Nvidia'nın GeForce GT 440 modeli detaylandı

GeForce GT 430 modelini geçtiğimiz günlerde pazara sunan Nvidia, GeForce GT 440 modelini de detaylandırdı. GeForce GT 430 ile GTS 450 modellerinin arasına girecek olan yeni model ilk etapta sadece OEM üreticilerine sağlanacak. GeForce GT 430 ile kıyaslandığında ciddi farklara sahip olan GeForce GT 440, özellikle paralel işlemci sayısı ve bellek veri yolu desteği ile fark yaratmayı başarıyor.

Nvidia'nın açıkladığı resmi bilgilere göre GeForce GT 440, 144x paralel işlem birimine sahip. 96x paralel işlem birimiyle gelen GeForce GT 430 ile kıyaslandığında fark yaratmayı başaran GeForce GT 440 aynı zamanda 192-bit bellek veri yolu desteğine sahip. Çalışma hızları açısından GeForce GT 430'un gerisinde kalan GeForce GT 440'un grafik işlem birimi 594MHz'de, paralel işlem birimleri 1189MHz'de, bellekleri ise kapasite tercihine bağlı olarak 1.5GB GDDR3 için 1800MHz, 3GB GDDR3 içinse 1600MHz'de çalışıyor.

Bellek bant genişliği 43.2GB/saniye olan GeForce GT 440'un doku doldurma performansı ise 14.3 milyar/saniye olarak açıkladı. GeForce GT 430 ile benzer şekilde kompakt bir tasarıma sahip olan GeForce GT 440, çoklu ekran kartı kurulumları için 2-Way SLI desteği sunuyor. Tek slot tasarıma sahip olan ekran kartı, PhysX, 3DVision ve CUDA gibi Nvidia teknolojilerine destek sunuyor. PureVideo HD ile yüksek tanımlı video hızlandırma desteği sunan kartta görüntü aktarımı için DVI, HDMI ve VGA konnektörlerine yer veriliyor.

Nvidia'nın açıkladığı bilgilere göre en yüksek güç tüketim değeri 56 Watt olan GeForce GT 440'ın yakın zamanda yeni bilgisayarlarla pazara sunulması bekleniyor.