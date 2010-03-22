Nvidia, OpenGL 3.3 destekli sürücülerini duyurdu

DirectX 11 destekli yeni nesil ekran kartlarını 6 aylık uzun süren bir bekleyişin ardından Cuma günü duyurmaya hazırlanan Nvidia, yazılım tarafındaki iddiasını OpenGL 3.3 destekli sürücülerini kullanıma sunarak bir kez daha gözler önüne seriyor. Firma tarafından yapılan açıklamaya göre Windows platformu için hazırlanan 197.15 ve Linux için kullanıma sunulan 195.36.07.03 sürüm numaralı sürücüler, OpenGL 3.3 ve GLSL 3.30 desteği içeriyorlar. Nvidia'nın Geliştiriciler Sayfası'nda yayımlanan sürücülerin uyumlu olduğu ekran kartları şu şekilde;
Masaüstü
- GeForce 8, 9, 100, 200, ve 300 serisi ekran kartlarıyla birlikte ION entegre grafik yongaları.
- Quadro FX 370, 570, 1700, 3700, 4600, 4700x2, 4800, 5600, 5800, Quadro VX200, Quadro CX.
Dizüstü
- GeForce 8 serisi ve üstü
- Quadro FX 360M, 370M, 570M, 770M, 1600M, 1700M, 2700M, 2800M, 3600M, 3700M, 3800M
OpenGL 3.3'e ek olarak Fermi lansmanını takip eden günlerde Nvidia'nın OpenGL 4.0 destekli yeni sürücülerini de kullanıma sunması bekleniyor. OpenGL 3.3 destekli sürücülere buradan erişebilirsiniz
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yorum yapmayıver sende.bi mecburiyet yok.
Programları bilmem de CS'deki en stabil modun OpenGL olduğuna parmak basarım.
İyi de adamın bu sürücüyü çıkarmasının en büyük sebebi opengl 3.3 ü getirmesi + eğer öyle düşünürsek ekran kartları çıktı çıkları %150 performans falan vermesi lazım aygıtların,malum o kadar driver yeniliyoruz.Aslında yaptıkları şey iyi çünkü daha önceki seri kartları"Bizim artık bunlarla işimiz kalmadı"deyip bırakmadılar,en azından şimdilik.
Neyse indirme linki sayfasını da ben ekliyeyimde tam olsun.
developer.nvidia.com/...
indirmeyiver sende.bi mecburiyet yok.
Destekleseydi 400 serisi diye belirtirlerdi. Yalnızca OEM pazarı için piyasaya sürülen ve 200 serisinden devşirilen 300 serisini GF 100 ile karıştırmayalım.
Evet haklısınız aklım bir an devşirmelere kaymış Gt200 serisi gibi algılamışım nasıl okuduysam yorumu.
Destekliyor görünüyor
evet açıklaması var yukarıda