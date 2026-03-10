Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Samsung, insansı robotlar için ilk katı hal bataryasını duyurdu

    Samsung SDI, insansı robotlar ve AI veri merkezleri için geliştirdiği yassı form faktöründe katı hal bataryayı ve yüksek kapasiteli UPS/BBU çözümlerini InterBattery 2026'da ilk kez sergiliyor.

    Samsung, insansı robotlar için ilk katı hal bataryasını duyurdu Tam Boyutta Gör
    Samsung SDI, fiziksel yapay zeka sistemleri ve özellikle insansı robotlar için geliştirdiği yeni katı hal bataryasını ilk kez sergileyecek. Batarya, 11-13 Mart tarihleri arasında Seul’de düzenlenecek InterBattery 2026 fuarında kamuoyuna tanıtılacak.

    Şirket, yeni batarya prototipini yalnızca robotik platformlara değil, enerji depolama sistemleri, veri merkezi yedekleme çözümleri ve yüksek güçlü uygulamalara yönelik geliştirdiği geniş batarya portföyünün bir parçası olarak sunmayı planlıyor.

    Robotik uygulamalar için kompakt ve yüksek performans

    Robotlar, batarya yerleşimi için sınırlı alana sahip olduğundan kompakt olmasına rağmen yüksek enerji yoğunluğu ve uzun çalışma süresi sunan bataryalara ihtiyaç duyuyor. Hareket sırasında oluşan ani güç talepleri, bataryadan yüksek çıkış performansı beklentisini artırıyor. Samsung SDI, bu ihtiyaçları karşılamak amacıyla yüksek güvenlik ve çıkış kapasitesine sahip katı hal batarya geliştiriyor. Şirket, bataryayı önümüzdeki yılın ikinci yarısında seri üretime taşımayı hedefliyor.

    Daha önce Samsung SDI, elektrikli araçlar için prizmatik katı hal bataryalar geliştirmişti ancak yeni plan, teknolojiyi insansı robotlar, hava sistemleri ve nesiller ötesi giyilebilir cihazlar gibi farklı uygulamalara uyarlamak için form faktörünü çeşitlendirmeyi içeriyor.

    Fuarda Samsung SDI, aynı zamanda kesintisiz güç kaynakları (UPS) ve batarya yedek üniteleri (BBU) için geliştirdiği ultra yüksek çıkışlı bataryaları da sergileyecek. Bu ürünler, AI veri merkezlerinin kritik enerji ihtiyaçlarını karşılayacak. UPS uygulamaları için geliştirilmiş U8A1 bataryası, prizmatik tasarım ile lityum manganez oksit kimyasını birleştirecek. Şirketin verdiği bilgiye göre, yeni sistem önceki çözümlere kıyasla yaklaşık %33 daha fazla alan verimliliği sunuyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Robot din adamı Japonya'da göreve başladı

    Profil resmi
    Conduran 1 gün önce

    ahaha buddadroid

    Profil resmi
    gonuldagi 2 gün önce

    Niye herşeyi yapay zekaya soruyorsun o zaman.

    Profil resmi
    Thomas Anderson 5 gün önce

    dinimizi robotlardan öğrenecek değiliz

    E
    erdogduknn 5 gün önce

    tüm sistemini hırsızlık üzerine kurmuş bir ülkeden bahsediyoruz, şaşırmadım

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    göze parfüm gelirse ne olur peugeot 2008 elektrikli yorumlar motordan çat çat ses gelmesi antifirize su katilirmi abim doğuda askerlik yaptı ben nerde yaparım

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy S25 FE
    Samsung Galaxy S25 FE
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    HUAWEI MateBook D14
    HUAWEI MateBook D14
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum