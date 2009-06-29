Nvidia'nın DirectX 11 destekli ilk ekran kartları Aralık ayında mı geliyor ?

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GeForce 8800 serisi ile DirectX 10 destekli ekran kartlarını pazara sunan ilk üretici olma başarısını yakalayan Nvidia, DirectX 11 konusunda rakibi AMD-ATi'nin gerisinde kalacak gibi görünüyor. Bir süre öncesine kadar DirectX 10.1 desteğine sıcak bakmadığı konuşulan ancak AMD-ATi'den yaklaşık 1.5 yıl sonra GeForce 200M serisi mobil grafik işlemcileriyle DirectX 10.1 desteği sunmaya başlayan Nvidia, DirectX 11 destekli ilk jenerasyon ekran kartlarını Windows 7 lansmanına yetiştiremeyebilir.

Hatırlanacağı üzere daha önceki haberlerimizde AMD-ATi'nin DirectX 11 destekli RV870 GPU'sunu temel alan ilk jenerasyon ekran kartlarını (muhtemel isimlendirme: Radeon HD 5800 serisi) Windows 7 lansmanıyla eş zamanlı olarak hatta bir miktar daha öncesinde duyurabileceğinden bahsetmiştik. AMD-ATi'nin aksine Nvidia ise DirectX 11 destekli GT300 GPU'sunu kullanacak GeForce 300 serisi yeni nesil grafik kartlarının sene sonuna doğru, Kasım sonu veya Aralık ayı içerisinde lanse edebileceği konuşuluyor.

Mevcut bilgiler çerçevesinde AMD-ATi'nin Radeon HD 5800 serisi, Nvidia'nın GeForce 300 serisinden bir veya iki ay önce pazara giriş yapması beklenebilir.