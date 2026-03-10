Samsung, insansı robotlar için ilk katı hal bataryasını duyurdu

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Samsung SDI, fiziksel yapay zeka sistemleri ve özellikle insansı robotlar için geliştirdiği yeni katı hal bataryasını ilk kez sergileyecek. Batarya, 11-13 Mart tarihleri arasında Seul’de düzenlenecek InterBattery 2026 fuarında kamuoyuna tanıtılacak.

Şirket, yeni batarya prototipini yalnızca robotik platformlara değil, enerji depolama sistemleri, veri merkezi yedekleme çözümleri ve yüksek güçlü uygulamalara yönelik geliştirdiği geniş batarya portföyünün bir parçası olarak sunmayı planlıyor.

Robotik uygulamalar için kompakt ve yüksek performans

Robotlar, batarya yerleşimi için sınırlı alana sahip olduğundan kompakt olmasına rağmen yüksek enerji yoğunluğu ve uzun çalışma süresi sunan bataryalara ihtiyaç duyuyor. Hareket sırasında oluşan ani güç talepleri, bataryadan yüksek çıkış performansı beklentisini artırıyor. Samsung SDI, bu ihtiyaçları karşılamak amacıyla yüksek güvenlik ve çıkış kapasitesine sahip katı hal batarya geliştiriyor. Şirket, bataryayı önümüzdeki yılın ikinci yarısında seri üretime taşımayı hedefliyor.

Daha önce Samsung SDI, elektrikli araçlar için prizmatik katı hal bataryalar geliştirmişti ancak yeni plan, teknolojiyi insansı robotlar, hava sistemleri ve nesiller ötesi giyilebilir cihazlar gibi farklı uygulamalara uyarlamak için form faktörünü çeşitlendirmeyi içeriyor.

Fuarda Samsung SDI, aynı zamanda kesintisiz güç kaynakları (UPS) ve batarya yedek üniteleri (BBU) için geliştirdiği ultra yüksek çıkışlı bataryaları da sergileyecek. Bu ürünler, AI veri merkezlerinin kritik enerji ihtiyaçlarını karşılayacak. UPS uygulamaları için geliştirilmiş U8A1 bataryası, prizmatik tasarım ile lityum manganez oksit kimyasını birleştirecek. Şirketin verdiği bilgiye göre, yeni sistem önceki çözümlere kıyasla yaklaşık %33 daha fazla alan verimliliği sunuyor.

