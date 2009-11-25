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Nvidia: Intel'e dünyanın kaç bucak olduğunu mahkemede göstereceğiz

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
19,5b
1
83
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Nvidia: Intel'e dünyanın kaç bucak olduğunu mahkemede göstereceğiz
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Nvidia tepe yöneticisi (CEO) Jen-Hsun Huang bir kez daha sahneye çıktı ve dikkat çekici bazı önemli açıklamalarda bulundu. Uzun dönem planlarının Tesla sunucular ve Tegra tabanlı mobil cihazlar etrafında şekillendiğini belirten Huang, Intel'in sergilediği politikaları karikatürlerle eleştridiklerini çünkü eski dönemlerde köylülerin, gaddarca kural koyan zalim yöneticilere karşı mizah yolunu tercih ettiklerini ve bunun anlaşmazlıkların aşılmasında yardımcı olabildiğini dile getirdi. Yeni yonga seti çalışmaları için Intel ile olan anlaşmazlığa da değinen Huang, önümüzdeki yıl mahkemede hesaplaşarak Intel'e dünyanın kaç bucak olduğunu göstereceklerini söyledi. Nvidia CEO'su röportajda, Ocak ayında gerçekleştirilecek CES 2010 fuarında Tegra 2 platformuyla ilgili sürpriz yapabileceklerini de ima etti.


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1 Avatar
dstk 10 yıl
mahallenin ağasına kafa tutan kısa pantolonlu velet olayı. :D
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Codname47 10 yıl
nvidia kiiiiiiimmm intel kim. bu nvidia neyine güveniyo anlamıyorum, 10 kat daha güçlü olsalar inteli sarsmaya güçleri yetmez.
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Lethian 10 yıl
Nvidia herkesi 3dfx sanıyor sanırım.

Ayrıca farkındaysanız son bir aydır nvidia'da sözden başka bir icraat yok.
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IgorStravinsky 10 yıl
Bu adamın elinde kaynak var ki Intel hakkında böyle konuşabiliyor. Intel şimdi haraç dağıtmaya başlıyacak millete
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Zero Limit 10 yıl
fudzilla da ki haberi okursanız aslında bu kadar kibar söylememiş Says Nvidia will kick their ass in court filan demiş adam resmen
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saidakkas 10 yıl
Poz süper, "İstanbul Hatırası" gibi.
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Nevi şahsına münhasır 10 yıl

saidakkas

Poz süper, "İstanbul Hatırası" gibi.


Bu adamın pozları hep enteresan zaten.
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F.@.T.İ.H 10 yıl

saidakkas

Poz süper, "İstanbul Hatırası" gibi.





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IhtiyarDelikanli 10 yıl
fermiiii
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575m 10 yıl
Valla ben tebrik ettim..Çekinmece yok, politika yok ..direk kozumuzu paylaşıcaz demiş.He sayın bir arkadaşım işlemcisiz sistem var mı demiş.. en azından gpu tabanlı sunucular var;
yorumla.net/...
shiftdelete.net/...
computerworld.com.tr/...
shiftdelete.net/...
Hem ben de şunu sormak isterim bigün gelir de x86 tabanlı işlemciler tarih olursa ve gpu tabanlı işlemciler çıkarsa hangi taraf batar..Bu gerçekleşmezse Nvidiaya bişey olmaz, gpu üretmeye ve gpu destekli sistemler geliştirmeye devam eder ama söylediğim şey gerçekleşirse sonucu tahmin etmek zor değil.
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CnnRose 10 yıl
nvidia iyice serserileşti.
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DISTURBED 10 yıl
bla bla bla...boş işler bunlar sen fermiyi göster.
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iscanthere 10 yıl
buna dinime küfreden müslüman olsa derler
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sabotaj1023 10 yıl
amd hayranı olarak bu gelişme en çok beni keyiflendirdi.
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St Batuhan 10 yıl
Merak etme Emres,
Yakında Fehmiyle linux tabanlı bir isletim sistemi calıstırır bunlar. Öyle bir acıklama yapılmıstı. Ayrıca IBM'i kücük görme onların kulvarı farklı ve aslında temelde daha üstünler. AMD ise evet su an belki kötü durumda [hatta cok kötü] ama su gercek yapılan haksızlıklar yüzünden amd böyle. Yakında eminim daha da güclenicektir.
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Trecc11 10 yıl
nvidia ya bak hele sarılmış kılıcına sağ sola saldırıyor



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H.E.B Sup 10 yıl
Intel dünyanın en büyük işlemci üreticisidir.İşe somut olarak bakarsan ne AMDnin ne Nvdianın ne de ibm nin gücü bu deve yetmez.Ha Amd işlemci üretir ibm işlemci üretir aynı pazarı paylaşırlar yani az da olsa rekabet vardır..Peki siz ekran kartı üreticisi olarak ne halt yersiniz? Bügün ekran kartsız bilgisayar çalışır (onboard)İşlemcisiz çalışan bilgisayar varsa link atın.
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