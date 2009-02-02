Nvidia orta segment için 40nm GT216 GPU'sunu hazırlıyor

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AMD-ATi ve Nvidia arasındaki rekabetin 40nm üretim teknolojisine geçiş konusunda artarak devam etmesi bekleniyor. Küresel krizin de etkisiyle maliyetleri düşürmek adına daha da önem kazanan yeni üretim teknolojisi için hem AMD-ATi ve Nvidia hem de bu firmalar adına GPU'ların hacimli üretimini üstlenecek olan TSMC, çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

Arka arkaya gelen RV740 haberlerinden sonra aynı segmentte yer alması beklenen Nvidia çözümünün detayları da netleşmeye başladı. GT216 kod adına sahip olduğu belirtilen ve orta segment için geliştirildiği ifade edilen 40nm GT216 GPU'sunun AMD-ATi'nin RV740'ına rakip olacağı ayrıca GeForce 9600 serisinin yerini alacak modellerde kullanılacağı ifade ediliyor.

Yeni nesil üretim teknolojisinin sağladığı avantajlarla ısıl güç tasarımının 45 Watt'ın altında olması ve daha yüksek saat hızlarıyla gelmesi beklenen GT216'nın 100$ segmentinin altında yer alan ekran kartlarına güç verebileceği üzerinde duruluyor. İlk etapta OEM üreticilerine sağlanması beklenen yeni GPU'nun GT serisine dahil olacağı ve GeForce 9600GT'nin yerini alacak yeni bir modelde kullanılacağı bildiriliyor.