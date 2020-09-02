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    RTX 3000 serisinin getirdiği yeni teknolojiler

    Nvidia'nın Ampere tanıtımında en çok merak edilen başlık şüphesiz performanstı. RTX 3000 ailesi önemli teknolojileri de beraberinde getirdi. DLSS 2.0 kaydadeğer görsel iyileştirme sunacak.
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    Metehan Göktaş
    Yazar
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    RTX 3000 serisinin getirdiği yeni teknolojiler
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    Nvidia nihayet Ampere kartlarını detaylandırdı. Ampere'nin detaylandırıldığı yayının satır başları haberimizde. Nvidia'nın çevrimiçi yayını önümüzdeki yeni sürücülerle sunulacak özelliklerle başladı. Bunlardan ilki e-spor yapımlarda giriş süresini azaltarak daha tepkiselliği azaltacak Nvidia Reflex oldu.

    RTX 3000 serisinin getirdiği yeni teknolojiler
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    Özellik bu ay içerisinde sunulacak sürücülerle kullanılabilecek. Testte Pascal mimarili kartlara yer verildiğini görüyoruz. Uyumluluk geniş tutulacağa benziyor.

    Yayıncılara özel yenilikler

    Nvidia’nın sürücüsüyle birlikte sunduğu yayıncılık bölümü ise daha önceden duyurulan RTX Voice ve yeşil ekran özelliğinin yanı sıra obje takibi özelliğiyle güncellenmiş. Böylelikle her pc oyuncusu gürültülü ortamda dahi gelişmiş özelliklerle yayın yapabilecek.

    İlginizi Çekebilir Avatar Nvidia RTX 3000 ekran kartlarını duyurdu: RTX 3090 10496 CUDA ile geldi, RTX 3080 700$, 2080 Ti'dan hızlı RTX 3070 500$

    RTX 3000 serisinin getirdiği yeni teknolojiler
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    Nvidia Omniverse Machinima

    Nvidia Omniverse Machinima ile geliştiricilerin yapay zeka ile hareket takibi, akıcı fizik efektleri, herhangi bir dil veya cinsiyetteki konuşmanın mimiklere aktarımı ve materyallerin canlandırılması kolaylaştırılmış. Ayrıca derin öğrenme sayesinde karakter oluşturulması daha kolay bir işleme dönüştürülürken gürültülü videolardaki kaybedilen pikseller yeniden oluşturulabilecek.

    RTX 3000 serisinin getirdiği yeni teknolojiler
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    DLSS 2.0

    Nvidia’nın başlarda heyecanla duyurulan fakat pek verimli olmayan DLSS teknolojisi ise DLSS 2.0 ile güncellendi. Yeşil ekip harcadığı yoğun mesai sonucunda DLSS’in kapalı olduğu durumdan bile daha detaylı bir görüntü sunan bir hale getirmeyi başarmış. Üstelik bunun yanında daha akıcı bir deneyim de elde edilmiş oluyor.

    RTX 3000 serisinin getirdiği yeni teknolojiler
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    RTX IO ile işlemci yükü azaltılarak devasa oyunlar sorun olmaktan çıkacak

    RTX IO ise son zamanlarda çığ gibi büyüyen oyun boyutlarına karşı imdada yetişecek. Depolama biriminden önce işlemci ve RAM’e aktarılan verilerin doğruca GPU’ya ve VRAM’lere aktarılması sağlanarak 100x kat daha fazla bir bant genişliği elde edilmesinin yanı sıra işlemci kullanımı da 20 kat düşürülecek.

    Ayrıca Bkz. "RTX 3000 serisinin ülkemiz fiyatları açıklandı"

    GPU devi bunun için Microsoft’un DirectStorage özelliği üzerinde çalışmış. Yeni özellik büyüyen haritalarda yerine göre kaydadeğer iyileşme sunacağa benziyor.

