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    ODTÜ'nün yapay zeka teknolojisiyle İstanbul "karbon nötr" şehir olacak

    ODTÜ, İstanbul'u 2030'a kadar karbon nötr hale getirmemiz için yapay zeka teknolojileri geliştiriyor. Yapay zeka, karbon nötr hedefi için yapılması gerekenleri söyleyecek ve evleri denetleyecek.
    ODTÜ'nün yapay zeka teknolojisiyle İstanbul 'karbon nötr' şehir o Tam Boyutta Gör
    Avrupa Birliği tarafından hayata geçirilen Ufuk Avrupa projesi tarafından hayata geçirilecek UP2030 projesiyle 2030’a kadar 100 şehirde karbon nötr hale ulaşılması hedefleniyor. UP2030 için aralarında İstanbul’un da yer aldığı, farklı ülkelerden 11 pilot şehir belirlendi. İstanbul’da karbon nötr hedefi için ODTÜ’nün yapay zeka teknolojisinden destek alınacak.

    Karbon nötr; vatandaşların ve işletmelerin üretim, ulaşım, enerji tüketimi, yemek, eğlenci gibi ihtiyaçlarının karşılanması için atmosfere salınan karbondioksite eşdeğer miktarda karbondioksiti başka yollarla dengeleme anlamına gelir. Enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı karbon nötr hedefi için büyük önem taşıyor. Küresel ısınma ve iklim değişikliğinin etkilerinin azaltılması için karbon nötr hedefinin hayata geçirilmesi gerekiyor.

    Yapay zeka neler yapacak?

    ODTÜ Güneş Enerjisi Uygulama ve Araştırma Merkezi (ODTÜ-GÜNAM), söz konusu şehirlerin Avrupa Yeşil Anlaşması'nda belirlenen 2050 iklim nötr hedefine ulaşmaları için proje kapsamında yapay zeka modelleriyle güneşten enerji üretimini etkili şekilde kullanmanın yollarını belirleyecek.

    Geliştirilecek yapay zeka teknolojileriyle binaların enerji tüketimlerini ve performanslarını değerlendirmeyi, iklim değişikliğine göre enerji tüketiminin nasıl değişeceğinin hesaplanması planlanıyor.

    Yapay zeka olmadan şehirdeki her binayı değerlendirmenin mümkün olmadığını belirten UP2030 ODTÜ Proje Yürütücüsü Prof. Dr. İpek Gürsel Dino, "Seçtiğimiz Kadıköy bölgesinde, binaların yapay zeka modelleriyle bilgisayar ortamında hızlı bir şekilde analiz edilmesi ve çeşitli tasarım alternatiflerinin, karar mekanizmalarının test edilmesi gerekiyor ki bina enerji performansları, enerji verimliliği iyileştirilebilsin. Hangi iyileştirme senaryoları binalarda uygulanabilir, hangisi en etkili olur, hangisi tüketimi azaltır, hangisi üretimi artırır gibi çeşitli senaryoların değerlendirilmesini amaçlıyoruz." diye konuştu.

    Oluşturulan yapay zeka modelleriyle herhangi bir binanın çatısına güneş paneli kurulumu yapıldığında bir saatte ne kadar enerji üretildiği ve bu enerjinin tüketimin ne kadarını karşılayacağı gibi hesaplamalar yapılabiliyor. Güneş ışığı açılarına göre hesaplamalar yapılabiliyor. Böylece şehir planlamacıları, güneş panellerini nereye konumlandıracaklarını kararlaştırırken maksimum verimlilik için yapay zekada destek alabilecek.

    Proje ile ayrıca ulaşım alanına yönelik yapay zeka teknolojileri geliştirilecek. Kentlerde mobiliteden kaynaklı karbon salınımının azaltılması için elektrikli bisiklet ve scooterların kullanılabilirliğinin artırılması için çalışmalar yürütülecek. Ayrıca şarj istasyınlarının optimizasyonu ve istasyonularının güneş enerjisiyle üretimi gibi konularda planlamalar yapılacak. Elektrikli araçların yenilenebilir enerji ile beslenmesinin kentlerde ulaşımdan kaynaklanan karbon salımının azaltılmasına ve karbon nötr hedefine önemli katkı sağladığı belirtiliyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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