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Obsidian 800D: Corsair ilk kasasını kullanıma sunuyor

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
24,4b
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34
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Obsidian 800D: Corsair ilk kasasını kullanıma sunuyor
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Yüksek performanslı sistem bellekleri ve güç kaynaklarıyla tanınan Corsair, Mart ayında Almanya'da düzenlenen CeBIT 2009 fuarında tanıttığı ürün gamının ilk PC kasasını isimlendirdi. Firmanın Computex 2009 fuarında Obsidian 800D adıyla tanıttığı yeni kasası, full-tower segmentinde iddialı pek çok model ile sıkı bir rekabete girişecek gibi görünüyor. Tamamı Siyah olan Alüminyum tabanlı kasa, 5 adet harici 5.25-inç sürücüsüne ve 4 adet SATA diske (Hot Swap desteği de var) ev sahipliği yapabiliyor.

Geniş iç hacmiyle dikkat çeken ve güç kaynağı için alt kısmında özel bir bölüm hazırlanan Corsair Obsidian 800D, kolay kurulum için çıkartılabilir CPU arka plaka paneliyle geliyor. Kablo yönetimini kolaylaştıracak çok sayıda öze bölmeye de sahip olan kasa, yüksek soğutma performansı için üç adet 140mm'lik fan ile geliyor ayrıca ek tutucular ile 120mm'lik üç adet fanın daha kullanılabilmesine olanak tanıyor. Obsidian 800D'nin önümüzdeki ay 2 yıllık garanti ile 299$ seviyesinden satışa sunulması bekleniyor.

Obsidian 800D: Corsair ilk kasasını kullanıma sunuyor
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AtiMX4 10 yıl
Çok pahalı ne gerek var yav o kadar para vermeye
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OErdem 10 yıl
Ben Lian-Li ye benzettim tasarımı. Güzel bir kasaya benziyor.
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MrPerFormance 10 yıl
Siyah iç tasarım çok yakışmış.
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RapscallioN 10 yıl
çok güzel olmasına rağmen bu fiyata hiç şansı yok bence[>:]
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toonjai 10 yıl
kasa fena değil ama bu fiyata lian li alınabilirken pek şansı yok!
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Applejack 10 yıl
Kasa mükemmel duruyor.
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DARTH_BLACK 10 yıl
Kasa güzel,değişik ama fiyat çok fazla.Başka tercih edilebilcek uygun kasalar mevcut zaten o fiyatlara bakarak.Değişik bir konsept düşünenler için tercih edilebilir..
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yusuf1985 10 yıl
kasa kalite kokuyor ama ben şahsen bir kasaya okadar para veremem oparayı ekran kartıyla psu veya ram e ayırdım tabi onu alacak kapasitede bir kişi için para sorun olmaz herhalde
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bodyman700 10 yıl
kablo yönetimi güzel görünsede çok sök-tak yapanlar için sorun oluşturabilir. hdd slotlarına bakan fan zaten kasa içerisindeki havayı kulanacaksa pek bi faydası olmaz diye tahmin ediyorum. tüm hava girişlerinin yukarıdan olması ise neredeyse çoğu full tower kullanıcısı için sorun oluşturacaktır. çünkü bu kasalardan kullanan kimi görsem muhakkakki kasanın üzerinde birşey bulundururlar. bu kasada hava girişini engeller bu durum. görünüşüne gelincede tamamen siyah olması insanı cezbediyor. kasa içi uv ışıklandırmayla güzel durur
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Nevi şahsına münhasır 10 yıl
Silverstoneları andırıyor. Siyahtan da vazgeçmediler firmalar. Değişik kaplamalar, desenler, renkler görsek mesela.
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mrxpsp3 10 yıl
Kullanışlı bir kasaya benziyor ama biraz daha şık olabilirdi ön tarafa dijital ısı ve fan ayar gösterge takılabilirdi.
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ooppss 10 yıl
300 dolar bize 600-700 liraya gelir..
o fiyatlara da lian-li varken şahsen tercih etmem..
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razorc 10 yıl
iç tasarımı bana karışık geldi yaa....
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