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Nvidia patent ihlal soruşturmasında suçlu bulundu, gözler Rambus'ta

9 yıl
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Nvidia patent ihlal soruşturmasında suçlu bulundu, gözler Rambus'ta
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Uluslararası Ticaret Komisyonu, sonucu merakla beklenen soruşturmasını tamamladı ve Rambus'a ait bazı patentlerin Nvidia tarafından çiğnendiği hükmüne vardı. Bellek kontrolcüsüyle ilgili olduğu ve GeForce serisiyle birlikte Quadro, nForce, Tesla ve Tegra serisi gibi grafik odaklı diğer donanımlarda da ihlal edildiği belirtilen patentlere ek olarak komisyon, başvurusu yapılan diğer iki patenti ise soruşturma kapsamında geçersiz saydı.

Soruşturma sonucunda Nvidia çözümlerine ithalat yasağı istenebileceği belirtilirken aynı zamanda bazı HP bilgisayarları gibi, bahsi geçen donanımların yer aldığı kimi ürünlerin de bu kapsama alınabileceği bildiriliyor. Ancak benzer gelişmeleri göz önüne alırsak, XDR bellek teknolojisinin yaratıcısı olan ve bellek teknolojileriyle ilgili çok sayıda patente sahip olduğu belirtilen Rambus'un, Nvidia ile tazminat odaklı daha yapıcı bir anlaşma yoluna gitmesi bekleniyor.

Benzer şekilde Samsung'la da mahkemelik olan Rambus, geçtiğimiz günlerde, bir kısmı nakit olmak üzere Samsung'un toplamda 900 milyon dolarlık ödemeyi kabul ettiği yeni bir anlaşma imzalamıştı.


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artenis 9 yıl
İsmail YK dan '' NVİDİAA ,NVİDİAA BU KIZI ORDA BULDUM ''
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CoreXXX 9 yıl
nvidia ödediği tazminatı fermilerin üstüne koyarsa yandı gülüm keten helva:))
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OlcaytoHun 9 yıl
Nvidia batmaya doğru gidiyor galiba arkadaşlar. Yazık!
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Gt95 9 yıl
bakya nolacak simdi fermiyi etkilemez insalah
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Elektroterm 9 yıl
Gt95

bakya nolacak simdi fermiyi etkilemez insalah


Etkilememesi için sizin yardımcı olarak Nvidia kart satın almanız gerekir.

(Bu sefer çok kibar yazdım sildiremezsin)
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DH Misafiri 9 yıl
agizini kapa sinek girer alahimya babanizin sirketimi oyleyse kusura bakmayin yorum yazarken izin istiyecem sizden
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DH Misafiri 9 yıl
ne zanetin doru tabi zorunami giti
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TELESCOPE 9 yıl
DH Misafiri

ne zanetin doru tabi zorunami giti



ifadelerinden bellisin,burada senin büyüklerin var,hocaların var çizgini koru , ayrıca ben bir şey zannetmedim o senin uydurman görüş belirttim sadece ,sataşma etrafına ,forumda seni memnun edecek çok kişi var
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DH Misafiri 9 yıl
ahhh nvidia nolacak bu halin acinacak durumdasin mileti ceplerini bosaltin simdi cek bakalim cezani acinacak durumdasin haber icin tesekkurler fx57 kardesim
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annihilator 9 yıl

DH Misafiri

ahhh nvidia nolacak bu halin acinacak durumdasin mileti ceplerini bosaltin simdi cek bakalim cezani acinacak durumdasin haber icin tesekkurler fx57 kardesim


abi sen ciddi misin ya
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Mertcan. 9 yıl
Nedense hep Intel ve Nvidia bu tür durumlarla karşı karşıya kalıyor , amd-ati ise şu tarihte şu çıkacak dediklerinde çıkartıyorlar ve gayet güzel ürünlerle karşılaşıyoruz , nvidia ve intel resmen pazar bizim istediğimizi yaparız nasılsa alıyorlar havasında , bu yüzden kullanıcılara karşı iyi olmuyor.
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daywallker 9 yıl
ilginç bi durum olmuş trilyonlarca tazminat hadi bakalım
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talh4wk 9 yıl
haber icin tesekkurler
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