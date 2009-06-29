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Nvidia'nın DirectX 11 destekli ilk ekran kartları Aralık ayında mı geliyor ?

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
7,2b
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19
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Nvidia'nın DirectX 11 destekli ilk ekran kartları Aralık ayında mı geliyor ?
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GeForce 8800 serisi ile DirectX 10 destekli ekran kartlarını pazara sunan ilk üretici olma başarısını yakalayan Nvidia, DirectX 11 konusunda rakibi AMD-ATi'nin gerisinde kalacak gibi görünüyor. Bir süre öncesine kadar DirectX 10.1 desteğine sıcak bakmadığı konuşulan ancak AMD-ATi'den yaklaşık 1.5 yıl sonra GeForce 200M serisi mobil grafik işlemcileriyle DirectX 10.1 desteği sunmaya başlayan Nvidia, DirectX 11 destekli ilk jenerasyon ekran kartlarını Windows 7 lansmanına yetiştiremeyebilir.

Hatırlanacağı üzere daha önceki haberlerimizde AMD-ATi'nin DirectX 11 destekli RV870 GPU'sunu temel alan ilk jenerasyon ekran kartlarını (muhtemel isimlendirme: Radeon HD 5800 serisi) Windows 7 lansmanıyla eş zamanlı olarak hatta bir miktar daha öncesinde duyurabileceğinden bahsetmiştik. AMD-ATi'nin aksine Nvidia ise DirectX 11 destekli GT300 GPU'sunu kullanacak GeForce 300 serisi yeni nesil grafik kartlarının sene sonuna doğru, Kasım sonu veya Aralık ayı içerisinde lanse edebileceği konuşuluyor.

Mevcut bilgiler çerçevesinde AMD-ATi'nin Radeon HD 5800 serisi, Nvidia'nın GeForce 300 serisinden bir veya iki ay önce pazara giriş yapması beklenebilir.


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eneshatipoglu 10 yıl
evet fıyatlar dusucek umuyorumkı cok dusmesın aldıktan sonra bunun acısı ıcıme otutur yoksa:)valla ınsallah fıyat ıyı olur toptancıdan alıcam zaten tanıdık aracılıgla
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ilgezer 10 yıl
nvdia gecikecek yine...
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eneshatipoglu 10 yıl
ustam newegg de 530 dolar dıyor bızım ulkeye geldıgınde 900 lırayı gecermı kı nakıt 850 lıram var cunku
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Bald also Vain 10 yıl
Nvidia Ar-Ge bütçesini ve mühendislerini tegra, ion platformu,cuda, gpcpu vs. yoğunlaştırmış durumda. Bu alandan CEO'larının
tahminine göre 20 Milyar dolar kazanmayı planlıyorlar(haber DH'da çıkmıştı sanırım). Nvidia'nın kartları ısıtıp,ısıtıp piyasaya
sürmesi maliyetleri düşüremeyip zarar etmesi hep bu yüzden. Yoksa Nvidia 40 n.metreye yada DX11'e ATI'yle aynı anda
geçerdi sanırım. Bu şirketin şu anki genel stratejisi ha doğrudur değildir onu zaman gösterecek. Bunlar benim donanım sitelerinden
okuduğum bilgiler. Sektörün içinden deneyimli arkadaşlar daha ayrıntılı bilgi verebilirler sanırım.
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OnlineBulent 10 yıl

Orjinalden alıntı: eneshatipoglu

ustam newegg de 530 dolar dıyor bızım ulkeye geldıgınde 900 lırayı gecermı kı nakıt 850 lıram var cunku


Onu bilemem. Yalnız şu an ki GTX 295'lerden bile pahalı fiyattan gelebilir. Bunu dikkate al


Ya da Directx 11 arefesinde idarelik bir kart alabilirsin. Çünkü Directx 11 ile beraber bu tip kartların fiyatlarının ne olacağı belli değil. Bir anda yarı fiyatına da düşebilir. Sonradan üzülme
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eneshatipoglu 10 yıl
eyvallah ustam sagolasın umudum kalmamıstı valla kımse yazmıo cvp dıye sagolasın hemen gırıp bakayım cok sagol
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eneshatipoglu 10 yıl
cvp verıcek kımse yok galıba
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eneshatipoglu 10 yıl
yaa arkadaslar bu tek pcb lı gtx 295 ler bu ayın sonunda cıkıcak denıyodu ama herhangı bı haber yok tr ne zaman gelıcek bı bılgısı olan varmı param hazır yenı gtx 295 ten almayı planlıyorum
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OnlineBulent 10 yıl

Orjinalden alıntı: eneshatipoglu

yaa arkadaslar bu tek pcb lı gtx 295 ler bu ayın sonunda cıkıcak denıyodu ama herhangı bı haber yok tr ne zaman gelıcek bı bılgısı olan varmı param hazır yenı gtx 295 ten almayı planlıyorum


Yakın zamanda gelir. Newegg.com, yeni GTX 295'leri satışa sunmuş

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@nano@ 10 yıl
@ıhtıyardelikanli diyelim ki geçiyor ne olcak onun yerine 1024bit gddr3 kullansa olmaz mı sence ddr5 olunca geçikme zamanları çok olmaz mı sence dolamışsın bi azına gddr5 kullandın mı acaba ne gibi artısı gördün kullanırken cvp bekliyorum????(hiç sorma sen kullandın mı diye forumu araştır)
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IhtiyarDelikanli 10 yıl
GDDR5 e geçiyormu nvidia asıl mesele bu brakın directx 11 i 12yi falan oyunmu var simdi çıkmış olsa kaç yazar
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scutaro 10 yıl

Orjinalden alıntı: IhtiyarDelikanli

GDDR5 e geçiyormu nvidia asıl mesele bu brakın directx 11 i 12yi falan oyunmu var simdi çıkmış olsa kaç yazar

Evet ddr5'e geçiyor hemde 512bit ile.
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OverClocK1ng 10 yıl
Kesinlikle aynısını düşünüyorum. Ben de GTX275 alacaktım ama az daha bekleyip 58XX serisi bi kart almayı düşünüyorum. Bu arada da para da artmış olur...
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Netscout 10 yıl
DX10 destekli ekran kartı çıkarmak için ilk oyun yapımcıları ile anlaşmak lazım optimizasyon vs vs vs.
Başka nerede üstünlük sağlayacak ki DX10-DX11 film izlerken efektlermi artıyor :D Hayır.
o yüzden ilk DX11 oyunlar artacak sonra kartlar çıkacak.
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airea 10 yıl
DirectX11 i filan bilmem ama 5870 modeli piyasaya iyi bir fiyattan girerse almak isterim... Şu an 4870 kullanıyorum, bütün oyunlarda çok rahat ettim, 5870 çıkana kadar yeni oyunlar gelmiş olur, o zaman da 4870i satıp 5870e terfi edersem fena olmaz. 2-3 sene bekleyip zar zor yeni sistem toparlamaktansa her sene fiyat/performans kartını almak daha mantıklı gibi...
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XGNUX 10 yıl
ati dx11 kartlarını çıkardıda ne oldu :) daha dx10 dan bişey anlayamadık... ati olsun nvidia olsun bi şekilde zorla satmayı başarıyorlar
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