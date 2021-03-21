Nvidia RTX 3080 Ti ve RTX 3070 Ti’ın detayları paylaşıldı

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Yeşil ekibin Ampere tanıtımından bu yana heyecanla beklediğimiz yüksek VRAM’li RTX Ampre seçenekleri yeniden gündemde.

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RTX 3080 Ti 12 GB madencilere karşı dirençli olabilir

RTX 3080 Ti

Nvidia’nın üreticilere ambargo altında sunduğu detaylara göre RTX 3080 Ti GA102-225 GPU’suyla gelecek. Daha önce GA102-250 olarak bilinen yonganın CUDA sayısı ise 10240 olarak belirlenmiş. VRAM tarafında 12 GB kapasiteli GDDR6X bellekler tercih edilirken kart için önümüzdeki nisan ayına işaret ediliyor.

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RTX 3070 Ti

Lenovo’nun hazır sistemlerinde ara ara gün yüzüne çıkan RTX 3070 Ti’da ise GA104-400 GPU’suna yer verilirken modelin RTX 3080 Mobile’da da olduğu gibi 6144 CUDA çekirdeği taşıması bekleniyor. 8 GB GDDR6X belleklerle kombine edileceği düşünülen kart içinse Mayıs ayının sonlarına işaret edilmiş.

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Son olarak RTX 3070 Ti ve RTX 3080 Ti’da da kripto para kazımına yönelik kısıtlamaya gidilmesi bekleniyor. Geçtiğimiz haftalarda kısıtı kaldıran sürücününün ardından kullanıcıların kafası karışık olsa da ortaya çıkan geliştirici sürücüsünün yeni kartlar üzerinde çalışmayacağı düşünülüyor.

https://videocardz.com/newz/nvidia-geforce-rtx-3080-ti-to-feature-ga102-225-gpu-rtx-3070-ti-gets-ga104-400

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