Nvidia SLI sürücü profili geliştirmeyi bırakıyor

Nvidia yayınladığı duyuruyla sürücü içerisinde sunduğu SLI profilleriyle ilgili önemli kararını paylaştı. Çoklu GPU desteği bundan böyle bizzat oyunun kendisi tarafından sağlanacak.

SLI kurulumları daha verimli kullanılacak

Yeşil ekibin destek sayfasında detaylandırdığı adıma göre RTX 2000 ve öncesi kartlar için 1 Ocak 2021’den itibaren sürücü içerisinde SLI profili sağlanmayacak. Birden fazla RTX 3090’la en yüksek performansı elde etmek isteyen kullanıcılar içinse herhangi bir SLI profili sağlanmayacak.

RTX 2000 ve öncesinin de 1 Ocak’tan itibaren geçirileceği dönemde SLI desteğini bizzat oyun geliştiricisi sağlayacak. Nvidia böylelikle özellikle de donanım düzeyindeki DirectX 12 ve Vulcan API’leri sayesinde yapımcılarının kendi yazılımlarıyla SLI kurulumu arasında en iyi uyumun sağlamasını amaçlıyor.

Hali hazırda Shadow of the Tomb Raider, Civilization VI, Sniper Elite 4, Gears of War 4, Ashes of the Singularity: Escalation, Strange Brigade, Rise of the Tomb Raider, Zombie Army 4: Dead War, Hitman, Deus Ex: Mankind Divided, Battlefield 1, ve Halo Wars 2’de SLI’a doğal destek sunulmakta.

Önümüzdeki dönemde uzaması beklenen listenin yanı sıra üreticilere yönelik yazılımlarda profillere gerek duyulmadığı için herhangi bir değişiklik beklenmiyor.

https://nvidia.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/5082

