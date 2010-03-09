Nvidia iki sürücüsünü daha geri çekti

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Fan kontrolcüsüyle ilgili bir problemden ötürü aşırı ısınmaya neden olduğu tespit edilen GeForce 196.75 WHQL sürücüsünü yayından kaldıran Nvidia, iki sürücüsünü daha benzer nedenlerden ötürü geri çekti. Gelen bilgilere göre Linux, FreeBSD ve Solaris platformları için hazırlanan 195.36.03 ve 195.36.08 sürüm numaralı *nix sürücülerinin, düşük performansa veya grafik kartına zarar verbilecek yüksek ısı problemlerine neden olabilecekleri açıklandı.

Nvidia ilgili sürücüler yerine kullanıcıların 190.53 veya 195.30 public beta sürümlerine dönmelerini tavsiye ediyor.