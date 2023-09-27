Bakan Koca'dan Eris varyantı açıklaması: Kısıtlama gelecek mi?

Tam Boyutta Gör Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 15 Eylül’de yaptığı açıklamada Türkiye’de 9 kişide Covid-19’un Eris varyantının görüldüğünü duyurmuştu. Bakan Koca, Eris varyantı ve kısıtlamalar hakkında yeni açıklama yaptı.

Eris varyantının etkilerinin bilindiğini ve hasta yapıcı etkisinde artış olmadığını vurgulayan Bakan Koca, “Kovid-19 ortaya çıktığında birçok bilinmezliği içeriyordu. Hem virüs hem de hastalıklar açısından bu süreçte mücadele etmek için erken dönemde aşının geliştirilmesi gerekiyordu. Bu çerçevede inaktif olarak bilinen güvenilir kadim tekniklerle üretilen aşıyı yani TURKOVAC'ı geliştirmiştik. Bu süreçte artık hastalığı biliyoruz. Virüsü tanıyoruz. Tüm mutasyonların etkilerini ve değişiklikleri takip ediyoruz. Bu mutasyonlarda bugüne kadar hiçbir zaman virüsün ilk çıktığı dönemdeki hasta yapıcı etkisi yani virulansında artış olmadı. Olan mutasyonlar hasta yapma gücü daha zayıf olan mutasyonlar, bunu da dediğim gibi yakından takip ediyoruz.” dedi.

Eris varyantı kısıtlamalara sebep olur mu?

Eris varyantının kısıtlama gerektirmediğini açıklayan Bakan Koca, şunları söyledi:

“Kesinlikle Eris varyantına yönelik yeni bir tedbir gerekmiyor. Bunu en açık şekilde zaten ifade etmiştim. Hastalığı artık çok iyi tanıyoruz ve endişe edecek hiçbir durum yok. Paniğe gerek yok. Eski dönemi hatırlatan kısıtlama ve kapanmalar söz konusu değil."

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Eris varyantı sayısı arttı mı?

Bakan Koca, hasta sayısında bir artış olup olmadığına ilişkin soruya şu yanıtı verdi:

"Bildiğiniz gibi Eris varyantının virülansı yani hasta etme gücü daha düşük fakat bulaşıcılığı daha fazla. Bu dönemde hasta sayısının arttığını söyleyebiliriz. Fakat hastaneye yatış oranları oldukça düşük. Ağır hastalık yapmıyor. Daha hafif seyrediyor. Kovid-19, nezle ve grip gibi bir üst solunum yolu enfeksiyonuna dönüşmüş durumda. Bu beklediğimiz bir seyirdi. Paniğe gerek yok. Eski dönemi hatırlatan kısıtlama ve kapanmalar söz konusu değil.”

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Bakan Koca'dan Eris varyantı açıklaması: Kısıtlama gelecek mi?