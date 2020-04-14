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    Ekran Kartı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Huawei sunucu sınıfı ekran kartları üretebilir

    Son zamanlarda yaptırımlar nedeniyle zor günler geçiren firma görünüşe göre kendisine yeni bir alan daha açmayı düşünüyor.
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    Ekran Kartı
    Metehan Göktaş
    Yazar
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    Huawei sunucu sınıfı ekran kartları üretebilir
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    Teknoloji dünyasının sık konuştuğu isimlerden Huawei GPU pazarına adım atma hazırlığında olabilir. Firma geçtiğimiz yıl yapay zeka alanında kullanılacak bir ekran kartını detaylandırmıştı.

    Ascend 910

    İddialara göre Huawei sunucu sınıfı ekran kartı piyasasına girmeyi düşünüyor olabilir. Olası kart ise Ascend 910 olabilir. 512 TFLOPS INT8 işleme kapasitesine sahip kart 256 TFLOPS FP16 hesaplayabiliyor. FP16 gücü itibariyle çözüm Nvidia’nın Tesla V100’ünü ikiye katlıyor. 310 watt güç tüketimiyle gelecek model TSMC’nin 7 nm+ bantlarından çıkması bekleniyor.

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    Bununla birlikte ABD’nin Huawei’nin TSMC ile çalışmasını engellemeye çalıştığı da rapor ediliyor. Eğer Huawei TSMC’nin uç teknoojilerini kullanamazsa durum TSMC açısından pek olumsuz seyretmeyebilir. Zira hali hazırda AMD ve Apple ve döküm tesislerinin tam kapasitede çalışmasını gerektirecek kadar yoğun sipariş geçiyor.

    Huawei sunucu sınıfı ekran kartları üretebilir

    Bununla birlikte Huawei ise olası senaryoda Samsung’un hatlarını tercih edebileceği gibi Çin’in kendi SMIC fabrikalarının kapısını çalabilir. Diğer taraftan iddialara göre Huawei bir süredir pazardaki yetenekli mühendisleri çekme gayreti içerisinde. Ayrıca firmanın Nvidia’nın eski mühendislerinden birisini ekibe katmayı başardığı da aktarılanlar arasında.

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    Son olarak Huawei’nin AI ve bulut alanında kullanılması beklenen ekran kartı girişimi Çin’in 2022 yılından itibaren yabancı donanım şirketlerini hükümetin ekipmanları arasından çıkarma kararını aldığı döneme denk gelmesi de tesadüf olarak değerlendirilmiyor. İlerleyen yıllarda Huawei üretimi oyuncu kartı görüp göremeyeceğimizse şu anlık merak uyandıran bir soru işareti olmaktan öteye gitmeyecek.



    https://wccftech.com/huawei-developing-graphics-card-for-chinese-servers/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    smart1978 (X Y) 1 sa.
    Adamlar kurumlari zaten SIZMA derdinde simdi de baska turlu :) ... Huawei Cin'indne uzak durun. Kurumlar ozellikle misli misli dikkatli olsun ...
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