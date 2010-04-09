OCZ, Vertex 2 ve Agility 2 serisi SSD sürücülerini duyurdu

İş akışında yeniden düzenlemeye giderek, ana operasyonları olan bellek ve depolama sürücülerine daha fazla ağırlık vereceği belirtilen OCZ, performans segmenti için hazırladığı Vertex 2 ve Agility 2 serisi SSD sürücülerini duyurdu. İlk bilgilerini CeBIT 2010 fuarında paylaştığı NAND flash tabanlı yeni nesil depolama sürücülerinde SandForce SF-1200 kontrolcüsünü kullanan OCZ, modeline göre 50GB ile 400GB arasında farklı kapasite seçenekleri sunuyor. 2.5-inç boyutunda, SATA-II destekli yeni sürücülerde MLC (Multi Level Cell) NAND flash yongalarını kullanıldığı açıklandı. TRIM desteği sunan ve 1,5 milyon saatlik hata öncesi kullanım süresiyle gelen sürücüler 285MB/saniye okuma ve 275MB/saniye yazma hızlarını destekliyor.





Vertex 2 ve Agility 2 serileri arasındaki temel farklı ise rastgelere 4k yazma performansı belirliyor. OCZ tarafından açıklanan bilgilere göre Vertex 2 serisi altındaki SSD sürücüler 50.000 IOPS rastgele 4k yazma performansı sergilerken, bu değer Agility 2 serisinde 10.000 IOPS düzeyine düşüyor. Üç yıllık garanti ile önümüzdeki günlerde satışa sunulması beklenen yeni sürücülerden 50GB, 100GB ve 200GB kapasiteli Vertex 2 modellerinin yurt dışında sırasıyla 196.40, 358.47 ve 697.21 Avro seviyesinden fiyatlandığı, Agility 2 serisindeki aynı kapasiteli modellerin ise 186,58, 337.83 ve 646.42 Avro seviyesinden listelere girdiği belirtiliyor.