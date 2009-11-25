Nvidia: Intel'e dünyanın kaç bucak olduğunu mahkemede göstereceğiz

Nvidia tepe yöneticisi (CEO) Jen-Hsun Huang bir kez daha sahneye çıktı ve dikkat çekici bazı önemli açıklamalarda bulundu. Uzun dönem planlarının Tesla sunucular ve Tegra tabanlı mobil cihazlar etrafında şekillendiğini belirten Huang, Intel'in sergilediği politikaları karikatürlerle eleştridiklerini çünkü eski dönemlerde köylülerin, gaddarca kural koyan zalim yöneticilere karşı mizah yolunu tercih ettiklerini ve bunun anlaşmazlıkların aşılmasında yardımcı olabildiğini dile getirdi. Yeni yonga seti çalışmaları için Intel ile olan anlaşmazlığa da değinen Huang, önümüzdeki yıl mahkemede hesaplaşarak Intel'e dünyanın kaç bucak olduğunu göstereceklerini söyledi. Nvidia CEO'su röportajda, Ocak ayında gerçekleştirilecek CES 2010 fuarında Tegra 2 platformuyla ilgili sürpriz yapabileceklerini de ima etti.
Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Ayrıca farkındaysanız son bir aydır nvidia'da sözden başka bir icraat yok.
Bu adamın pozları hep enteresan zaten.
yorumla.net/...
shiftdelete.net/...
computerworld.com.tr/...
shiftdelete.net/...
Hem ben de şunu sormak isterim bigün gelir de x86 tabanlı işlemciler tarih olursa ve gpu tabanlı işlemciler çıkarsa hangi taraf batar..Bu gerçekleşmezse Nvidiaya bişey olmaz, gpu üretmeye ve gpu destekli sistemler geliştirmeye devam eder ama söylediğim şey gerçekleşirse sonucu tahmin etmek zor değil.
Yakında Fehmiyle linux tabanlı bir isletim sistemi calıstırır bunlar. Öyle bir acıklama yapılmıstı. Ayrıca IBM'i kücük görme onların kulvarı farklı ve aslında temelde daha üstünler. AMD ise evet su an belki kötü durumda [hatta cok kötü] ama su gercek yapılan haksızlıklar yüzünden amd böyle. Yakında eminim daha da güclenicektir.