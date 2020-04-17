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    Nvidia, RTX Voice ile görüşmelerinizdeki gürültüyü yapay zekayla engelleyecek

    Yapay zekanın kullanım alanı artıyor. GPU üreticisinin yeni geliştirdiği yazılım kullanıcılara daha iyi bir görüşme deneyimi sunacak.
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    Metehan Göktaş
    Yazar
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    Nvidia, RTX Voice ile görüşmelerinizdeki gürültüyü yapay zekayla engelleyecek
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    GPU devi RTX serisi kartlar için yayınladığı yeni yazılımıyla kullanıcıların hayat kalitesini yükseltmeyi hedefliyor. Özellikle de internet üzerinden gerçekleştirilen sesli görüşmelerin arttığı şu günlerde yeni özellik çok sevilecek.

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    Geniş uygulama listesine sahip

    RTX Voice ile RTX serisi kartlara sahip kullanıcıların Cisco Webex, Zoom, Skype, Twitch, XSplit, OBS, Discord, ve Slack üzerinden gerçekleştirecekleri sesli görüşmeler ya da canlı yayınlarındaki gürültü azalacak. Sizden iletilen sesin yanı sıra size ulaşan sesteki rahatsız eden kısımların da ortadan kaldırılacağının altını çizelim.

    GPU’daki Tensor çekirdekleri üzerinden yürütülecek yapay zeka sayesinde gürültünün elimine edilmesi için sadece RTX kart sahibinin şu anda eklenti formunda yayınlanan beta yazılımı kurması yeterli olacakKarşı tarafın ekstra bir yazılım kurmasına gerek duyulmayacak.

    Nvidia, RTX Voice ile görüşmelerinizdeki gürültüyü yapay zekayla engelleyecek

    Ayrıca Bkz. "Huawei sunucu sınıfı ekran kartları üretebilir"

    Windows 10 işletim sistemi üzerinde 410 sürüm numaralı sürücüye ihtiyaç duyulan özellik için şuradan indireceğiniz beta yazılımı kurmanızın ardından kullandığınız mikrofon ve ses çıkış aygıtını seçip etkinleştirmeniz gerekiyor.



    https://www.nvidia.com/en-us/geforce/forums/broadcasting/18/361740/rtx-voice-beta/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    Rachsuchtig 15 dk.
    Yapay zekaların yapamayacağı şey var mi
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