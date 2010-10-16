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Nvidia'nın GeForce GT 440 modeli detaylandı

Nvidia, GeForce GT 440'ın teknik özelliklerini açıkladı. İşte detaylar...
8 yıl
9,3b
1
29
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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GeForce GT 430 modelini geçtiğimiz günlerde pazara sunan Nvidia, GeForce GT 440 modelini de detaylandırdı. GeForce GT 430 ile GTS 450 modellerinin arasına girecek olan yeni model ilk etapta sadece OEM üreticilerine sağlanacak. GeForce GT 430 ile kıyaslandığında ciddi farklara sahip olan GeForce GT 440, özellikle paralel işlemci sayısı ve bellek veri yolu desteği ile fark yaratmayı başarıyor.

Nvidia'nın GeForce GT 440 modeli detaylandı
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Nvidia'nın açıkladığı resmi bilgilere göre GeForce GT 440, 144x paralel işlem birimine sahip. 96x paralel işlem birimiyle gelen GeForce GT 430 ile kıyaslandığında fark yaratmayı başaran GeForce GT 440 aynı zamanda 192-bit bellek veri yolu desteğine sahip. Çalışma hızları açısından GeForce GT 430'un gerisinde kalan GeForce GT 440'un grafik işlem birimi 594MHz'de, paralel işlem birimleri 1189MHz'de, bellekleri ise kapasite tercihine bağlı olarak 1.5GB GDDR3 için 1800MHz, 3GB GDDR3 içinse 1600MHz'de çalışıyor.

Nvidia'nın GeForce GT 440 modeli detaylandı
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Bellek bant genişliği 43.2GB/saniye olan GeForce GT 440'un doku doldurma performansı ise 14.3 milyar/saniye olarak açıkladı. GeForce GT 430 ile benzer şekilde kompakt bir tasarıma sahip olan GeForce GT 440, çoklu ekran kartı kurulumları için 2-Way SLI desteği sunuyor. Tek slot tasarıma sahip olan ekran kartı, PhysX, 3DVision ve CUDA gibi Nvidia teknolojilerine destek sunuyor. PureVideo HD ile yüksek tanımlı video hızlandırma desteği sunan kartta görüntü aktarımı için DVI, HDMI ve VGA konnektörlerine yer veriliyor.

Nvidia'nın GeForce GT 440 modeli detaylandı
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Nvidia'nın açıkladığı bilgilere göre en yüksek güç tüketim değeri 56 Watt olan GeForce GT 440'ın yakın zamanda yeni bilgisayarlarla pazara sunulması bekleniyor.


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huseyincarnege 8 yıl
nvida civitmek kart sunar:)kart iyi cıkcak ama fiyatı 120 cıvarında olursa:)
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vidoko 8 yıl
biraz bekler nasıl olsa 5000 serisi ucuzlayacak buna vereceğime fazladan para veririm 5750 alırım daha iyi.. param boşuna gitmez enazından..
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Dovahkiin 8 yıl

vidoko

biraz bekler nasıl olsa 5000 serisi ucuzlayacak buna vereceğime fazladan para veririm 5750 alırım daha iyi.. param boşuna gitmez enazından..


120 lira parası olan GT240 alır. Aynı fiyattan girerse GT440 alacak artık.

HD5750 ise 220 lira civarı 100 liralık kart alacak adam bütçeyi 2 katına çıkarabiliyorsa buyursun alsın. Nasılsa herkesin 200 lira bütçesi var.
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napolyon94 8 yıl
ddr5 modeli 30 gb/sn sunuyor hiç fena değil 4770,5670,gt240 dan çok daha iyi
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StevenDiaz 8 yıl

napolyon94

ddr5 modeli 30 gb/sn sunuyor hiç fena değil 4770,5670,gt240 dan çok daha iyi





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Tolgá 8 yıl
9600GT yi geçemez GT240 ı zorlar belki geçer.demedi demeyin
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WinteR 8 yıl
GS 460 gibi birşey çıkması lazım, Ati'nin bu segmentte eli güçlü.
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byturkuaz 8 yıl
almam bunu ben
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::Ashes:: 8 yıl
Hd5670i Dx11de geçerse şaşırmayın :)
hd4670e 5570e 4650ye 9600 9800e tercih edilebilir fiyatı ve performansı iyi olursa..
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Dovahkiin 8 yıl
GT240 refreshi geliyor sanırım. Ben alt segmentin GT430 ile sınırlı kalacağından korkmuştum bu iyi olmuş.
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sadtneverdie 8 yıl
kaç para oalcak o önemli sli olması güzel
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hapocod 8 yıl
9600 gt ayarındadır umarım
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M@U 8 yıl
hapocod

9600 gt ayarındadır umarım

İnşallah daha iyi durumdadır. Yoksa GT240 ile aynı performansı verecek demek olur bu. En azından 9800gt seviyesinde olsa fena olmaz.

Haberde göremedim ama sanırım gf106 gpu'su kullanılmış. Tabi ki kırpılmış.

Bu durumda 144/48'den 3 tane SM'ye sahip olduğu ve buradan da 24 adet doku birimine sahip olduğu anlaşılıyor. 192bit olması Rop sayısının da GTS450'den fazla olması anlamına gelir. 24 Rop bu kart için gereksiz olacak sanırım ama olsun, fazla Rop göz çıkarmaz.


Ha buarada Nvidia serisini bu kart ile tamamlamış olacak ama AMD yeni seriye geçiyor 1 hafta sonra.
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