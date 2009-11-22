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OLED ekranlı Apple Tablet 2010'un ikinci yarısında mı geliyor ?

9 yıl
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Shady
Haber Editörü
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OLED ekranlı Apple Tablet 2010'un ikinci yarısında mı geliyor ?
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Apple'ın şehir efsanesine dönen Mac-Apple Tablet çıkmadan isminden oldukça bahsettirmeyi başarıyor. Uzakdoğu'nun ünlü günlük teknoloji gazetesi Digitimes'a göre Apple, iç bileşenlerin son haline karar vermek için Mac-Apple Tablet'in çıkış tarihini Mart ayından 2010 yılının 2.yarısına erteledi.

Digitimes'ın kaynaklarına göre Apple, Tablet bilgisayarı için Foxconn Electronics, Quanta Computer ve Pegatron Technology ile ortak çalışıyor. Ancak Apple, bu üç firmayada tek bir tablet bilgisayarı değil 2 farklı model hazırlatıyor. Bu iki cihazdan birinde 10.7 inçlik TFT LCD panelinin kullanılırken, diğerindeyse 9.7 inçlik OLED paneli kullanılıyor. Cihazların ertelenmesinin sebebi olarak da OLED panelinin pahalılığı olduğu iddia ediliyor. Boyutları neredeyse aynı olmasına OLED panele sahip olan tablet bilgisayarının fiyatı 2000 dolara yaklaşırken, LCD panelin kullanıldığı ürünün fiyatıysa 800-1000 dolar arasında kalıyor.

Cupertino merkezli Apple'ın neden 2 ayrı tablet ürettirdiği bilinmezken, OLED panelinin yüksek fiyatını iPhone'da olduğu gibi operatörlerle anlaşarak sözleşmeli satıp aşağı çekebileceği konuşuluyor.


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Batuist 9 yıl
iphonun preslenip genişletilmiş hali.. yada ütülenmiş halide diyebiliriz.. :))
O tablette win7 kullanılabilirse çok daha iyi satar..
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oxiabit 9 yıl
Ne olur bilemiyorum ama şimdiye kadarki tablet alışkanlıkların çok ötesinde bir şey olacağı kesin. ve Yine kullanıcı dostu mükemmelliğı ile windows tabletler bunun yanında ezik kalacak. Windows mobile ların iPhone OS'un yanında ezik kaldığı gibi. ben enazından böyle umuyorum.
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syler23 9 yıl
bencede cok güzel bişiy olur :D:D
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marikanwap 9 yıl
İlk nesil iPhone'u sündürmüşler Tablet olmuş:)

Tasarımı güzel olur umarım...
Birde multitouch %99 olur kanaatindeyim. Apple'in ekmek yediği patent sonuçta:)
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c34 9 yıl
GELSEDE ALSAK :D
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