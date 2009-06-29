Nvidia'nın DirectX 11 destekli ilk ekran kartları Aralık ayında mı geliyor ?

GeForce 8800 serisi ile DirectX 10 destekli ekran kartlarını pazara sunan ilk üretici olma başarısını yakalayan Nvidia, DirectX 11 konusunda rakibi AMD-ATi'nin gerisinde kalacak gibi görünüyor. Bir süre öncesine kadar DirectX 10.1 desteğine sıcak bakmadığı konuşulan ancak AMD-ATi'den yaklaşık 1.5 yıl sonra GeForce 200M serisi mobil grafik işlemcileriyle DirectX 10.1 desteği sunmaya başlayan Nvidia, DirectX 11 destekli ilk jenerasyon ekran kartlarını Windows 7 lansmanına yetiştiremeyebilir.
Hatırlanacağı üzere daha önceki haberlerimizde AMD-ATi'nin DirectX 11 destekli RV870 GPU'sunu temel alan ilk jenerasyon ekran kartlarını (muhtemel isimlendirme: Radeon HD 5800 serisi) Windows 7 lansmanıyla eş zamanlı olarak hatta bir miktar daha öncesinde duyurabileceğinden bahsetmiştik. AMD-ATi'nin aksine Nvidia ise DirectX 11 destekli GT300 GPU'sunu kullanacak GeForce 300 serisi yeni nesil grafik kartlarının sene sonuna doğru, Kasım sonu veya Aralık ayı içerisinde lanse edebileceği konuşuluyor.
Mevcut bilgiler çerçevesinde AMD-ATi'nin Radeon HD 5800 serisi, Nvidia'nın GeForce 300 serisinden bir veya iki ay önce pazara giriş yapması beklenebilir.
Yorum Yaz Paylaş Tweetle
tahminine göre 20 Milyar dolar kazanmayı planlıyorlar(haber DH'da çıkmıştı sanırım). Nvidia'nın kartları ısıtıp,ısıtıp piyasaya
sürmesi maliyetleri düşüremeyip zarar etmesi hep bu yüzden. Yoksa Nvidia 40 n.metreye yada DX11'e ATI'yle aynı anda
geçerdi sanırım. Bu şirketin şu anki genel stratejisi ha doğrudur değildir onu zaman gösterecek. Bunlar benim donanım sitelerinden
okuduğum bilgiler. Sektörün içinden deneyimli arkadaşlar daha ayrıntılı bilgi verebilirler sanırım.
Onu bilemem. Yalnız şu an ki GTX 295'lerden bile pahalı fiyattan gelebilir. Bunu dikkate al
Ya da Directx 11 arefesinde idarelik bir kart alabilirsin. Çünkü Directx 11 ile beraber bu tip kartların fiyatlarının ne olacağı belli değil. Bir anda yarı fiyatına da düşebilir. Sonradan üzülme
Yakın zamanda gelir. Newegg.com, yeni GTX 295'leri satışa sunmuş
Evet ddr5'e geçiyor hemde 512bit ile.
Başka nerede üstünlük sağlayacak ki DX10-DX11 film izlerken efektlermi artıyor :D Hayır.
o yüzden ilk DX11 oyunlar artacak sonra kartlar çıkacak.