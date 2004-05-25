Nvidia'dan değiştirilebilir notebook ekran kartları formatı MXM

Tahmin edebileceğiniz gibi şu ana kadar tüm diz üstü bilgisayarların anakartlarından ekran kartlarına her türlü çözümü firma tarafından geliştirilmek zorunda kalınıyor sadece işlemci, ram, disk çözümleri azda olsa bir uyumluluğa sahipti yani eğer biraz araştırırsanız ve dikkali davranırsanız ram ve disk gibi şeyleri değiştirebiliyordunuz. İşlemci ise daha çok bulunabilirliği kısıtlı olduğundan gerçekleştirilemiyor hatta deminki özellikler bile zor geldiğinden mümkünse hep harici ürünler alınmaya çalışılıyordu.

Tam Boyutta Gör

Nvidia'nın geliştirdiği çözüm ise hızlıca notebook üreticileri arasında yaygınlaşması bekleniliyor zira üreticiler bu formata geçmekle hem reklam olanağı ile daha çok müşteri çekerken hemde ürünlerine daha fazla esneklik ve üretim hızı kazandıracaklar. Bu formatın aslında alt üç formatı var bu formatlar sırası ile şöyle ;ince ve hafif modeller için, genel notebook'lar için ve masa üstü yerine geçebilecek iri ve ağır modeller için.

Genişlik Uzunluk Güç tüketimi Kaç ram parçası Gpu boyutları MXM I 70 mm 68 mm 18 Watt 4 parça/

128 Mb 35 mm x 35 mm MXM II 73 mm 78 mm 25 Watt 4 parça/

128 Mb 35 mm x 35 mm MXM III 82 mm 100 mm 35 Watt 8 parça/

128 Mb 40 mm x 40 mm Tam Boyutta Gör MXM formatının yararları ve özellikleri ise şöyle ;

PCI Express (AGP yerine)

Kenardan çıkartılabilir değiştirilebilir yapı

Mağzadan alınabilir notebook ekran kartı

Firmaların daha ucuz maliyetleri

http://www.hothardware.com/viewarticle.cfm?articleid=524