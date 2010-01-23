Nvidia patent ihlal soruşturmasında suçlu bulundu, gözler Rambus'ta

Tam Boyutta Gör

Uluslararası Ticaret Komisyonu, sonucu merakla beklenen soruşturmasını tamamladı ve Rambus'a ait bazı patentlerin Nvidia tarafından çiğnendiği hükmüne vardı. Bellek kontrolcüsüyle ilgili olduğu ve GeForce serisiyle birlikte Quadro, nForce, Tesla ve Tegra serisi gibi grafik odaklı diğer donanımlarda da ihlal edildiği belirtilen patentlere ek olarak komisyon, başvurusu yapılan diğer iki patenti ise soruşturma kapsamında geçersiz saydı.

Soruşturma sonucunda Nvidia çözümlerine ithalat yasağı istenebileceği belirtilirken aynı zamanda bazı HP bilgisayarları gibi, bahsi geçen donanımların yer aldığı kimi ürünlerin de bu kapsama alınabileceği bildiriliyor. Ancak benzer gelişmeleri göz önüne alırsak, XDR bellek teknolojisinin yaratıcısı olan ve bellek teknolojileriyle ilgili çok sayıda patente sahip olduğu belirtilen Rambus'un, Nvidia ile tazminat odaklı daha yapıcı bir anlaşma yoluna gitmesi bekleniyor.

Benzer şekilde Samsung'la da mahkemelik olan Rambus, geçtiğimiz günlerde, bir kısmı nakit olmak üzere Samsung'un toplamda 900 milyon dolarlık ödemeyi kabul ettiği yeni bir anlaşma imzalamıştı.