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    Anlık Bildirim

    WhatsApp uygulama içi anketler üzerinde çalışıyor

    Meta'ya ait mesajlaşma platformu WhatsApp'ın uygulama içi anketler üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. Şirket yakında sınırlı sayıda kullanıcıya uygulama içi anketler gönderebilir. İşte detaylar:
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    Popüler mesajlaşma platformu WhatsApp'ın, yeni özellikler, ürünler ve daha fazlası hakkında geri bildirim almak için kullanmayı planladığı yeni bir uygulama içi anket sohbet özelliği üzerinde çalıştığı ortaya çıktı.

    WABetaInfo tarafından hazırlanan bir rapora göre WhatsApp güvenli bir uygulama içi anket sohbeti üzerinde çalışıyor. WhatsApp, kullanıcılardan geri bildirim isterken güvenli bir sohbet isteği gönderecek. Rapora göre, kullanıcılar WhatsApp'tan gelen bu tür istekleri reddetme seçeneğine sahip olacak. Ayrıca WhatsApp'ın bu anketten gelen kullanıcı geri bildirimlerini gizli tutacağı bildiriliyor.

    WhatsApp yakında kullanıcıların farklı cihazlardan kendilerine mesaj atmalarını sağlayacak

    WhatsApp'ın kullanıcıların bağlı olduğu cihazlardan kendilerine mesaj göndermelerini sağlayacak yeni bir özelliği test ettiği de söyleniyor. Bu özelliklerin kullanıcılara ne zaman sunulacağı konusunda herhangi bir bilgi bulunmuyor. Ancak başlangıçta sınırlı sayıda kullanıcıya sunulması bekleniyor.

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