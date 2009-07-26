OCZ'nin 1TB kapasiteli yeni SSD modeli 2199$'lık fiyatla geliyor

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Intel'in 34nm üretim teknolojisiyle hazırladığı ikinci jenerasyon SSD modellerini, ilk jenerasyona kıyasla %60'a varan oranda daha uygun fiyatlarla lanse etmesi sonrasında mevcut SSD modellerinde fiyat indirimine giden OCZ'nin, ilk detayları kısa bir süre önce gün ışığına çıkan 3.5-inç boyutundaki Colossus serisi yeni SSD modelleri fiyatlandı.

2.5-inç boyutundaki modellerden farklı olarak masaüstü sistemleri hedef alan Colossus serisi yeni SSD'ler modeline göre iki veya dört adet Indilinx Barefoot bellek ve Silicon Image RAID kontrolcüsüne sahipler. SATA-II ara birimini destekleyen ve okuma-yazma hızları 260MB/sn'ye ulaşabilen SSD'lerin fiyatları da netleşmeye başladı.

128GB, 256GB, 512GB ve 1TB olmak üzere dört farklı kapasite seçeneğine sahip olacak seri dahilindeki SSD'lerin 299$, 649$, 1199$ ve 2199$ civarı fiyatlandırma ile satışa sunulmaları bekleniyor.

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