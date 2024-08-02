Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Nvidia, “pazara hakim olmak” nedeniyle soruşturma altında

    Yapay zeka trendi ile dünyanın en değerli şirketlerinden birisi haline gelen Nvidia’ya ABD Adalet Bakanlığı tarafından soruşturma açıldı. Firmanın rekabete aykırı davranıp davranmadığı incelenecek.
    Nvidia, “pazara hakim olmak” nedeniyle soruşturma altında Tam Boyutta Gör
    Dünyanın en değerli üçüncü şirketi konumunda olan Nvidia, ABD Adalet Bakanlığı'nın (DOJ) rekabet soruşturmaları ile karşı karşıya. DOJ, yapay zeka odaklı iş anlaşmalarıyla ilgili rekabet endişeleri nedeniyle Nvidia hakkında iki ayrı soruşturma başlattı. Başlatılan iki soruşturmada Nvidia’nın satın alımları ve yapay zeka pazarındaki konumunu kötüye kullanıp kullanmadığı incelenecek.

    Nvidia'ya ABD'den soruşturma

    Nvidia, halihazırda yapay zeka çip pazarının kabaca yüzde 80’ine hakim durumda. Aktarılanlara göre açılan bir soruşturmada Nvidia’nın rakiplerinin yapay zekaya güç veren çiplerinin satışında pazar hakimiyetini kötüye kullanıp kullanmadığı incelenecek. Bu soruşturmanın rakiplerden gelen şikayetler nedeniyle açıldığı belirtiliyor. Soruşturma ayrıca, AMD ve Intel gibi rakip şirketlerden yapay zeka çipleri satın almayı tercih etmeleri halinde Nvidia'nın müşterilerine ağ ekipmanları için fazla ücret talep ettiği iddialarını da araştıracak.

    Diğer soruşturmada ise Nvidia’nın Run:ai satın alımı incelenecek. İsrail merkezli GPU yönetim yazılım konusunda uzman olan Run:ai, geçtiğimiz nisan ayında 700 milyon dolara satın alınmıştı. Run:ai satın alımıyla ilgili hangi endişelerin duyulduğu açıklanmamış olsa da yapay zeka pazarındaki satın alımlar düzenleyici kurumların radarında bulunuyor. Geçtiğimiz ay ABD, AB ve İngiltere’nin düzenleyici kurumları yayınladıkları ortak bildiride yapay zeka ekosisteminde haksız veya aldatıcı uygulamalara yol açacak konularda hassas olacaklarını açıklamıştı.

    Öte yandan Nvidia, tüm yasalara titizlikle bağlı kaldıklarının altını çiziyor. Nvidia, yapay zeka modellerini eğitmekte kullanılan yapay zeka çip pazarının yüzde 70 ila yüzde 95’ini kontrole diyor. Nvidia’nın bu hakimiyetinin temellerinde CUDA platformunun da payı büyük. Firmanın hakimiyeti AB tarafında da düzenleyicilerin tepkisini çekmiş durumda.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    ccguven 2 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 3 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    vespa tarzı motor siyah araba çizik giderme reçetesiz öksürük şurubu ellam ne demek deneme bonusu veren siteler

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    6.000-8.000 TL Arası Telefonlar
    Casper Via X30 Plus Platin
    Casper Via X30 Plus Platin
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Apple M2 2023 MacBook Air
    Apple M2 2023 MacBook Air
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız