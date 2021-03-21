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    Ekran Kartı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Nvidia RTX 3080 Ti ve RTX 3070 Ti’ın detayları paylaşıldı

    Son gelen haberlere göre GPU devinin beklenen Ti modelleri üreticilere bildirildi. Yongaları belli olan RTX 3080 Ti ve RTX 3070 Ti’ın çıkış tarihi de paylaşılanlar arasında.
    21 Mart 2021, 19:30 (36 sn.)
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    Ekran Kartı
    Metehan Göktaş
    Yazar
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    Nvidia RTX 3080 Ti ve RTX 3070 Ti’ın detayları paylaşıldı
    Tam Boyutta Gör

    Yeşil ekibin Ampere tanıtımından bu yana heyecanla beklediğimiz yüksek VRAM’li RTX Ampre seçenekleri yeniden gündemde.

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    RTX 3080 Ti

    Nvidia’nın üreticilere ambargo altında sunduğu detaylara göre RTX 3080 Ti GA102-225 GPU’suyla gelecek. Daha önce GA102-250 olarak bilinen yonganın CUDA sayısı ise 10240 olarak belirlenmiş. VRAM tarafında 12 GB kapasiteli GDDR6X bellekler tercih edilirken kart için önümüzdeki nisan ayına işaret ediliyor.

    Nvidia RTX 3080 Ti ve RTX 3070 Ti’ın detayları paylaşıldı
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    RTX 3070 Ti

    Lenovo’nun hazır sistemlerinde ara ara gün yüzüne çıkan RTX 3070 Ti’da ise GA104-400 GPU’suna yer verilirken modelin RTX 3080 Mobile’da da olduğu gibi 6144 CUDA çekirdeği taşıması bekleniyor. 8 GB GDDR6X belleklerle kombine edileceği düşünülen kart içinse Mayıs ayının sonlarına işaret edilmiş.

    Ayrıca Bkz. "AMD RX 6800M ile üst seviye oyuncu dizüstülerinde yer alacak"

    Nvidia RTX 3080 Ti ve RTX 3070 Ti’ın detayları paylaşıldı
    Tam Boyutta Gör

    Son olarak RTX 3070 Ti ve RTX 3080 Ti’da da kripto para kazımına yönelik kısıtlamaya gidilmesi bekleniyor. Geçtiğimiz haftalarda kısıtı kaldıran sürücününün ardından kullanıcıların kafası karışık olsa da ortaya çıkan geliştirici sürücüsünün yeni kartlar üzerinde çalışmayacağı düşünülüyor.



    https://videocardz.com/newz/nvidia-geforce-rtx-3080-ti-to-feature-ga102-225-gpu-rtx-3070-ti-gets-ga104-400
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    kartal172 6 saat önce

    [resim]

    Stonegolem 16 saat önce

    Bu şaka değil mi?

    Furkooo85 18 saat önce

    amogus

    C
    clupgizmo16 21 saat önce

    Fiyatı ne kadar?

    TheJudgé 23 saat önce

    Bu küçük çocuklar için belki olabilirde büyüklere olmaz

    mert1907 2 gün önce

    Millet astronot gibi gezecek ortalarda.

    Red_devil33 2 gün önce

    Bunla nasıl çalışacaksın ayrıca ekranı kirlense temizlemekten ayrı dert.

    TheJudgé 3 gün önce

    Millet zaten heryerde maske takanlarla ve çok bu konuda çok dikkatli olanlarla sürekli billur geçiyor bunu takanlarla tam billur geçerler

    bactry 3 gün önce

    korumasın bu tipe bak

    aybrkaknc 3 gün önce

    Bu baya Krogan orijini mi?

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