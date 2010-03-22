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Nvidia, OpenGL 3.3 destekli sürücülerini duyurdu

9 yıl
11,8b
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22
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Nvidia, OpenGL 3.3 destekli sürücülerini duyurdu
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DirectX 11 destekli yeni nesil ekran kartlarını 6 aylık uzun süren bir bekleyişin ardından Cuma günü duyurmaya hazırlanan Nvidia, yazılım tarafındaki iddiasını OpenGL 3.3 destekli sürücülerini kullanıma sunarak bir kez daha gözler önüne seriyor. Firma tarafından yapılan açıklamaya göre Windows platformu için hazırlanan 197.15 ve Linux için kullanıma sunulan 195.36.07.03 sürüm numaralı sürücüler, OpenGL 3.3 ve GLSL 3.30 desteği içeriyorlar. Nvidia'nın Geliştiriciler Sayfası'nda yayımlanan sürücülerin uyumlu olduğu ekran kartları şu şekilde;

Masaüstü
- GeForce 8, 9, 100, 200, ve 300 serisi ekran kartlarıyla birlikte ION entegre grafik yongaları.
- Quadro FX 370, 570, 1700, 3700, 4600, 4700x2, 4800, 5600, 5800, Quadro VX200, Quadro CX.

Dizüstü
- GeForce 8 serisi ve üstü
- Quadro FX 360M, 370M, 570M, 770M, 1600M, 1700M, 2700M, 2800M, 3600M, 3700M, 3800M

OpenGL 3.3'e ek olarak Fermi lansmanını takip eden günlerde Nvidia'nın OpenGL 4.0 destekli yeni sürücülerini de kullanıma sunması bekleniyor. OpenGL 3.3 destekli sürücülere buradan erişebilirsiniz


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nirvanha 9 yıl

ahmetkep
nirvanha
Daha yeni 197.13 sürücüsünü indirmiştim.Nvidia bu işe artık bir çözüm bulsa iyi olacak(bir güncelleme aracı falan , yada torrent üzerinden sadece yeni dosyalar değiştirilse) , haftada bir 150 mb'tan ayda 600 mb , yazık valla yurdışı kotamıza.Milli gelirimiz hertürlü dışarı akıyor.Ayrıca hala beta ve win7 altında bu sürücüler WHQL sertifikası olmadığından sorun çıkarıyorlar.Oc programları hız artırma ve düşürme frekanslarını ile fan hızlarını hala doğru okuyamıyorlar.Ben vtune ile bu sorunu her daim yaşıyorum.
Neyse indirme linki sayfasını da ben ekliyeyimde tam olsun.
developer.nvidia.com/...

indirmeyiver sende.bi mecburiyet yok.

yorum yapmayıver sende.bi mecburiyet yok.
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cavador 9 yıl
gene bişiylere zarar vermesin önceki driverlar gibi, 1-2 sürücüyü kart yakıyor diye bikac hafta sonra geriye cekmişti nvidia gecenlerde , bence pek bi sorununuz yoksa cekimser davranın hemen cekip yüklemeyin
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gargoylesgezgin 9 yıl
kart cıkmadan bu nvıdıa güncel sürücüyü yanılamayacak gibi.
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Tolgá 9 yıl
tasarımcılar için güzel haber..yanlış hatırlamıyorsam open gl daha stabil çalışıor bazı programlarda
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XRacer 9 yıl
6 ve 7 serisine de destek veriyordu? Bu destek kesilmiş anlaşılan.
DEATH71

tasarımcılar için güzel haber..yanlış hatırlamıyorsam open gl daha stabil çalışıor bazı programlarda

Programları bilmem de CS'deki en stabil modun OpenGL olduğuna parmak basarım.
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stradosphere 9 yıl
@Kraven
İyi de adamın bu sürücüyü çıkarmasının en büyük sebebi opengl 3.3 ü getirmesi + eğer öyle düşünürsek ekran kartları çıktı çıkları %150 performans falan vermesi lazım aygıtların,malum o kadar driver yeniliyoruz.Aslında yaptıkları şey iyi çünkü daha önceki seri kartları"Bizim artık bunlarla işimiz kalmadı"deyip bırakmadılar,en azından şimdilik.
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nirvanha 9 yıl
Yanlış anlamadıysam , Nvidia OpenGL 4.0 sürücüleri satışa sunulacak olan fermiler ile sunulacakmış.Yani opengl 4 desteği sadece fermiler için gelebilir...
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yenerbalcı 9 yıl
Birde kendisine ait işletim sistemi verseler süper olur
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nirvanha 9 yıl
Daha yeni 197.13 sürücüsünü indirmiştim.Nvidia bu işe artık bir çözüm bulsa iyi olacak(bir güncelleme aracı falan , yada torrent üzerinden sadece yeni dosyalar değiştirilse) , haftada bir 150 mb'tan ayda 600 mb , yazık valla yurdışı kotamıza.Milli gelirimiz hertürlü dışarı akıyor.Ayrıca hala beta ve win7 altında bu sürücüler WHQL sertifikası olmadığından sorun çıkarıyorlar.Oc programları hız artırma ve düşürme frekanslarını ile fan hızlarını hala doğru okuyamıyorlar.Ben vtune ile bu sorunu her daim yaşıyorum.
Neyse indirme linki sayfasını da ben ekliyeyimde tam olsun.
developer.nvidia.com/...
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ahmetkep 9 yıl

nirvanha

Daha yeni 197.13 sürücüsünü indirmiştim.Nvidia bu işe artık bir çözüm bulsa iyi olacak(bir güncelleme aracı falan , yada torrent üzerinden sadece yeni dosyalar değiştirilse) , haftada bir 150 mb'tan ayda 600 mb , yazık valla yurdışı kotamıza.Milli gelirimiz hertürlü dışarı akıyor.Ayrıca hala beta ve win7 altında bu sürücüler WHQL sertifikası olmadığından sorun çıkarıyorlar.Oc programları hız artırma ve düşürme frekanslarını ile fan hızlarını hala doğru okuyamıyorlar.Ben vtune ile bu sorunu her daim yaşıyorum.



Neyse indirme linki sayfasını da ben ekliyeyimde tam olsun.



developer.nvidia.com/...

indirmeyiver sende.bi mecburiyet yok.
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yc#1 9 yıl
@ftrzk
Destekleseydi 400 serisi diye belirtirlerdi. Yalnızca OEM pazarı için piyasaya sürülen ve 200 serisinden devşirilen 300 serisini GF 100 ile karıştırmayalım.
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Humboldt 9 yıl

yc#1

@ftrzk



Destekleseydi 400 serisi diye belirtirlerdi. Yalnızca OEM pazarı için piyasaya sürülen ve 200 serisinden devşirilen 300 serisini GF 100 ile karıştırmayalım.


Evet haklısınız aklım bir an devşirmelere kaymış Gt200 serisi gibi algılamışım nasıl okuduysam yorumu.
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KANUNI61 9 yıl
sürücü duyurmakdan fermi yi unuttular cumayı bekliyoruz bakalım durum ne olacak umarım atiye indirim yaptırma gücü var
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RaptorFX 9 yıl
8 serisi kartlara destek nereden baksanız 5 sene daha devam eder. Malum Fermiye kadar tüm kartlar 8 serinin aynısı...
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Humboldt 9 yıl
GeForce 8, 9, 100, 200, ve 300 serisi

Destekliyor görünüyor
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TELESCOPE 9 yıl

ftrzk

GeForce 8, 9, 100, 200, ve 300 serisi




Destekliyor görünüyor


evet açıklaması var yukarıda
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