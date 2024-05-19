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    Anlık Bildirim

    ODTÜ, denizlerin röntgenini çeken deneyin ilk sonuçlarını açıkladı

    ODTÜ, 28 ilde ve KKTC'de kıyılarda ölçüm yaptı. Gönüllü vatandaşların katılımıyla en büyük çevre deneyi gerçekleşti. Deneyin ilk sonuçları paylaşıldı.           
    ODTÜ, denizlerin röntgenini çeken deneyin sonuçlarını açıkladı Tam Boyutta Gör
    ODTÜ, Türkiye’nin 28 kıyı ilinde ve KKTC’de sıcaklık, PH seviyesi, kirlilik, tuzluluk gibi ölçümlerin yapıldığı çevre deneyinin ilk sonuçlarını açıkladı. “Denizlerimizin Genç Kaşifleri” isimli projeye vatandaşlar gönüllü olarak katkı sağladı. Ölçümler ODTÜ’nün özel olarak geliştirdiği ve dakikalar içinde veri toplayan Kaşif-1 isimli cihazıyla yapıldı. Ölçümler Ramazan Bayramı tatilinde yapıldı.

    Projeye vatandaşların katılımı sayesinde gemiyle aylar sürecek seyrüsefere gerek kalmadan, 250 bin litre yakıt tasarrufu sağlandı, 650 ton karbondioksite karşılık gelen karbon ayak izinin de önüne geçildi.

    Kıyılardaki Sıcaklık Verileri

    ODTÜ, denizlerin röntgenini çeken deneyin sonuçlarını açıkladı Tam Boyutta Gör

    Deniz Yüzeyi Sıcaklıkları

    ODTÜ, denizlerin röntgenini çeken deneyin sonuçlarını açıkladı Tam Boyutta Gör

    Kaşif-1 cihazı ile yapılan ölçümler, geçen yılın aynı tarihindeki uydu verileri ile kıyaslandı. 2023’e kıyasla 2024 yılında deniz yüzeyi sıcaklıklarında artışlar dikkat çekti. Deniz yüzeyi sıcaklıkları geçen yıla kıyasla Akdeniz'de 1,5 derece Ege'de 1 derece, Marmara Bölgesi'nde 1,8 derece, Batı Karadeniz'de 2,3 derece ve Doğu Karadeniz'de 1 derece daha yüksek ölçüldü.

    ODTÜ, denizlerin röntgenini çeken deneyin sonuçlarını açıkladı Tam Boyutta Gör

    Veriler, son 40 yılın uzun dönemli ortalama verisi ile kıyaslandığında, 2024 yılı Nisan ayındaki deniz kıyılarının bulunduğu bölgelerin sıcaklık artışının 1,5-3 derece daha fazla olduğunu gösterdi.

    Denizlerdeki pH seviyesi

    ODTÜ, denizlerin röntgenini çeken deneyin sonuçlarını açıkladı Tam Boyutta Gör

    Kıyılardaki kirlilik ve biyolojik üretkenlik için pH değerleri ölçüldü. Karadeniz ve Doğu Akdeniz’de daha asidik değerler yakalandı. Örneğin Mersin kıyılarında 7.7, Karadeniz 7.8, Marmara 7.9 civarı değerler olduğu görüldü. Görece daha temiz kıyılara sahip KKTC'de ise daha alkali (8.4 civarı) bir durum gözlemlendi. Denizlerdeki pH seviysinin uzun süre ölçülerek iklim değişikliğinin okyanus asitlenmesine etkisi konusunda bilgiler elde edilecek.

    Denizlerdeki Tuzluluk Verileri

    ODTÜ, denizlerin röntgenini çeken deneyin sonuçlarını açıkladı Tam Boyutta Gör

    Tuzluluk değerlerinde farklı denizlerin kendine özgü özelliklerinin ortaya konduğuna dikkat çekilen raporda, şu bulgular yer aldı:

    "Örneğin Karadeniz'de 20 birim civarı ölçülen değerlerin Ege ve Akdeniz'de 38 civarı ölçüldüğü görülmüştür. Bahar aylarında görülen tuzluluk değerlerinin beklenenden düşük olması özellikle yüksek nehir girdilerine işaret etmektedir ve ölçümler tüm yıl devam ettiği takdirde mevsimsel değişiklikler gözlemlenebilecektir. Bunun yanında Akdeniz, Ege, Marmara ve Karadeniz kıyılarında yapılan ölçümlerde coğrafi olarak tutarlılık tespit edildi."

    Oksijen Verileri

    ODTÜ, denizlerin röntgenini çeken deneyin sonuçlarını açıkladı Tam Boyutta Gör

    “Denizlerimizin Genç Kaşifleri” projesi kapsamında yeni gönüllülerin katılımıyla yaz dönemi boyunca ölçümler yapılacak. Elde edilen veriler hakkındaki nihai sonuçlar, bilimsel bir makale olarak yayınlanarak literatüre katkı yapacak. Projenin bir sonraki aşamasında ise bir Avrupa Birliği Projesi kapsamında farklı ülkelerdeki verilerin gönüllülerin desteğiyle toplanarak dünyadaki göllerden sağlanacak verileri elde edilmesi planlanıyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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