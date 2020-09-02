RTX 3000 serisinin getirdiği yeni teknolojiler

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Nvidia nihayet Ampere kartlarını detaylandırdı. Ampere'nin detaylandırıldığı yayının satır başları haberimizde. Nvidia'nın çevrimiçi yayını önümüzdeki yeni sürücülerle sunulacak özelliklerle başladı. Bunlardan ilki e-spor yapımlarda giriş süresini azaltarak daha tepkiselliği azaltacak Nvidia Reflex oldu.

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Özellik bu ay içerisinde sunulacak sürücülerle kullanılabilecek. Testte Pascal mimarili kartlara yer verildiğini görüyoruz. Uyumluluk geniş tutulacağa benziyor.

Yayıncılara özel yenilikler

Nvidia’nın sürücüsüyle birlikte sunduğu yayıncılık bölümü ise daha önceden duyurulan RTX Voice ve yeşil ekran özelliğinin yanı sıra obje takibi özelliğiyle güncellenmiş. Böylelikle her pc oyuncusu gürültülü ortamda dahi gelişmiş özelliklerle yayın yapabilecek.

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Nvidia Omniverse Machinima

Nvidia Omniverse Machinima ile geliştiricilerin yapay zeka ile hareket takibi, akıcı fizik efektleri, herhangi bir dil veya cinsiyetteki konuşmanın mimiklere aktarımı ve materyallerin canlandırılması kolaylaştırılmış. Ayrıca derin öğrenme sayesinde karakter oluşturulması daha kolay bir işleme dönüştürülürken gürültülü videolardaki kaybedilen pikseller yeniden oluşturulabilecek.

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DLSS 2.0

Nvidia’nın başlarda heyecanla duyurulan fakat pek verimli olmayan DLSS teknolojisi ise DLSS 2.0 ile güncellendi. Yeşil ekip harcadığı yoğun mesai sonucunda DLSS’in kapalı olduğu durumdan bile daha detaylı bir görüntü sunan bir hale getirmeyi başarmış. Üstelik bunun yanında daha akıcı bir deneyim de elde edilmiş oluyor.

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RTX IO ile işlemci yükü azaltılarak devasa oyunlar sorun olmaktan çıkacak

RTX IO ise son zamanlarda çığ gibi büyüyen oyun boyutlarına karşı imdada yetişecek. Depolama biriminden önce işlemci ve RAM’e aktarılan verilerin doğruca GPU’ya ve VRAM’lere aktarılması sağlanarak 100x kat daha fazla bir bant genişliği elde edilmesinin yanı sıra işlemci kullanımı da 20 kat düşürülecek.

Ayrıca Bkz. "RTX 3000 serisinin ülkemiz fiyatları açıklandı"

GPU devi bunun için Microsoft’un DirectStorage özelliği üzerinde çalışmış. Yeni özellik büyüyen haritalarda yerine göre kaydadeğer iyileşme sunacağa benziyor.

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