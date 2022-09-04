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    OBS Studio Apple Silicon desteğine kavuştu

    Dünyanın en popüler video yayın uygulamalarından olan OBS Studio, Update 28 ile Apple Silicon desteğine kavuştu. Ayrıca güncelleme, 10-bit HDR ve ScreenCaptureKit desteği ile geliyor.
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    OBS Apple Silicon desteğine kavuştu
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    Açık kaynaklı ekran kayıt ve video yayın uygulamalarından olan OBS Studio, sonunda Apple Silicon desteğine kavuştu. Uygulama, geçtiğimiz aylarda Apple Silicon işlemcileri için bir beta sürümü başlatmıştı ancak yeni gelen güncelleme ile M1 ve M2 işlemcili kullanıcılar, stabil uygulama üzerinden Apple Silicon desteğine kavuşuyor.

    Eklentilerin ayrıca güncellenmesi gerekecek

    Bu zamana kadar Rosetta 2 üzerinden çalışan OBS Studio, Apple Silicon cihazlarının CPU ve GPU’sundan yeteri kadar faydalanamıyordu. Ancak OBS, yeni güncellemesi ile genel anlamda performans ve enerji verimliliği kazanımları gösterecek. Uygulama her ne kadar Apple Silicon desteğine kavuşsa da OBS üzerinden kullanılan eklentilerin ayrı olarak M1 ve M2 işlemcilerine port edilmesi gerekecek. O zamana kadar eklentiler, sorunsuz olarak Rosetta 2 üzerinden çalışacaktır.

    OBS Studio 28, bunun dışında da yenilikler sunuyor. Artık uygulama, 10-bit HDR video desteği ve Apple’ın ScreenCaptureKit API desteği ile geliyor. ScreenCaptureKit ve donanımsal Apple Silicon desteği, yeni nesil Mac kullanıcılarında ciddi performans artışı sağlayacaktır.

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