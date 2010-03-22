Nvidia, OpenGL 3.3 destekli sürücülerini duyurdu

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DirectX 11 destekli yeni nesil ekran kartlarını 6 aylık uzun süren bir bekleyişin ardından Cuma günü duyurmaya hazırlanan Nvidia, yazılım tarafındaki iddiasını OpenGL 3.3 destekli sürücülerini kullanıma sunarak bir kez daha gözler önüne seriyor. Firma tarafından yapılan açıklamaya göre Windows platformu için hazırlanan 197.15 ve Linux için kullanıma sunulan 195.36.07.03 sürüm numaralı sürücüler, OpenGL 3.3 ve GLSL 3.30 desteği içeriyorlar. Nvidia'nın Geliştiriciler Sayfası'nda yayımlanan sürücülerin uyumlu olduğu ekran kartları şu şekilde;

Masaüstü

- GeForce 8, 9, 100, 200, ve 300 serisi ekran kartlarıyla birlikte ION entegre grafik yongaları.

- Quadro FX 370, 570, 1700, 3700, 4600, 4700x2, 4800, 5600, 5800, Quadro VX200, Quadro CX.



Dizüstü

- GeForce 8 serisi ve üstü

- Quadro FX 360M, 370M, 570M, 770M, 1600M, 1700M, 2700M, 2800M, 3600M, 3700M, 3800M

OpenGL 3.3'e ek olarak Fermi lansmanını takip eden günlerde Nvidia'nın OpenGL 4.0 destekli yeni sürücülerini de kullanıma sunması bekleniyor. OpenGL 3.3 destekli sürücülere buradan erişebilirsiniz