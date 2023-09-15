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    Covid-19'un Eris varyantı Türkiye'de görüldü!

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Covid-19'un yeni Eris varyantının Türkiye'de 9 kişide görüldüğünü duyurdu. Okulların açılmasıyla birlikte vaka sayısında artış bekleniyor.
    Covid-19'un Eris varyantı Türkiye'de görüldü! Tam Boyutta Gör
    Uzun süredir dünyanın gündeminden çıkan Covid-19, yeni varyantı ile geri döndü. Pek çok ülkeye yayılan Covid-19 Eris varyantı Türkiye'de görüldü.

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, X (Twitter)'te yaptığı açıklamada 9 kişide Eris varyantı görüldüğünü açıkladı. Konuyla ilgili açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

    "Endişe konusu sayılamayacak bir gelişme. Hasta etme gücünün (virülansının) düşüklüğünü bildiğimiz Eris varyantı, Referans Laboratuvarımızda yapılan incelemede 9 kişide görüldü. Yurt dışı temaslı ve aynı ildeler. Mevcut tedbirlere ve gündelik hayatımıza devam edeceğiz. Durum başka ülkelerde yaygın, bizde de ortaya çıkması muhtemeldi. Büyüklerimizi, kronik hastalarımızı koruyacağız."

    Tat ve koku kaybı yaşanıyor

    Covid-19'un Omicron ailesinin yeni üyesi olan Eris (EG.5.1) varyantı hakkında açıklamalarda bulunan Altınbaş Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Şevket Özkaya, Kovid-19'un yeni varyantında en sık rastlanan şikayetin tat ve koku kaybı olduğunu belirtti. Önümüzdeki günlerde vakaların artabileceğine vurgu yaparak, "Okulların açılması ve yurt dışı seyahat hareketliliğinin artmasının yanı sıra hava sıcaklıklarının azalması ile önümüzdeki günlerde vakalarda artış olacağını tahmin ediyoruz." uyarısında bulundu.

    Dünya Sağlık Örgütü'nden açıklama

    Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, kuzey yarım kürede kış mevsimi öncesinde Kovid-19 vakalarında endişe verici artışın yaşandığını, Orta Doğu ve Asya'nın bazı bölgelerinde ölümlerin, Avrupa'da ise yoğun bakıma yatışların arttığını belirtti.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 4 gün önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 hafta önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

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    xsw 1 hafta önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 hafta önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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