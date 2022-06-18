Tam Boyutta Gör

Nepal hükümeti, küresel ısınma ve insan faaliyetlerinin mevcut konumu güvensiz hale getirmesi nedeniyle Everest Dağı ana kampını(Base Camp) farklı bir yere taşımayı düşünüyor. Bu düşünceye sebep olarak da kampın yer aldığı Khumbu buzulunun erimesi gösteriliyor.

Ana kamp, Khumbu buzulunun dışına taşınacak

Genel olarak Everest'teki buzulların hızla incelmesi çığ gibi birçok riski de ortaya çıkarıyor. Dağdaki buzullardan biri olan ve ana kampı da içinde bulunduran Khumbu buzulunda da durum gün geçtikçe kötüleşiyor. Tırmanma döneminde 1.500'e kadar kişinin kullandığı ana kamp, 5,364m yükseklikte bulunuyor.

Düşünceyi öneren komitenin bir üyesi olan Khimlal Gautam, BBC'ye verdiği demeçte: "Örneğin, insanların ana kampta her gün yaklaşık 4.000 litre idrar yaptığını gördük. Ayrıca orada yemek pişirmek ve ısınmak için yaktığımız gazyağı ve gaz gibi büyük miktardaki yakıtların kesinlikle buzul üzerinde etkileri olacak." dedi.

CorPower Ocean, C4 Dalga Enerjisi Dönüştürücüsü'nü tanıttı 2 gün önce eklendi

Yapılan açıklamalarda, ana kampın yeni yerinin mevcut konumunun 200m ila 400m daha alçak bir seviyede Khumbu buzulunun dışında olacağı belirtildi. Yer değiştirmeden etkilenebilecek yerel halkla da görüşmeler yürütecek olan hükümet, planlara uygun ilerlenirse 2024 yılına kadar değişikliğin gerçekleşebileceğini söyledi.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Popüler Bilim

Zamazingo Haberleri

Everest'in ana kampının yerinin değiştirilmesi planlanıyor