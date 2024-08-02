Nvidia, “pazara hakim olmak” nedeniyle soruşturma altında

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Tam Boyutta Gör Dünyanın en değerli üçüncü şirketi konumunda olan Nvidia, ABD Adalet Bakanlığı'nın (DOJ) rekabet soruşturmaları ile karşı karşıya. DOJ, yapay zeka odaklı iş anlaşmalarıyla ilgili rekabet endişeleri nedeniyle Nvidia hakkında iki ayrı soruşturma başlattı. Başlatılan iki soruşturmada Nvidia’nın satın alımları ve yapay zeka pazarındaki konumunu kötüye kullanıp kullanmadığı incelenecek.

Nvidia'ya ABD'den soruşturma

Nvidia, halihazırda yapay zeka çip pazarının kabaca yüzde 80’ine hakim durumda. Aktarılanlara göre açılan bir soruşturmada Nvidia’nın rakiplerinin yapay zekaya güç veren çiplerinin satışında pazar hakimiyetini kötüye kullanıp kullanmadığı incelenecek. Bu soruşturmanın rakiplerden gelen şikayetler nedeniyle açıldığı belirtiliyor. Soruşturma ayrıca, AMD ve Intel gibi rakip şirketlerden yapay zeka çipleri satın almayı tercih etmeleri halinde Nvidia'nın müşterilerine ağ ekipmanları için fazla ücret talep ettiği iddialarını da araştıracak.

Diğer soruşturmada ise Nvidia’nın Run:ai satın alımı incelenecek. İsrail merkezli GPU yönetim yazılım konusunda uzman olan Run:ai, geçtiğimiz nisan ayında 700 milyon dolara satın alınmıştı. Run:ai satın alımıyla ilgili hangi endişelerin duyulduğu açıklanmamış olsa da yapay zeka pazarındaki satın alımlar düzenleyici kurumların radarında bulunuyor. Geçtiğimiz ay ABD, AB ve İngiltere’nin düzenleyici kurumları yayınladıkları ortak bildiride yapay zeka ekosisteminde haksız veya aldatıcı uygulamalara yol açacak konularda hassas olacaklarını açıklamıştı.

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Öte yandan Nvidia, tüm yasalara titizlikle bağlı kaldıklarının altını çiziyor. Nvidia, yapay zeka modellerini eğitmekte kullanılan yapay zeka çip pazarının yüzde 70 ila yüzde 95’ini kontrole diyor. Nvidia’nın bu hakimiyetinin temellerinde CUDA platformunun da payı büyük. Firmanın hakimiyeti AB tarafında da düzenleyicilerin tepkisini çekmiş durumda.

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