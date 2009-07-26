OCZ'nin 1TB kapasiteli yeni SSD modeli 2199$'lık fiyatla geliyor

Intel'in 34nm üretim teknolojisiyle hazırladığı ikinci jenerasyon SSD modellerini, ilk jenerasyona kıyasla %60'a varan oranda daha uygun fiyatlarla lanse etmesi sonrasında mevcut SSD modellerinde fiyat indirimine giden OCZ'nin, ilk detayları kısa bir süre önce gün ışığına çıkan 3.5-inç boyutundaki Colossus serisi yeni SSD modelleri fiyatlandı.
2.5-inç boyutundaki modellerden farklı olarak masaüstü sistemleri hedef alan Colossus serisi yeni SSD'ler modeline göre iki veya dört adet Indilinx Barefoot bellek ve Silicon Image RAID kontrolcüsüne sahipler. SATA-II ara birimini destekleyen ve okuma-yazma hızları 260MB/sn'ye ulaşabilen SSD'lerin fiyatları da netleşmeye başladı.
128GB, 256GB, 512GB ve 1TB olmak üzere dört farklı kapasite seçeneğine sahip olacak seri dahilindeki SSD'lerin 299$, 649$, 1199$ ve 2199$ civarı fiyatlandırma ile satışa sunulmaları bekleniyor.
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sandığın ve göz kırpmanın aksine bugün 2.5 inch daha çok klasik ev kullanıcıları içindir. Sistem ve server pcler odalar dolusu büyüklükte bile olsa sorun çıkarmamıştır yıllarca. ;)
sandığın ve göz kırpmanın aksine bugün 2.5 inch daha çok klasik ev kullanıcıları içindir. Sis
tem ve server pcler odalar dolusu büyüklükte bile olsa sorun çıkarmamıştır yıllarca. ;)
Aslına bakarsanız 256GB olanı da 649$. Saçmalık.. 2 tane 128GB alırsın 598$ eder iki tane de almaya gerek yok zaten...
Hele hele 1 TB almaya hiç gerek yok. Depolama için de gereksiz bir hız. Hadi paranız çok, depolama için kullanacaksınız ve 1TB aldınız diyelim. Neye bağlayıp da o hızda aktaracaksınız? Normal bir Hdd' ye aktarım yaparken aktarım hızınız bağladığınız diğer hdd' nin yazma hızı kadar olacaktır, başka bir diskten okuyup bu diske yazıyorsanız da yine hızınız bağladığınız diğer diskin okuma hızı kadar olacaktır, vs...
Ancak 128GB modeli 150-200$ gibi bir fiyata düşerse ben bir tane alabilirim. Sistem kurulum ve kullanımı için performanslı bir çözüm olacaktır
5Yıl sonra anca alırız, Haber için tesekkürler.