KIOXIA, yeni nesil geniş bant optik SSD geliştirdi

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Tam Boyutta Gör Dünyanın önde gelen bellek çözümleri üreticisi KIOXIA, 6 Ağustos ile 8 Ağustos tarihleri arasında ABD’de düzenlenen Future of Memory and Storage’da (FMS) yeni nesil veri merkezleri ve uzay şartlarında kullanım için optik arayüzlü geniş bant SSD prototipini sergiliyor.

Veri merkezlerindeki cihazlarda elektrik kablolarının optik kablolarla değiştirilmesi, enerji verimliliğini ve yüksek sinyal kalitesini korurken KIOXIA'nın cihazlar arasındaki fiziksel mesafelerin önemli ölçüde genişletebilmesini ve kabloları azaltmasını sağlıyor. Ayrıca veri merkezi sistem tasarımı ve uygulamalarında daha fazla esnekliği de mümkün kılıyor.

Optik SSD'ler geliyor

Firmaya göre optik bir arayüzün benimsenmesiyle, SSD'ler ve CPU'lar gibi sistemleri oluşturan ayrı bileşenleri bir araya getirmek ve bunları sorunsuz bir şekilde birbirine bağlamak mümkün oluyor. Böylece kaynakları iş yüküne göre verimli bir şekilde kullanabilen “ayrıştırılmış bir bilgi işleme sistemi” geliştirilebiliyor. Ek olarak, yüksek sinyal bütünlüğü ile yeni optik arayüzün, uzay gibi zorlu ortamlarda çalışan yüksek performanslı bilgi işleme sistemi uygulamalarına katkıda bulunması bekleniyor.

Tam Boyutta Gör KIOXIA’ya göre optik arayüzlü geniş bant SSD’ler sayesinde bugün bildiğimiz veri merkezlerinde bir devrim yaratılabilir. Yeni SSD'ler, yalnızca genel enerji verimliliği değil, aynı zamanda daha fazla depolama verimliliği, ölçek ve performans (gelişmiş iş hacmi ve gecikme süresi) sunabilen “yeşil” sunucu ortamlarını mümkün kılabilir. Bu argümanlar özellikle yapay zeka veri merkezleri için de oldukça değerli.

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Tam Boyutta Gör KIOXIA’nın temel hedeflerinden biri de mevcut veri merkezlerine kıyasla yüzde 40'tan fazla enerji tasarrufu sağlamak için yeni nesil teknolojiler geliştirmek. Bu amaç ise Yeşil İnovasyon Fonu Projesi olan “Yeni Nesil Dijital Altyapının İnşası” projesi NEDO tarafından finanse edilen Yeni Nesil Yeşil Veri Merkezi Teknolojileri Geliştirme projesinin bir sonucu olarak oluştu. KIOXIA’ya göre optik SSD’leri PCIe Gen6'nın gelişiyle birlikte görmeye başlayabiliriz.

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