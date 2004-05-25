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Nvidia'dan değiştirilebilir notebook ekran kartları formatı MXM

15 yıl (Son Güncelleme: 15 yıl)
4,3b
1
Diğer
gun
Kurucu ve Yayın Direktörü
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Tahmin edebileceğiniz gibi şu ana kadar tüm diz üstü bilgisayarların anakartlarından ekran kartlarına her türlü çözümü firma tarafından geliştirilmek zorunda kalınıyor sadece işlemci, ram, disk çözümleri azda olsa bir uyumluluğa sahipti yani eğer biraz araştırırsanız ve dikkali davranırsanız ram ve disk gibi şeyleri değiştirebiliyordunuz. İşlemci ise daha çok bulunabilirliği kısıtlı olduğundan gerçekleştirilemiyor hatta deminki özellikler bile zor geldiğinden mümkünse hep harici ürünler alınmaya çalışılıyordu.

Nvidia'dan değiştirilebilir notebook ekran kartları formatı MXM
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Nvidia'nın geliştirdiği çözüm ise hızlıca notebook üreticileri arasında yaygınlaşması bekleniliyor zira üreticiler bu formata geçmekle hem reklam olanağı ile daha çok müşteri çekerken hemde ürünlerine daha fazla esneklik ve üretim hızı kazandıracaklar. Bu formatın aslında alt üç formatı var bu formatlar sırası ile şöyle ;ince ve hafif modeller için, genel notebook'lar için ve masa üstü yerine geçebilecek iri ve ağır modeller için.

 
Genişlik
Uzunluk
Güç tüketimi
Kaç ram parçası
Gpu boyutları
MXM I
70 mm
68 mm
18 Watt
4 parça/
128 Mb
35 mm x 35 mm
MXM II
73 mm
78 mm
25 Watt
4 parça/
128 Mb
35 mm x 35 mm
MXM III
82 mm
100 mm
35 Watt
8 parça/
128 Mb
40 mm x 40 mm

Nvidia'dan değiştirilebilir notebook ekran kartları formatı MXM
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MXM formatının yararları ve özellikleri ise şöyle ;

  • PCI Express (AGP yerine)
  • Kenardan çıkartılabilir değiştirilebilir yapı
  • Mağzadan alınabilir notebook ekran kartı
  • Firmaların daha ucuz maliyetleri

http://www.hothardware.com/viewarticle.cfm?articleid=524 Yorum Yaz
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