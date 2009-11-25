Nvidia: Intel'e dünyanın kaç bucak olduğunu mahkemede göstereceğiz

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Nvidia tepe yöneticisi (CEO) Jen-Hsun Huang bir kez daha sahneye çıktı ve dikkat çekici bazı önemli açıklamalarda bulundu. Uzun dönem planlarının Tesla sunucular ve Tegra tabanlı mobil cihazlar etrafında şekillendiğini belirten Huang, Intel'in sergilediği politikaları karikatürlerle eleştridiklerini çünkü eski dönemlerde köylülerin, gaddarca kural koyan zalim yöneticilere karşı mizah yolunu tercih ettiklerini ve bunun anlaşmazlıkların aşılmasında yardımcı olabildiğini dile getirdi. Yeni yonga seti çalışmaları için Intel ile olan anlaşmazlığa da değinen Huang, önümüzdeki yıl mahkemede hesaplaşarak Intel'e dünyanın kaç bucak olduğunu göstereceklerini söyledi. Nvidia CEO'su röportajda, Ocak ayında gerçekleştirilecek CES 2010 fuarında Tegra 2 platformuyla ilgili sürpriz yapabileceklerini de ima etti.