    RTX 3000 serisinin getirdiği yeni teknolojiler
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Krone 1 hf. en beğenilen
    Adamlar sadece kart üretmiyorlar, teknoloji üretiyorlar. Bunlar da kanıtlar nitelikte.
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    Yorumlar (13) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    homebird (Bilen BİLİR) 1 hf.
    2k 144 hz monitörüm var. 1070 kartım monitörün hakkıni veremiyor. 3070 düşünüyorum ama emektar 6700k yetmez diye gözüm kesmiyordu. Eğer yazılanlar doğruysa sistemi yenilememe gerek kalmaz.
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    hollowman_ (N. b.) 1 hf.
    DLSS olayı harika ya. 1080P gaming ile şu RTX kartlarla ekran kartının ömrü acayip şekilde uzar. Kafadan %50-60 arası performans artışı getiriyor. Bu da ömrü bitmeye yaklaşacak bir RTX kartının DLSS desteği sayesinde en az 2 sene daha ömrünün uzaması demek.
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    scutaro (Gökhan Yalçın) 1 hf. (düzenlendi)
    NVIDIA donanım yanında, devamlı yazılım teknolojisini de geliştiriyor, AMD anca uzaktan seyreder kalır. Bakalım DirectStorage ileride ne gibi avantajlar sunacak.
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    Espavdez (Cihan L.) 1 hf.
    Amd nin cevabı nvidianın oyunlarını bozabilir. Özellikle rtx io noktasında amd nin daha fazla tecrübeye sahip oldugu kesin. Güzel teknolojiler geliyor ama fiyatlar yüzünden bizim için hayal olarak kalıyor
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    Dürüstİnsan (Erhan Ünal) 1 hf.
    DLLS teknolojisi büyük avantaj sağlıyor. Amd sadece konsollarda bile olsa benzer teknoloji kullanması çok iyi olur.
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    DH Misafiri 1 hf.
    Nvidia IO PS5in SSD teknolojisi ile benzer tekniği kullanıyor
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    eneomurga 1 hf.
    Rtx io mümkün mü arkadaşlar? Verileri işlemci kullanmadan doğrudan nasıl gpu'ya çekebiliyor? Pek anlamadım orayı ben.
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    kaand12@ (Kaan Dönmez) 1 hf. eneomurga
    Anakart içinde bilmediğimiz binlerce entegre var en az 1 tanesinin görevi şuna benzer nitelikte olmalı. İşlemci rame ilgili veriyi hazırlanmasını ve ram mux una getirir. Mux tan veri işlemci ve gpu arasında ki başka bir mux a ordan da gpu ya. Ben olsam böyle bir düzen düşünürdüm açıkçası :) tabii üstte bahsedilen nic entegresinden falan şuna çok bir haberim yok. Ama sistem 3 aşağı 5 yukarı dediğim gibi işleyecek. Bir diğer ihtimal ise gpu, işlemci gibi davranarak veriyi ramden çekebilmek kabiliyetine sahip olursa eğer, gpu içinde başka bir entegre konularak halldeilmiş olabilir belki.
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    Anthropomancy (Levent D) 1 hf.
    Amd daha driver yapamıyor , Nvidia nın yaptıkları ise ortada.
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    symbiat (symbiat karalama) 1 hf. Anthropomancy
    komiktir nvidia da linux icin driver yapamiyor, kriter buysa eger soyleyeyim.
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    nebulabado 1 hf.
    Arka planı değiştiren Rtx uygulamasını kullanan var mı?

    Nereden indiriyoruz? Ben bir türlü ulaşamadım.

    Bilen varsa, yardımcı olabilirse çok sevinirim.
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    badboy3304 (aydın .......) 1 hf.
    2060 süper kartım çöp oldu. Alalı bir ay odu. Biraz bekleyip 3070 alınırmış. Kısmet😔
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    eylül kabus 1 hf. badboy3304
    güzel oyun yok ki. (bence) güzel oyunların hepsini çoktan bol bol oynadım bitirdim. RTX 3000 taksan neye yarar güzel oyun olmadıktan sonra. ne varsa eski oyunlarda var. fear 1 oynayacağım yakında. 1650 S kartım ile. beklediğim tek oyun var o da TES 6 :)

    cyberpunk, watch dogs 1 gibi olacak. (bence)
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    HABERİN ETİKETLERİ
    rtx 3090, nvidia ampere ve
    5 etiket daha nvidia dlss 2.0 RTX IO Nvidia Omniverse Machinima Nvidia Reflex Donanım
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