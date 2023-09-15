Covid-19'un Eris varyantı Türkiye'de görüldü!

Tam Boyutta Gör Uzun süredir dünyanın gündeminden çıkan Covid-19, yeni varyantı ile geri döndü. Pek çok ülkeye yayılan Covid-19 Eris varyantı Türkiye'de görüldü.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, X (Twitter)'te yaptığı açıklamada 9 kişide Eris varyantı görüldüğünü açıkladı. Konuyla ilgili açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Endişe konusu sayılamayacak bir gelişme. Hasta etme gücünün (virülansının) düşüklüğünü bildiğimiz Eris varyantı, Referans Laboratuvarımızda yapılan incelemede 9 kişide görüldü. Yurt dışı temaslı ve aynı ildeler. Mevcut tedbirlere ve gündelik hayatımıza devam edeceğiz. Durum başka ülkelerde yaygın, bizde de ortaya çıkması muhtemeldi. Büyüklerimizi, kronik hastalarımızı koruyacağız."

Tat ve koku kaybı yaşanıyor

Covid-19'un Omicron ailesinin yeni üyesi olan Eris (EG.5.1) varyantı hakkında açıklamalarda bulunan Altınbaş Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Şevket Özkaya, Kovid-19'un yeni varyantında en sık rastlanan şikayetin tat ve koku kaybı olduğunu belirtti. Önümüzdeki günlerde vakaların artabileceğine vurgu yaparak, "Okulların açılması ve yurt dışı seyahat hareketliliğinin artmasının yanı sıra hava sıcaklıklarının azalması ile önümüzdeki günlerde vakalarda artış olacağını tahmin ediyoruz." uyarısında bulundu.

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Dünya Sağlık Örgütü'nden açıklama

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, kuzey yarım kürede kış mevsimi öncesinde Kovid-19 vakalarında endişe verici artışın yaşandığını, Orta Doğu ve Asya'nın bazı bölgelerinde ölümlerin, Avrupa'da ise yoğun bakıma yatışların arttığını belirtti.

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