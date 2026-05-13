    NVIDIA GeForce 596.49 sürücüsü yayınlandı: Forza Horizon 6 desteği geldi

    Nvidia, GeForce 596.49 Game Ready sürücüsünü yayınladı. Yeni sürüm, Forza Horizon 6, Subnautica 2 ve DLSS 4.5 desteğiyle geliyor. İşte detaylar...                

    Nvidia GeForce 596.49 Game Ready sürücüsü çıktı: İşte yenilikler! Tam Boyutta Gör
    Nvidia, GeForce ekran kartları için yeni 596.49 Game Ready sürücüsünü yayınladı. Yeni sürüm, yakın tarihte çıkış yapacak Forza Horizon 6, Directive 8020 ve Subnautica 2 için resmi optimizasyon desteği sunarken DLSS 4.5 teknolojilerine yönelik geliştirmeler de içeriyor. İşte tüm yenilikler...

    Nvidia GeForce 596.49 sürücüsü yayınlandı

    Yeni sürücü özellikle bu ay çıkış yapan büyük PC oyunlarına odaklanıyor. Nvidia'nın paylaştığı bilgilere göre Forza Horizon 6, çıkış gününde DLSS Super Resolution 4.5 desteğiyle geliyor. Ayrıca RTX 50 serisi ekran kartı kullanıcıları, Nvidia App üzerinden DLSS Override özelliğini kullanarak DLSS 5x ve 6x Multi Frame Generation seçeneklerini aktif hale getirebilecek.

    Normal şartlarda oyun, DLSS Multi Frame Generation tarafında 4x seviyesine kadar destek sunuyor. Ancak Override sistemi sayesinde RTX 50 serisi kullanıcıları daha yüksek kare üretim seçeneklerinden yararlanabilecek. Ayrıca Nvidia Dynamic Frame Generation desteğinin de oyunda kullanılabileceğini doğruladı.

    Yeni Game Ready sürücüsü yalnızca yeni oyun desteğiyle sınırlı değil. Şirket, DLSS Frame Generation ile V-SYNC birlikte kullanıldığında yaşanan akıcılık sorunlarının giderildiğini açıkladı. Bunun yanında Foundry Mari 7.0v2 uygulamasında görülen viewport titreşim problemi de çözüldü. Yeni sürücüye masaüstü PC'ler için buradan dizüstü sistemler için buradan ulaşabilirsiniz.

    Desteklenen oyunlar

    • Forza Horizon 6
    • Directive 8020
    • Subnautica 2

    Düzeltilen hatalar

    • DLSS Frame Generation ve V-SYNC birlikte kullanıldığında yaşanan akıcılık sorunları giderildi
    • Foundry Mari 7.0v2 uygulamasındaki viewport titreşim problemi düzeltildi
    • Yeni Nvidia GeForce 596.49 Game Ready sürücüsü, GeForce Experience ve Nvidia uygulaması üzerinden indirilebiliyor.
    Dünyanın ilk seri üretim insanlı mecha robotu

    Profil resmi
    M0meNtS 1 saat önce

    titanfall gerçek oluyor desenize

    Profil resmi
    Nat Alianovna 1 saat önce

    Tam teşekküllü işlevsel gerçek Mecha yapmak Japonlara değil de Çinlilere kısmetmiş.

