memnundur. Ben de amatör fotoğrafçıyım, monitörüme göre -eğer beğenmezsem- kontrast ve renk ayarını driver panelinden ayarlarım. Bu demek değildir ki, görüntü kalitesi kötü..

Video ve "resim(?)" mevzusuna hiç girmeyeyim. 9500gt, Intel x4500hd ve 4870 arasında yaptığım testte, 4870 diğer kartları tek kelimeyle ezmiştir. Yine internette benzer testleri incelerseniz görürsünüz.

Muhtemel bir placebo etkisi olabilir diye düşünüyorum.
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yonex78 9 yıl
kim bilir belkide satışları düşmüştür bi driver çıkarıp kartları yakalım nede olsa yenisini de bizden alırlar demişlerdir:)
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DH Misafiri 9 yıl
Bence NVIDIA ısı enerjisiyle uzaya çıkmayı hedefliyor :) .
Şaka bir yana, NVIDIA fena gerilmişe benziyor."Ya Fermi satmazsa?" korkusu şirketi sarmış.ATI'yi yakalamak için koşturuyorlar; ama acelelerinden yapmadıkları hata kalmadı.
Ammaaaa...NVIDIA, ATI'yi yakalayacaktır.Tahtını sonsuza kadar ATI'ye bırakmaz.Geçen sezonda 4870x2 bir süre tahtta kalmıştı mesela.Bu sezonu da öyle görüyorum.
Kişisel tercihim ise her zaman NVIDIA olmuştur.Bunun nedeni ATI ile aramda soğuk bir olay yaşamamdır.Bir 3650 ile 8500GT'yi yan yana koyup grafik potansiyeline bakarsanız şunu görürsünüz:
3600'ün fps oranı ve performansı 8500'ün yaklaşık 2 katıdır; fakat 8500 grafikleri 2 kat daha güzel gösterir.
Yazın yeni bir PC toplayacağım ve ya GTX480 ya da GTX475(470x2 diyelim) alacağım.Tek nedeni de 3650 ile yaşadığım o soğukluktur.Parası olana her zaman NVIDIA tavsiye ederim; ama isteğiniz "Yeni oyunları oynayabilsem bana yeter." gibiyse tabi ki ATI alın.
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EXcom_Zkko 9 yıl

DH Misafiri

Bence NVIDIA ısı enerjisiyle uzaya çıkmayı hedefliyor :) .



Şaka bir yana, NVIDIA fena gerilmişe benziyor."Ya Fermi satmazsa?" korkusu şirketi sarmış.ATI'yi yakalamak için koşturuyorlar; ama acelelerinden yapmadıkları hata kalmadı.



Ammaaaa...NVIDIA, ATI'yi yakalayacaktır.Tahtını sonsuza kadar ATI'ye bırakmaz.Geçen sezonda 4870x2 bir süre tahtta kalmıştı mesela.Bu sezonu da öyle görüyorum.



Kişisel tercihim ise her zaman NVIDIA olmuştur.Bunun nedeni ATI ile aramda soğuk bir olay yaşamamdır.Bir 3650 ile 8500GT'yi yan yana koyup grafik potansiyeline bakarsanız şunu görürsünüz:

3600'ün fps oranı ve performansı 8500'ün yaklaşık 2 katıdır; fakat 8500 grafikleri 2 kat daha güzel gösterir.



Yazın yeni bir PC toplayacağım ve ya GTX480 ya da GTX475(470x2 diyelim) alacağım.Tek nedeni de 3650 ile yaşadığım o soğukluktur.Parası olana her zaman NVIDIA tavsiye ederim; ama isteğiniz "Yeni oyunları oynayabilsem bana yeter." gibiyse tabi ki ATI alın.



Şu kısmı biraz daha açar mısınız? 8500gt HD3650'den iki kat daha güzel grafiklere sahip mevzusu?

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Zimmerit 9 yıl

DH Misafiri

Bence NVIDIA ısı enerjisiyle uzaya çıkmayı hedefliyor :) .



Şaka bir yana, NVIDIA fena gerilmişe benziyor."Ya Fermi satmazsa?" korkusu şirketi sarmış.ATI'yi yakalamak için koşturuyorlar; ama acelelerinden yapmadıkları hata kalmadı.



