Obsidian 800D: Corsair ilk kasasını kullanıma sunuyor

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Yüksek performanslı sistem bellekleri ve güç kaynaklarıyla tanınan Corsair, Mart ayında Almanya'da düzenlenen CeBIT 2009 fuarında tanıttığı ürün gamının ilk PC kasasını isimlendirdi. Firmanın Computex 2009 fuarında Obsidian 800D adıyla tanıttığı yeni kasası, full-tower segmentinde iddialı pek çok model ile sıkı bir rekabete girişecek gibi görünüyor. Tamamı Siyah olan Alüminyum tabanlı kasa, 5 adet harici 5.25-inç sürücüsüne ve 4 adet SATA diske (Hot Swap desteği de var) ev sahipliği yapabiliyor.

Geniş iç hacmiyle dikkat çeken ve güç kaynağı için alt kısmında özel bir bölüm hazırlanan Corsair Obsidian 800D, kolay kurulum için çıkartılabilir CPU arka plaka paneliyle geliyor. Kablo yönetimini kolaylaştıracak çok sayıda öze bölmeye de sahip olan kasa, yüksek soğutma performansı için üç adet 140mm'lik fan ile geliyor ayrıca ek tutucular ile 120mm'lik üç adet fanın daha kullanılabilmesine olanak tanıyor. Obsidian 800D'nin önümüzdeki ay 2 yıllık garanti ile 299$ seviyesinden satışa sunulması bekleniyor.

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