Modern depolama ve yongalar için NVMe 2.1 ve UCIe 2.0 spesifikasyonları yayınlandı

NVMe 2.1
Yeni NVMe yeteneklerine baktığımızda öncelikle PCIe NVMe denetleyicilerinin NVM alt sistemleri arasında canlı geçişine olanak tanındığını görüyoruz. SSD'ler için ekosistem entegrasyonunu basitleştiren ve önceki NVMe spesifikasyonlarıyla geriye dönük uyumlu yeni ana bilgisayar yönlendirmeli veri yerleşimi de ön plana çıkıyor. Bazı ana bilgisayar işlemlerinin NVMe depolama cihazlarına yüklenmesi için destek getirilirken NVMe over Fabrics (NVMe-oF) için bir ağ önyükleme mekanizması hayata geçiriliyor. Bunun dışında ağ önyükleme desteği ve daha iyi şifreleme yönetimi gibi yenilik ve iyileştirmeler de getiriliyor.
UCIe 2.0
Daha da önemlisi UCIe 2.0, beraberinde 2D ve 2.5D mimarilere kıyasla daha yüksek bant genişliği yoğunluğu ve gelişmiş güç verimliliği sunan 3D paketlemeyi getiriyor. Diğer bir özellik ise birlikte çalışabilirlik ve uyumluluk testleri için optimize edilmiş paket tasarımları. UCIe 2.0 fiziksel, adaptör ve protokol uyumluluk testleri için bir başlangıç çerçevesi oluşturacak. Yeni standart aynı zamanda UCIe 1.0 ve 1.1 ile de geriye dönül olarak tam uyumluluğa sahip.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.