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    Anlık Bildirim

    Modern depolama ve yongalar için NVMe 2.1 ve UCIe 2.0 spesifikasyonları yayınlandı

    NVM Express ve UCIe Konsorsiyumu kısa bir süre önce NVMe 2.1 ve UCIe 2.0 spesifikasyonlarını yayınladı. Yeni standartlar modern depolama ve yongalara güç verecek.
    NVMe 2.1 ve UCIe 2.0 spesifikasyonları yayınlandı Tam Boyutta Gör
    PCIe veri yolu üzerinden işlemciler ve geçici olmayan depolama ortamları arasında doğrudan hızlı veri aktarımına olanak tanıyan yüksek performanslı depolama standardı olan NVMe ve modüler yonga setlerini paket sistemlere entegre etmek için açık bir arayüz oluşturmayı amaçlayarak yonga tasarımına daha esnek ve ölçeklenebilir bir yaklaşım sağlayan standart olan UCIe için yeni standartlar yayınlandı.

    NVMe 2.1

    NVMe 2.1 ve UCIe 2.0 spesifikasyonları yayınlandı Tam Boyutta Gör
    NVM Express ve UCIe Konsorsiyumu tarafından yayınlanan yeni NVMe 2.1 ve UCIe 2.0 spesifikasyonları önemli gelişmeleri beraberinde getiriyor. NVMe 2.1 ile birlikte NVMe Boot spesifikasyonu, Subsystem Local Memory komut seti ve Computational Programs komut seti spesifikasyonlarını sunuyor. Yeni standart, mimarinin daha hızlı ve daha basit bir şekilde geliştirilmesini kolaylaştırmayı amaçlıyor.

    Yeni NVMe yeteneklerine baktığımızda öncelikle PCIe NVMe denetleyicilerinin NVM alt sistemleri arasında canlı geçişine olanak tanındığını görüyoruz. SSD'ler için ekosistem entegrasyonunu basitleştiren ve önceki NVMe spesifikasyonlarıyla geriye dönük uyumlu yeni ana bilgisayar yönlendirmeli veri yerleşimi de ön plana çıkıyor. Bazı ana bilgisayar işlemlerinin NVMe depolama cihazlarına yüklenmesi için destek getirilirken NVMe over Fabrics (NVMe-oF) için bir ağ önyükleme mekanizması hayata geçiriliyor. Bunun dışında ağ önyükleme desteği ve daha iyi şifreleme yönetimi gibi yenilik ve iyileştirmeler de getiriliyor.

    UCIe 2.0

    NVMe 2.1 ve UCIe 2.0 spesifikasyonları yayınlandı Tam Boyutta Gör
    Universal Chiplet Interconnect Express (UCIe) Konsorsiyumu da UCIe 2.0 spesifikasyonlarını yayınladı. UCIe 2.0, ana hatlarıyla çok çipli paket içi sistem (SIP) tasarımları için yönetilebilirliği ve testleri iyileştiriyor. UCIe DFx Mimarisinin (UDA) eklenmesiyle satıcıdan bağımsız olarak test, telemetri ve hata ayıklama işlevlerine olanak tanınıyor.

    Daha da önemlisi UCIe 2.0, beraberinde 2D ve 2.5D mimarilere kıyasla daha yüksek bant genişliği yoğunluğu ve gelişmiş güç verimliliği sunan 3D paketlemeyi getiriyor. Diğer bir özellik ise birlikte çalışabilirlik ve uyumluluk testleri için optimize edilmiş paket tasarımları. UCIe 2.0 fiziksel, adaptör ve protokol uyumluluk testleri için bir başlangıç çerçevesi oluşturacak. Yeni standart aynı zamanda UCIe 1.0 ve 1.1 ile de geriye dönül olarak tam uyumluluğa sahip.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 3 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 4 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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