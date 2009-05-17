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OCZ 4GB kapasiteli 6 yeni DDR2 bellek kiti hazırladı

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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OCZ 4GB kapasiteli 6 yeni DDR2 bellek kiti hazırladı
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Yüksek performanslı bellek kitleri ve yeni nesil SSD çözümleriyle tanınan OCZ, tam altı yeni DDR2 kitini kullanıma sunuyor. Firmanın Blade ve Platinum serileri dahilinde hazırladığı belirtilen yeni kitlerin en önemli özelliği olarak aynı hız seviyesinde diğer pek çok DDR2 kitine kıyasla daha düşük çalışma gerilimine sahip olmaları gösteriliyor. Zira saat hızları 1066MHz, 1150MHz ve 1200MHz olarak belirlenen bellek kitleri, 1.8v geriliminde (standart DDR2 seviyesi) çalışıyorlar.

Genişletilmiş voltaj koruma özelliği ile kullanıcıların garantiyi etkilemeksizin gerilim seviyesini 1.85v'ye kadar arttırabilecekleri belirtilen yeni kitler, hazırlandıkları seriye (Blade veya Platinum) özel soğutucular ile desteklenmiş durumdalar. 2GB'lık iki adet bellek modülünden oluşan 4GB'lık performans kitlerinin diğer OCZ ürünlerinde olduğu gibi ömür boyu garanti ile satışa sunuldukları belirtilirken fiyatlar da yavaş yavaş belirginleşmeye başladı, örnek fiyat için buraya tıklayabilirsiniz.

OCZ 4GB kapasiteli 6 yeni DDR2 bellek kiti hazırladı
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sertacaygun 10 yıl
OCZ iyi hoş da, ADATA daha çok hoşuma gidiyor nedense...
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Batuist 10 yıl
ne kadar çok artırmaya izin vermişler... o kadar artış ne işe yarayacakmış birde onu deselermiş...
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EMIN3M 10 yıl
Çok çok özür dilerim linkte zaten varmış bi an için tembelliğime geldi..!
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EMIN3M 10 yıl
Gecikme süreleri?...
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VenomS 10 yıl
ocz aynı ürüblerin pcblerini yarıya indirse yükseklikten kazansa benim için daha iyi olur şu anda elimde olan kingstonlar gibi klips yüksekliğinde ve soğutucu olursa 1200mhzliklerde alabilirim
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By MuRaT 10 yıl
Genişletilmiş voltaj koruma özelliği ile kullanıcıların garantiyi etkilemeksizin gerilim seviyesini 1.85v'ye kadar arttırabilecekleri belirtilen yeni kitler

Bu özellik Ramlerin Alıcısını arttırmaya yönelik hareketler..
Ocz böyle devam etsin!
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1963bursa 10 yıl
Bu ömür boyu garanti olayını bir türlü anlayamamıştım ve nihayet ömür boyu garantili kingstone 512 mb ram lerimden biri bozulunca anladım, ömür boyu dedikleri 5 yılmış, 5 yılı aşınca sözleşme süresi dolduğundan ortada garanti falan da kalmıyormuş, böyle de bir aldatmaca keşfetmişler, cin olmuşlarda, milleti çarpıyorlar.
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