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Nvidia orta segment için 40nm GT216 GPU'sunu hazırlıyor

10 yıl
11,7b
1
23
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD-ATi ve Nvidia arasındaki rekabetin 40nm üretim teknolojisine geçiş konusunda artarak devam etmesi bekleniyor. Küresel krizin de etkisiyle maliyetleri düşürmek adına daha da önem kazanan yeni üretim teknolojisi için hem AMD-ATi ve Nvidia hem de bu firmalar adına GPU'ların hacimli üretimini üstlenecek olan TSMC, çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

Arka arkaya gelen RV740 haberlerinden sonra aynı segmentte yer alması beklenen Nvidia çözümünün detayları da netleşmeye başladı. GT216 kod adına sahip olduğu belirtilen ve orta segment için geliştirildiği ifade edilen 40nm GT216 GPU'sunun AMD-ATi'nin RV740'ına rakip olacağı ayrıca GeForce 9600 serisinin yerini alacak modellerde kullanılacağı ifade ediliyor.

Yeni nesil üretim teknolojisinin sağladığı avantajlarla ısıl güç tasarımının 45 Watt'ın altında olması ve daha yüksek saat hızlarıyla gelmesi beklenen GT216'nın 100$ segmentinin altında yer alan ekran kartlarına güç verebileceği üzerinde duruluyor. İlk etapta OEM üreticilerine sağlanması beklenen yeni GPU'nun GT serisine dahil olacağı ve GeForce 9600GT'nin yerini alacak yeni bir modelde kullanılacağı bildiriliyor.


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Promity 10 yıl
64c olcaksa kapatsın dükkanı gitsin şefsizler.
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By MuRaT 10 yıl

Orjinalden alıntı: Promity

64c olcaksa kapatsın dükkanı gitsin şefsizler.



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IhtiyarDelikanli 10 yıl
40nm GDDR5 Bellekli bi Nvidia ekran kartı görmek isteriz doğrusu
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fatihcanery 10 yıl
ati susuyor bakalım,bi hinlik peşindeler heralde :D
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WinteR 10 yıl
9600 Gt de hala fiyat performans olarak güzel, daha da düşürse eğlenceye bak.
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buraoca2 10 yıl
Lütfen AMD(Ati)-Nvidia kavgasına dönüştürmeyelim konuyu. Evet bence de Ati'nin donanımı daha güçlü. Fakat Nvidia yazılım konusunda Ati'den çok daha iyi. Bu yüzden Driver desteği iyi, Cuda yazılımları gelişimi iyi, Oyunlara verdiği destek iyi(bu söylediğim driver ile kesişebilir)
Sonuçta önemli olan ne kadar güçlü olduğun değil, gücünü hangi oranda kullanabildiğin önemlidir. Nvidia'ya sahip olduğu gücü en iyi şekilde değerlendiriyor. Zaten bu işin kuralı da budur ;)
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enrique 10 yıl
nvidia nın donanımıda güçlüdür, yazılımıda. aksi olsa zaten bu kadar yıldır dimdik ayakta kalmazdı, ati nin AMD ye satıldığı gibi birilerine giderdi.
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irooooo 10 yıl
rekabetin olması her zaman iyidir :D
örnek ati 4800 serisi:D
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T-MAC*1 10 yıl
40nm,45w,100$ altı ve 9600gt nin yerine...
İşte bütçeme ve sistemime cuk diye oturan kart


İnşallah 80$ falan olurda sürümden kazanırlar en azından

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escape0121 10 yıl
kapışma başladı!!!
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LeDiableRoug3 10 yıl
ReKabeT masRAf da Artiriyor herHaldE :D
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