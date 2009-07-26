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OCZ'nin 1TB kapasiteli yeni SSD modeli 2199$'lık fiyatla geliyor

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
15b
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41
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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OCZ'nin 1TB kapasiteli yeni SSD modeli 2199$'lık fiyatla geliyor
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Intel'in 34nm üretim teknolojisiyle hazırladığı ikinci jenerasyon SSD modellerini, ilk jenerasyona kıyasla %60'a varan oranda daha uygun fiyatlarla lanse etmesi sonrasında mevcut SSD modellerinde fiyat indirimine giden OCZ'nin, ilk detayları kısa bir süre önce gün ışığına çıkan 3.5-inç boyutundaki Colossus serisi yeni SSD modelleri fiyatlandı.

2.5-inç boyutundaki modellerden farklı olarak masaüstü sistemleri hedef alan Colossus serisi yeni SSD'ler modeline göre iki veya dört adet Indilinx Barefoot bellek ve Silicon Image RAID kontrolcüsüne sahipler. SATA-II ara birimini destekleyen ve okuma-yazma hızları 260MB/sn'ye ulaşabilen SSD'lerin fiyatları da netleşmeye başladı.

128GB, 256GB, 512GB ve 1TB olmak üzere dört farklı kapasite seçeneğine sahip olacak seri dahilindeki SSD'lerin 299$, 649$, 1199$ ve 2199$ civarı fiyatlandırma ile satışa sunulmaları bekleniyor.

OCZ'nin 1TB kapasiteli yeni SSD modeli 2199$'lık fiyatla geliyor
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Doppelgangbanger 8 yıl
Aslında paran olacak alıcan bundan iki tane Raid 0'ı basıcan.
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DH Misafiri 9 yıl
[quote=BARKU] klasik ev kullanıcılarına hitap etmediği ortada. Sistem veya server pc lere uygun ;)
sandığın ve göz kırpmanın aksine bugün 2.5 inch daha çok klasik ev kullanıcıları içindir. Sistem ve server pcler odalar dolusu büyüklükte bile olsa sorun çıkarmamıştır yıllarca. ;)
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DH Misafiri 9 yıl
[quote=BARKU] klasik ev kullanıcılarına hitap etmediği ortada. Sistem veya server pc lere uygun ;)
sandığın ve göz kırpmanın aksine bugün 2.5 inch daha çok klasik ev kullanıcıları içindir. Sis
tem ve server pcler odalar dolusu büyüklükte bile olsa sorun çıkarmamıştır yıllarca. ;)
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1963bursa 10 yıl
SSD üretimi için kullanılan bazı parçaların bazılarında ciddi fiyat artışı olmuştu, yukarıdaki fiyatlar o maliyetlere göre hesaplanmış zamlı fiyatlar, amazon.com'da da SSD fiyatları arttı malesef, son zamlar iyi olmadı.
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ceyarr 10 yıl
128GB olanı 299$ aslında çok da uçuk bir rakam değil ama henüz yine de pahalı. WD raptorlar' ın bile hemen hemen bu fiyatlarda olması, fiyatının çok da uçuk olmadığının bir göstergesi olsa gerek.
Aslına bakarsanız 256GB olanı da 649$. Saçmalık.. 2 tane 128GB alırsın 598$ eder
iki tane de almaya gerek yok zaten...
Hele hele 1 TB almaya hiç gerek yok. Depolama için de gereksiz bir hız. Hadi paranız çok, depolama için kullanacaksınız ve 1TB aldınız diyelim. Neye bağlayıp da o hızda aktaracaksınız? Normal bir Hdd' ye aktarım yaparken aktarım hızınız bağladığınız diğer hdd' nin yazma hızı kadar olacaktır, başka bir diskten okuyup bu diske yazıyorsanız da yine hızınız bağladığınız diğer diskin okuma hızı kadar olacaktır, vs...
Ancak 128GB modeli 150-200$ gibi bir fiyata düşerse ben bir tane alabilirim. Sistem kurulum ve kullanımı için performanslı bir çözüm olacaktır
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Cool Boy 10 yıl
Hay maşallah bu nedir yaw :D bu fiyata sağlam bir pc toplanır...
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Tolgá 10 yıl
hey maşallah o fiyat ne öyle 2 tane almak lazım :D
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Chris Brown 10 yıl




5Yıl sonra anca alırız, Haber için tesekkürler.
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fatihcanery 10 yıl
şahin fiyatı :D ssd'ler neden ucuzlamıyor hala anlamış değilim,maliyet desen yok.Heralde argeye yatırdıklarını fazlasıyla geri istiyorlar
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GrkmAdr 10 yıl
ben de SATA III USB 3.0 icin X58 Classified'dan vazgecmistim. Kafama tukureyim SATA III mus fiyata bak : )
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neXXen 10 yıl
Zengin olmayı istemedim hiç bi zaman ama bu SSD i görünce zengin olasım geldi.Keşke zengin olsakda alabilsek şundan bi tane
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Tatar* 10 yıl
Maşallah ben o paraya monster pc toplarım
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goxel1989 10 yıl
çıksın çıksın bu tarz ürünler, zamanla ucuzlar böylece bizde alabiliriz
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toz-koparan 10 yıl
1 TB 2.5" versiyonu çıkarırlarmı?
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AtiMX4 10 yıl
Pahalı yani tahminim bizler SSd kullanamadan adamlar başka bir teknolojiye geçerler.
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