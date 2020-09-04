Nvidia Reflex teknolojisini detaylandırdı

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RTX 3000’in tanıtımından önce duyurulan heyecan verici özelliklerden birisi Nvidia Reflex’ti. Teknoloji giriş gecikmesinin minimize edilmesi için geliştirilmiş.

Giriş gecikmesi nedir?

Öncelikle tek cümleyle giriş gecikmesi ya da daha çok bilinen haliyle Input Lag’ı hatırlayalım. Terim farenizdeki aksiyonun ekrana yansımasına kadar geçen süreyi tanımlamak için kullanılıyor.

AMD’nin de hali hazırda çoğu oyun için kullanıma sunduğu tekniğe Nvidia’dan yanıt gecikmedi. İlk başta Fortnite, Apex Legends, ve Valorant için ilreide yayınlanacak sürücü güncelleştirmesi ile gelecek Nvidia Reflex’in zamanla daha fazla geliştiricinin SDK’yı uygulaması ile yaygınlaşması bekleniyor. Ekran kartı tarafında uyumluluk listesi ise bir hayli geniş, GTX 900 ve sonrası kartlara yer verilmiş.

Nvidia Reflex nasıl çalışıyor?

Yazılım tarafında sürücünün oyun motoruyla iletişime geçerek 3D render motoru hattını optimize ederek oluşturma sırasını kısaltan teknoloji ayrıca GPU’nun işlemciye daha iyi senkronize olmasını da sağlayarak mevcut senaryodaki mümkün olan en düşük input lag’a ulaşmayı hedefliyor.

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Tabi giriş gecikmesi düşürülürken bundan tam verim alabilmek için yüksek tazeleme hızına sahip bir panel ve Gsync teknolojisi de gerekiyor. Bu noktada Acer, ASUS, MSI, Gigabyte ve Viewsonic’in 360 Hz Gsync monitörleri de tanıtımda yer verilen oyuncu monitörlerindendi.

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Yeni monitörleri ayıran bir diğer özellikse Reflex Latency Analyzer donanımıyla gelmesi. Monitörde yer alan 2 USB portuna bağlanacak Nvidia tarafından onaylı kısıtlı sayıdaki fare ile çalışan donanım Reflex Latency Analyzer utility üzerinden kontrol edilerek giriş gecikmesi ölçülebiliyor. Ek olarak ölçüm metodunun doğruluğu bir hayli yüksek. Zira ölçüm direkt olarak donanımsal düzeyde yapılıyor.

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Ayrıca Bkz. "RTX 3000 serisinin getirdiği yeni teknolojiler"

Yani yüksek kare hızındaki kameralarla yapılan ölçümlerden dahi önde olduğunu söyleyebiliriz. Araç üzerinden ekrandaki tepki beklenen bölge işaretlenerek kalibre edilebilen araçla daha sonra GeForce Experience içerisindeki Performance ölçümü sekmesinden giriş gecikmesi gözlemlenebiliyor.

https://www.techpowerup.com/271664/nvidia-reflex-feature-detailed-vastly-reduce-input-latency-measure-end-to-end-system-latency

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