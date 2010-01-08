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Nvidia Tegra 2 tabanlı netbook: Mobinnova Beam

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Nvidia Tegra 2 tabanlı netbook: Mobinnova Beam
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Nvidia'nın Tegra 2 platformunu resmi olarak duyurmasıyla birlikte, firmanın iş ortakları tarafından hazırlanan Tegra 2 tabanlı cihazlar da gün ışığına çıkmaya başladı. Tegra tabanlı netbook modeliyle adından daha önce söz ettiren Mobinnova firması bu sefer de Tegra 2 platformuyla karşımıza çıkıyor. Beam adını verdiği yeni netbook modelin tanıtan firma, Tegra 2 platformuyla netbook hazırlayan ilk üreticilerden birisi olmayı başardı. 8.9-inç ekrana sahip olan Mobinnova Beam, en azından gösterimi yapılan tanıtım örneğinde 256MB bellek ve 512MB flash depolama ile geliyor.

Çift çekirdekli işlemci tasarımına sahip olan ve 1GHz'de görev yapan Tegra 250 platformuyla yüksek tanımlı video hızlandırma ve gelişmiş 3D yeteneklerine sahip olan Mobinnova Beam'de, tüm bu özellikler için 8.9-inç ekranı yeterli bulmayacaklara yönelik olarak HDMI portuna yer veriliyor ve görüntü herhangi bir HDTV veya LCD monitöre aktarılabiliyor. Özellikle giriş-çıkış birimlerinin konumlandırılmasıyla geleneksel netbook tasarımlarından ayrılan Mobinnova Beam'de Firefox'un ilk açılışının 7 saniyede gerçekleştiği ancak web sayfalarını tahmin edilenden hızlı yüklediği belirtildi.

Mobinnova Beam için henüz herhangi bir fiyat bilgisi bulunmuyor ancak gelen haberlere göre sadece AT&T bağlantısıyla muhtemelen paket ya da sözleşmeli olarak satılacak.

Nvidia Tegra 2 tabanlı netbook: Mobinnova Beam
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Nvidia Tegra 2 tabanlı netbook: Mobinnova Beam
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OverClocK1ng 9 yıl
İşte bu yaa. Ekran isterse 7 inç olsun. HDMI olduktan sonra... Cihazın rahat taşınabilir ufaklıkta olması daha önemli.
Zaten yakında HDMI sız monitör kalmayacak. Sayıları iyice arttı. Güzel cihazmış.
Hakikaten de aynı Sony nin şu ufak cihazlarına benziyor. (Ekranı 1000 lira olan)
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hacı.basat 9 yıl
Kesinlikle mükemmel, ülkemizde satışta görmek istediğimiz ürünlerden, umarım toptancılarımız bunları takip ediyorlardır.
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grafiker 9 yıl
tasarım direk vaio :)
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deniz_sea 9 yıl
tasarım hoş ama tr de olmaz bu cihaz
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