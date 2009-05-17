OCZ 4GB kapasiteli 6 yeni DDR2 bellek kiti hazırladı

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Yüksek performanslı bellek kitleri ve yeni nesil SSD çözümleriyle tanınan OCZ, tam altı yeni DDR2 kitini kullanıma sunuyor. Firmanın Blade ve Platinum serileri dahilinde hazırladığı belirtilen yeni kitlerin en önemli özelliği olarak aynı hız seviyesinde diğer pek çok DDR2 kitine kıyasla daha düşük çalışma gerilimine sahip olmaları gösteriliyor. Zira saat hızları 1066MHz, 1150MHz ve 1200MHz olarak belirlenen bellek kitleri, 1.8v geriliminde (standart DDR2 seviyesi) çalışıyorlar.

Genişletilmiş voltaj koruma özelliği ile kullanıcıların garantiyi etkilemeksizin gerilim seviyesini 1.85v'ye kadar arttırabilecekleri belirtilen yeni kitler, hazırlandıkları seriye (Blade veya Platinum) özel soğutucular ile desteklenmiş durumdalar. 2GB'lık iki adet bellek modülünden oluşan 4GB'lık performans kitlerinin diğer OCZ ürünlerinde olduğu gibi ömür boyu garanti ile satışa sunuldukları belirtilirken fiyatlar da yavaş yavaş belirginleşmeye başladı, örnek fiyat için buraya tıklayabilirsiniz.

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