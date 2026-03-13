NATO yapay zekalı “cyborg” böcek sürüleri kullanmaya başladı

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Almanya merkezli savunma teknolojisi girişimi SWARM Biotactics, geliştirdiği programlanabilir cyborg hamam böceği sürülerinin NATO müşterileri tarafından operasyonel görevlerde kullanılmaya başlandığını açıkladı. Şirketin verdiği bilgilere göre sistemler, Almanya Silahlı Kuvvetleri (Bundeswehr) dahil olmak üzere NATO müttefiklerine yakın mesafe keşif desteği sağlamak amacıyla konuşlandırıldı. Özellikle şehir içi operasyonlar ile tünel ve yeraltı ortamlarında kullanılmak üzere tasarlanan teknoloji geleneksel dronların yapamadıklarını yapmayı hedefliyor.

Operasyonlarda yeni bir araç

SWARM Biotactics’in geliştirdiği biyohibrit sistemler, binaların içi, tüneller, enkaz alanları ve dar mikro-ortamlarda keşif yapmak üzere tasarlanmış durumda. Bu tür alanlarda küçük insansız hava araçları çoğu zaman pervane türbülansı, navigasyon hataları veya hızlı tespit edilme riski nedeniyle etkili şekilde görev yapamıyor.

Cyborg hamam böceği sürülerinin askeri açıdan sunduğu avantaj ise etkileyici. Bir askeri birlik, sensör taşıyan kontrol edilebilir böcek platformlarını bir binaya veya yeraltı kompleksine gönderdiğinde, komutanlar neredeyse gerçek zamanlı durum farkındalığı elde edebiliyor. Böylece keşif yapmak için asker göndermek ya da yüksek gürültü ve görünürlük yaratan dronlar kullanmak gerekmiyor.

Şirketin CEO’su Stefan Wilhelm, sistemin yalnızca teorik bir proje olmadığını vurgulayarak platformların Avrupa ve ABD’de gerçekleştirilen saha testlerinin ardından NATO müşterileriyle birlikte konuşlandırıldığını açıkladı.

Elektronik “sırt çantaları” var

Tam Boyutta Gör Kamuya açık raporlara göre SWARM Biotactics’in sistemleri, hamam böceklerinin üzerine yerleştirilen minyatür elektronik “sırt çantaları” kullanıyor. Bu platform kamera, sinir arayüzü donanımı, sensörler, edge AI işlem birimleri ve güvenli iletişim bağlantılarından oluşan entegre bir mimari kullanıyor.

ABD askerlerini dronlardan korumak için termal pelerin üretiyor 16 sa. önce eklendi

Böceklerin hareketleri ise sinir sistemine verilen elektriksel uyarılar aracılığıyla kontrol ediliyor. Bu yöntemle böceğin yön değiştirmesi, hızını ayarlaması veya belirli bir yönde ilerlemesi sağlanabiliyor. Platformlar ayrıca tek tek kontrol edilebildiği gibi sürü halinde otonom şekilde de hareket edebiliyor.

Öte yandan bu tür sistemlerin temel görev alanı geniş alan gözetimi değil. Askeri terminolojide “son 50 metre keşfi” olarak adlandırılan görevlerde kullanılması hedefleniyor. Bu görevler, bir askerin görüş hattının ötesinde bulunan oda içleri, tünel kıvrımları veya enkaz boşluklarının incelenmesini kapsıyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Popüler Bilim

Savunma Sanayi Haberleri

NATO yapay zekalı cyborg böcek sürüleri kullanmaya başladı

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: