Nvidia iki sürücüsünü daha geri çekti

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Fan kontrolcüsüyle ilgili bir problemden ötürü aşırı ısınmaya neden olduğu tespit edilen GeForce 196.75 WHQL sürücüsünü yayından kaldıran Nvidia, iki sürücüsünü daha benzer nedenlerden ötürü geri çekti. Gelen bilgilere göre Linux, FreeBSD ve Solaris platformları için hazırlanan 195.36.03 ve 195.36.08 sürüm numaralı *nix sürücülerinin, düşük performansa veya grafik kartına zarar verbilecek yüksek ısı problemlerine neden olabilecekleri açıklandı.
Nvidia ilgili sürücüler yerine kullanıcıların 190.53 veya 195.30 public beta sürümlerine dönmelerini tavsiye ediyor.
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Öncelikle şunu söyleyeyim, ben 3650'nin 8500'den kat ve kat daha kaliteli olduğunu kabul ediyorum.Bunu da mesajımda belirttim.Benim kast ettiğim grafiğin kalitesi.Bu kaliteyi 2 ekran kartını yan yana koyup karşılaştırmadan anlamanız biraz zor; ama örneklerle açıklamak gerekirse:
1.3650 çoğu oyuna -hala- AA desteği sağlayabilen bir kart; fakat bunun yanında 0xAA ile bir oyun açtınız mı pürüzler fena halde gözünüze batar.Üstelik bu pürüzler 8xAA noktasına kadar göze gözükmeyecek noktaya gelmez ki zaten bu noktada da kart kasmaya başlar.8500GT'de 2xAA noktasını bile zar zor bulursunuz; ama hiç pürüz hissetmezsiniz.Çok dikkatli bakmanız gerekir.Aynı şey video ve resimler için de geçerlidir.
2.3650'de ışık efektlerini ve gölgelendirmeyi en yüksek seviyeye kadar çekemediğiniz oyunlar nadirdir; ama bunların sahte olduğu tokat gibi gözünüze çarpar.8500'de ise çoğu zaman orta seviyeye zor gelir bu ayarlar; ama gördüklerinizin gerçek olduğuna inandırır sizi.
3.3650'de matlık-parlaklık dengesi yoktur.Az ışıklı yerler aşırı mat, çok ışıklı yerler de aşırı parlaktır.Masaüstü simgelerinde bile durum böyledir.Oysa 8500'de bu matlık-parlaklık dengesi çok sağlamdır.Göze güzel gözükür.
3650 ile oyun oynanmıyor mu?Haydi haydi oynanıyor; ama daha önce ona yakın bir NVIDIA bir kart kullandıysanız gözünüze hoş gelen manzaralar pek olmayacaktır.Bence NVIDIA kartların pahalı olmasının da nedeni bu.İsteğiniz grafik görmekse, paranız da varsa NVIDIA, aynı isteğiniz var, paranız azsa üst model bir ATI, sadece yeni oyunları oynayıp vakit öldürmek istiyorsanız yine ATI alın.Ben amatör bir grafiker ve modderım.NVIDIA'ya değer vermemin nedeni bu.
Bunca sene hem ATI hem nVidia sayısız kart kullandım, sizin bahsettiğiniz gibi birşeyle karşılaşmadım, hatta senelerdir ATI'nin özellikle video gösteriminde renk konusunda daha başarılı olduğu söylenir, ben de böyle düşünüyorum (bazı arkadaşlar bu farkın nVidia sürücülerindeki renk ayarlarından düzeltildiğini söylüyorlar, doğrudur). Muhtemelen sizin de sürücü ayarlarınızla ilgili sorununuz vardı. Söz konusu iddialarınızı oyun içi ScreenShot'lar ile desteklerseniz daha aydınlatıcı olur.
Burada benim merak ettiğim 3650 ile 8500'ün hızı değil, görüntü kalitesi mevzusu.. Önce iki kat demişsiniz, sonra anlamanız zor demişsiniz.
Kendim 9500gt, 4870, 4670 ve HD2600 Pro Sonic ile aynı oyunlarda yaptığım denemelerde dediğiniz gibi "birinin 8xaa'i diğerinin 2xaa'inden kötü" gibi bir durumla kesinlikle karşılaşmadım. Size tavsiyem, açın AA ve AF tekniklerini ve kalitesini karşılaştıran testleri inceleyin.
Sahte ışıklar, gerçek ışıklar kısmını anlayamadım. Parlaklık-matlık dengesi demeniz de muhtemelen her iki markanın default gelen renk ve kontrast ayarlarıyla ilgili.. Bu o markanın kendi tercihidir ve ATI kullananlar genel anlamda canlı renklerden oldukça memnundur. Ben de amatör fotoğrafçıyım, monitörüme göre -eğer beğenmezsem- kontrast ve renk ayarını driver panelinden ayarlarım. Bu demek değildir ki, görüntü kalitesi kötü..
Video ve "resim(?)" mevzusuna hiç girmeyeyim. 9500gt, Intel x4500hd ve 4870 arasında yaptığım testte, 4870 diğer kartları tek kelimeyle ezmiştir. Yine internette benzer testleri incelerseniz görürsünüz.
Muhtemel bir placebo etkisi olabilir diye düşünüyorum.
Şaka bir yana, NVIDIA fena gerilmişe benziyor."Ya Fermi satmazsa?" korkusu şirketi sarmış.ATI'yi yakalamak için koşturuyorlar; ama acelelerinden yapmadıkları hata kalmadı.
Ammaaaa...NVIDIA, ATI'yi yakalayacaktır.Tahtını sonsuza kadar ATI'ye bırakmaz.Geçen sezonda 4870x2 bir süre tahtta kalmıştı mesela.Bu sezonu da öyle görüyorum.
Kişisel tercihim ise her zaman NVIDIA olmuştur.Bunun nedeni ATI ile aramda soğuk bir olay yaşamamdır.Bir 3650 ile 8500GT'yi yan yana koyup grafik potansiyeline bakarsanız şunu görürsünüz:
3600'ün fps oranı ve performansı 8500'ün yaklaşık 2 katıdır; fakat 8500 grafikleri 2 kat daha güzel gösterir.
Yazın yeni bir PC toplayacağım ve ya GTX480 ya da GTX475(470x2 diyelim) alacağım.Tek nedeni de 3650 ile yaşadığım o soğukluktur.Parası olana her zaman NVIDIA tavsiye ederim; ama isteğiniz "Yeni oyunları oynayabilsem bana yeter." gibiyse tabi ki ATI alın.
Şu kısmı biraz daha açar mısınız? 8500gt HD3650'den iki kat daha güzel grafiklere sahip mevzusu?
Yakalasa bile liderliği fazla sürmeyecek AMD HD5000 serisini yaz aylarında yenileyecek kartlarda önemli geliştirmeler yapılacak.Ati kartların nvidia ya göre aa performansı daha iyidir en ufak detayda bile daha iyi görüntü kalitesi veriyor durum ortada.Nvidia nında psyhx özelliği mevcut bir kaç oyunda onun dışındada bir şey yok ahım şahım bir şey katmıyor yani psyhx.
e millet dx 11 kartlara doydu amd tarafında
komplo teorisi gibi dursada huylanmadımda diyemem
cevap bulamıyolardır
Şu fanlar yüzünden nvidia'dan çok soğudum ve bu durum bazen gerçekleri görmemi engelliyor...
Bu nvidia'nın sonu hiç hayırlı değil... Umarım bir an önce toparlarlar yoksa bizler için oldukça kötü olacak...