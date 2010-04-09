Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
HDD / SSD ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

OCZ, Vertex 2 ve Agility 2 serisi SSD sürücülerini duyurdu

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
10,9b
1
3
HDD / SSD
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
İş akışında yeniden düzenlemeye giderek, ana operasyonları olan bellek ve depolama sürücülerine daha fazla ağırlık vereceği belirtilen OCZ, performans segmenti için hazırladığı Vertex 2 ve Agility 2 serisi SSD sürücülerini duyurdu. İlk bilgilerini CeBIT 2010 fuarında paylaştığı NAND flash tabanlı yeni nesil depolama sürücülerinde SandForce SF-1200 kontrolcüsünü kullanan OCZ, modeline göre 50GB ile 400GB arasında farklı kapasite seçenekleri sunuyor. 2.5-inç boyutunda, SATA-II destekli yeni sürücülerde MLC (Multi Level Cell) NAND flash yongalarını kullanıldığı açıklandı. TRIM desteği sunan ve 1,5 milyon saatlik hata öncesi kullanım süresiyle gelen sürücüler 285MB/saniye okuma ve 275MB/saniye yazma hızlarını destekliyor.

Vertex 2 ve Agility 2 serileri arasındaki temel farklı ise rastgelere 4k yazma performansı belirliyor. OCZ tarafından açıklanan bilgilere göre Vertex 2 serisi altındaki SSD sürücüler 50.000 IOPS rastgele 4k yazma performansı sergilerken, bu değer Agility 2 serisinde 10.000 IOPS düzeyine düşüyor. Üç yıllık garanti ile önümüzdeki günlerde satışa sunulması beklenen yeni sürücülerden 50GB, 100GB ve 200GB kapasiteli Vertex 2 modellerinin yurt dışında sırasıyla 196.40, 358.47 ve 697.21 Avro seviyesinden fiyatlandığı, Agility 2 serisindeki aynı kapasiteli modellerin ise 186,58, 337.83 ve 646.42 Avro seviyesinden listelere girdiği belirtiliyor.

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
gunescan 9 yıl
@Batuist
Aynen dostum ben de sadece C için düşünüyorum 128 gb lik bir ssd fakat biraz zor bu durumlarda.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Batuist 9 yıl
Sadece işletim sistemi ve programları kurmak için şöyle bir disk alsam bile yeter.. Ama o bile hayal.. Türkiyedeki fiyatları çok çok daha pahalı..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
spaydix 9 yıl
çok pahalı + artık sata3 e geç ocz yaw
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
[Galatasaray 2019/2020 Sezonu] Genel
DH Forum
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Köpeğim Ölüyor
DH Forum
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim