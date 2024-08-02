Nvidia, “pazara hakim olmak” nedeniyle soruşturma altında

Nvidia'ya ABD'den soruşturma
Nvidia, halihazırda yapay zeka çip pazarının kabaca yüzde 80’ine hakim durumda. Aktarılanlara göre açılan bir soruşturmada Nvidia’nın rakiplerinin yapay zekaya güç veren çiplerinin satışında pazar hakimiyetini kötüye kullanıp kullanmadığı incelenecek. Bu soruşturmanın rakiplerden gelen şikayetler nedeniyle açıldığı belirtiliyor. Soruşturma ayrıca, AMD ve Intel gibi rakip şirketlerden yapay zeka çipleri satın almayı tercih etmeleri halinde Nvidia'nın müşterilerine ağ ekipmanları için fazla ücret talep ettiği iddialarını da araştıracak.
Diğer soruşturmada ise Nvidia’nın Run:ai satın alımı incelenecek. İsrail merkezli GPU yönetim yazılım konusunda uzman olan Run:ai, geçtiğimiz nisan ayında 700 milyon dolara satın alınmıştı. Run:ai satın alımıyla ilgili hangi endişelerin duyulduğu açıklanmamış olsa da yapay zeka pazarındaki satın alımlar düzenleyici kurumların radarında bulunuyor. Geçtiğimiz ay ABD, AB ve İngiltere’nin düzenleyici kurumları yayınladıkları ortak bildiride yapay zeka ekosisteminde haksız veya aldatıcı uygulamalara yol açacak konularda hassas olacaklarını açıklamıştı.
Öte yandan Nvidia, tüm yasalara titizlikle bağlı kaldıklarının altını çiziyor. Nvidia, yapay zeka modellerini eğitmekte kullanılan yapay zeka çip pazarının yüzde 70 ila yüzde 95’ini kontrole diyor. Nvidia’nın bu hakimiyetinin temellerinde CUDA platformunun da payı büyük. Firmanın hakimiyeti AB tarafında da düzenleyicilerin tepkisini çekmiş durumda.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.