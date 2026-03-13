NATO yapay zekalı “cyborg” böcek sürüleri kullanmaya başladı

Operasyonlarda yeni bir araç
SWARM Biotactics’in geliştirdiği biyohibrit sistemler, binaların içi, tüneller, enkaz alanları ve dar mikro-ortamlarda keşif yapmak üzere tasarlanmış durumda. Bu tür alanlarda küçük insansız hava araçları çoğu zaman pervane türbülansı, navigasyon hataları veya hızlı tespit edilme riski nedeniyle etkili şekilde görev yapamıyor.
Cyborg hamam böceği sürülerinin askeri açıdan sunduğu avantaj ise etkileyici. Bir askeri birlik, sensör taşıyan kontrol edilebilir böcek platformlarını bir binaya veya yeraltı kompleksine gönderdiğinde, komutanlar neredeyse gerçek zamanlı durum farkındalığı elde edebiliyor. Böylece keşif yapmak için asker göndermek ya da yüksek gürültü ve görünürlük yaratan dronlar kullanmak gerekmiyor.
Şirketin CEO’su Stefan Wilhelm, sistemin yalnızca teorik bir proje olmadığını vurgulayarak platformların Avrupa ve ABD’de gerçekleştirilen saha testlerinin ardından NATO müşterileriyle birlikte konuşlandırıldığını açıkladı.
Elektronik “sırt çantaları” var
Böceklerin hareketleri ise sinir sistemine verilen elektriksel uyarılar aracılığıyla kontrol ediliyor. Bu yöntemle böceğin yön değiştirmesi, hızını ayarlaması veya belirli bir yönde ilerlemesi sağlanabiliyor. Platformlar ayrıca tek tek kontrol edilebildiği gibi sürü halinde otonom şekilde de hareket edebiliyor.
Öte yandan bu tür sistemlerin temel görev alanı geniş alan gözetimi değil. Askeri terminolojide "son 50 metre keşfi" olarak adlandırılan görevlerde kullanılması hedefleniyor. Bu görevler, bir askerin görüş hattının ötesinde bulunan oda içleri, tünel kıvrımları veya enkaz boşluklarının incelenmesini kapsıyor.