Ammaaaa...NVIDIA, ATI'yi yakalayacaktır.Tahtını sonsuza kadar ATI'ye bırakmaz.Geçen sezonda 4870x2 bir süre tahtta kalmıştı mesela.Bu sezonu da öyle görüyorum.



Kişisel tercihim ise her zaman NVIDIA olmuştur.Bunun nedeni ATI ile aramda soğuk bir olay yaşamamdır.Bir 3650 ile 8500GT'yi yan yana koyup grafik potansiyeline bakarsanız şunu görürsünüz:

3600'ün fps oranı ve performansı 8500'ün yaklaşık 2 katıdır; fakat 8500 grafikleri 2 kat daha güzel gösterir.



Yazın yeni bir PC toplayacağım ve ya GTX480 ya da GTX475(470x2 diyelim) alacağım.Tek nedeni de 3650 ile yaşadığım o soğukluktur.Parası olana her zaman NVIDIA tavsiye ederim; ama isteğiniz "Yeni oyunları oynayabilsem bana yeter." gibiyse tabi ki ATI alın.


Yakalasa bile liderliği fazla sürmeyecek AMD HD5000 serisini yaz aylarında yenileyecek kartlarda önemli geliştirmeler yapılacak.Ati kartların nvidia ya göre aa performansı daha iyidir en ufak detayda bile daha iyi görüntü kalitesi veriyor durum ortada.Nvidia nında psyhx özelliği mevcut bir kaç oyunda onun dışındada bir şey yok ahım şahım bir şey katmıyor yani psyhx.
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UzmaN345 9 yıl
kartları yakıp 480 satmaya çalışıyorlar D
e millet dx 11 kartlara doydu amd tarafında
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saintroyo 9 yıl
iyi de bir sonraki sürücülere nasıl güveneceğiz. bu iş sıktı gerçekten.
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cavador 9 yıl
yeni kartta yapamıyo , yeni sürücüde hatta eskileri dahi geriye cekiyo yaptığı bişi yok nvidia nın , yeni olarak anca eldeki nasıl katırcağını düşündüğü eski G92 cipli kartlar yapıyo
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alito 9 yıl

UzmaN345

kartları yakıp 480 satmaya çalışıyorlar D
e millet dx 11 kartlara doydu amd tarafında

komplo teorisi gibi dursada huylanmadımda diyemem

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gamershell 9 yıl
Ati için ilk önce adam gibi driver yapsın diyen şahıslar neredeler acep ?

cevap bulamıyolardır
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desert_rain 9 yıl
Normal arkadaşlar arada böyle şeylerin çıkması. Yazılım yapmak(özellikle driver mriiver) çok komplike ve çok soyut bir işlem. Düzeltirler merak etmeyin, çok üstünede gitmeyin :)
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bulo206 9 yıl
Ati için ilk önce adam gibi driver yapsın diyen şahıslar neredeler acep ?
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electrogod 9 yıl

Şu fanlar yüzünden nvidia'dan çok soğudum ve bu durum bazen gerçekleri görmemi engelliyor...

Bu nvidia'nın sonu hiç hayırlı değil... Umarım bir an önce toparlarlar yoksa bizler için oldukça kötü olacak...
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Father Torque 9 yıl
Geri çekilen bir sürücü türü de ben ekleyeyim; son Quadro sürücüsü de birkaç gün önce geri çekildi. Evde 5850 var diye endişelenmiyordum ama işyerindeki Quadro 3500 aklına gelince insanın eli ayağına dolanıyor br anda
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veleciraptor 9 yıl
Nvidia resmen son aylarda kendi ayağına kurşun sıkıyor. Bir firmanın batmasına ve piyasadan silinmesine neden olacak hatalar peşpeşe geliyor. Nvidia'yı sevmem ama bir tüketici olarak Ati'nin tek başına piyasada at koşturmasını da kesinlikle istemem. Rekabet olmalı ki bizler kazanalım. Ama şu ana kadar Ati'nin ürünlerine Nvidia'dan bol bol haber dışında hiçbir somut atak gelmedi.
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T-MAC*1 9 yıl
ATI nin en ufak bi hatasında "ATİ dandik" diyen "fanboy" lar şimdi neredeler acaba =)
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