Nvidia'dan dizüstü bilgisayarlar için yeni sürücü: GeForce 197.16 WHQL

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Fermi tabanlı yeni nesil ekran kartlarını satışa sunmaya hazırlanan Nvidia'dan, Catalyst 10.3 sürücüsüyle dizüstü bilgisayarlar için birtakım güncellemeler sunan AMD'ye yanıt geldi. Firma tarafından dizüstü bilgisayarlar için hazırlanan GeForce 197.16 sürüm numaralı yeni WHQL sürücüsü hem önemli özellikler hem de ciddi performans kazanımlarıyla birlikte geliyor.

GeForce 8M, 9M, 100M, 200M, 300M, Quadro NVS ve FX serisi mobil GPU'lar ile birlikte ION yongasına destek veren GeForce 197.16 WHQL sürücüsünün genel özellikleri şu şekilde;

- Dizüstü bilgisayarlar için harici ekranda 3DVision desteği (Windows Vista ve Windows 7 altında).

- Bazı oyunlar için SLI veya geliştirilmiş SLI desteği; Assassin Creed II , Avatar, Battlefield: Bad Company 2, Command and Conquer 4: Tiberium Twilight, Dirt 2, Mass Effect 2, Metro 2033, Napoleon: Total War, Supreme Commander 2, World of Warcraft ve daha fazlası.

- PhysX sistem yazılımı 9.10.0129 sürümüne güncelleniyor.

- HD ses sürücüsü desteklenen GPU'lar için 1.0.9.1 sürümüne güncelleniyor.

- v195.62 WHQL sürücüsüne kıyasla oyunlarda ciddi performans artışı;

* Crysis: Warhead için tek GP'da %13'e varan performans artışı.

* Crysis: Warhead için SLI kurulumlarında %30'a varan performans artışı.

* H.A.W.X için tek GPU'da %13'e varan performans artışı.

* H.A.W.X için SLI kurulumlarında %15'e varan performans artışı.

* Left 4 Dead için tek GPU'da %30'a varan performans artışı.

* Left 4 Dead için SLI kurulumlarında %28'e varan performans artışı.

- Daha önce rapor edilen çok sayıda hatanın düzeltilmesi;



GeForce 197.16 WHQL sürücüsünü aşağıdaki linklerden indirebilirsiniz;



- GeForce 197.16 WHQL dizüstü bilgisayar sürücüsü (Windows XP 32bit)

- GeForce 197.16 WHQL dizüstü bilgisayar sürücüsü (Windows XP 64bit)

- GeForce 197.16 WHQL dizüstü bilgisayar sürücüsü (Windows 7/Vista 32bit)

- GeForce 197.16 WHQL dizüstü bilgisayar sürücüsü (Windows 7/Vista 64bit)

