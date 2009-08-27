OCZ Agility EX serisi 60GB kapasiteli yeni SSD modelini duyurdu

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Önümüzdeki yıllarda mekanik tabanlı sabit disklerin yerini alarak endüstri standart olarak kullanılacakları ön görülen katı hâl sürücüleri yani SSD'ler için marka ve model çeşitliliği her geçen gün artıyor. Pek çok firma yeni yeni oluşmaya başlayan SSD pazarında zirveye oynamayı ve daha büyük pay kapmayı hedeflerken hiç kuşkusuz bu konuda en iddialı isimlerden birisi de OCZ.

Arka arkaya duyurduğu yeni SSD modelleriyle model çeşitliliği en geniş üreticilerden birisi olan OCZ, yüksek performans segmenti için hazırladığı Agility EX serisi yeni SSD modelini duyurdu. Firmanın 2.5-inç boyutundaki NAND flash tabanlı 60GB'lık yeni SSD çözümü, Indilinx firmasının Barefoot'ın NAND flash kontrolcüsüyle geliyor ve SLC (single-level cell) tipi NAND flash bellek yongalarını kullanıyor.

Yüksek performans için 64MB kapasiteli ön bellek birimiyle donatılan ve SATA-II ara birimini kullanan 60GB kapasiteli yeni SSD'nin performans değerleri de açıklandı. OCZ'den gelen bilgilere göre gility EX serisi altında hazırlanan yeni depolama çözümü, 255MB/sn okuma ve 195MB/sn yazma hızlarını destekliyor ayrıca 1.5 milyon saatlik hata öncesi kullanım süresi vaat ediyor.

Üç yıllık garanti ile gelen 60GB kapasiteli OCZ Agility EX için belirlenen yurt dışı satış fiyatı ise 399$.