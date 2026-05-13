NVIDIA GeForce 596.49 sürücüsü yayınlandı: Forza Horizon 6 desteği geldi

Tam Boyutta Gör Nvidia, GeForce ekran kartları için yeni 596.49 Game Ready sürücüsünü yayınladı. Yeni sürüm, yakın tarihte çıkış yapacak Forza Horizon 6, Directive 8020 ve Subnautica 2 için resmi optimizasyon desteği sunarken DLSS 4.5 teknolojilerine yönelik geliştirmeler de içeriyor. İşte tüm yenilikler...

Nvidia GeForce 596.49 sürücüsü yayınlandı

Yeni sürücü özellikle bu ay çıkış yapan büyük PC oyunlarına odaklanıyor. Nvidia'nın paylaştığı bilgilere göre Forza Horizon 6, çıkış gününde DLSS Super Resolution 4.5 desteğiyle geliyor. Ayrıca RTX 50 serisi ekran kartı kullanıcıları, Nvidia App üzerinden DLSS Override özelliğini kullanarak DLSS 5x ve 6x Multi Frame Generation seçeneklerini aktif hale getirebilecek.

Normal şartlarda oyun, DLSS Multi Frame Generation tarafında 4x seviyesine kadar destek sunuyor. Ancak Override sistemi sayesinde RTX 50 serisi kullanıcıları daha yüksek kare üretim seçeneklerinden yararlanabilecek. Ayrıca Nvidia Dynamic Frame Generation desteğinin de oyunda kullanılabileceğini doğruladı.

Yeni Game Ready sürücüsü yalnızca yeni oyun desteğiyle sınırlı değil. Şirket, DLSS Frame Generation ile V-SYNC birlikte kullanıldığında yaşanan akıcılık sorunlarının giderildiğini açıkladı. Bunun yanında Foundry Mari 7.0v2 uygulamasında görülen viewport titreşim problemi de çözüldü. Yeni sürücüye masaüstü PC'ler için buradan dizüstü sistemler için buradan ulaşabilirsiniz.

Desteklenen oyunlar

Forza Horizon 6

Directive 8020

Subnautica 2

Düzeltilen hatalar

DLSS Frame Generation ve V-SYNC birlikte kullanıldığında yaşanan akıcılık sorunları giderildi

Foundry Mari 7.0v2 uygulamasındaki viewport titreşim problemi düzeltildi

Yeni Nvidia GeForce 596.49 Game Ready sürücüsü, GeForce Experience ve Nvidia uygulaması üzerinden indirilebiliyor.

