OCZ Z-Drive e84 ve p84 serisi yeni SSD modellerini duyurdu

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OCZ Z-Drive e84

Bellek ve depolama çözümleri üreticisi OCZ, ilk defa Mart Hannover/Almanya'da yapılan CeBIT 2009 fuarında tanıttığı PCIe formundaki SSD depolama sürücüleri için resmi duyuruyu Nisan ayında yapmış geçtiğimiz haftalarda da sürücüleri daha ince ve hafif ve paketleme kapsamında güncellemişti. Aylar önce tanıtılmış olmasına ve pek çok eticaret sitesinde ön-sipariş listelerine giriş yapmış olmasına karşın henüz yaygın satışına başlanmayan PCIe SSD ailesi için yeni bir duyuru daha yapıldı ve Z-Drive e84 serisi ve p84 serisi NAND flash tabanlı yeni depolama çözümleri anons edildi.

OCZ'nin PCIe x8 ara birimiyle uyumlu olan yeni depolama sürücülerinden Z-Drive e84 serisi modellerde SLC (Single Level Cell) tipi, p84 modellerinde ise MLC (Multi Level Cell) tipi NAND flash bellek yongalarına yer veriliyor. 256GB ile 1TB (sadece p84 serisinde) değişen kapasite seçeneklerine sahip olan SSD çözümlerinin yüksek performans için 256MB kapasitlei kart üstü ön bellek birimiyle donatıldıkları ayrıca entegre RAID kontrolcüsüne sahip oldukları açıklandı. 900.000 saatlik hata öncesi kullanım süresi vaat eden yeni sürücülerin performans değerleri de açıklandı.

OCZ'den gelen bilgilere göre Z-Drive e84 serisi SSD sürücüleri 800MB/sn okuma ve 750MB/sn yazma hızlarını desteklerken, p84 serisi modellerde ise hız 750MB/sn ve 650MB/sn olarak belirlenmiş. OCZ tarafından üç yıllık garanti ile satışa sunulacak olan Z-Drive serisi e84 ve p84 modellerinin ne zaman ve hangi fiyat seviyesinden kullanıcılarla buluşacağı ise henüz bilinmezliğini koruyor.

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OCZ Z-Drive p84