OLED ekranlı Apple Tablet 2010'un ikinci yarısında mı geliyor ?

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Apple'ın şehir efsanesine dönen Mac-Apple Tablet çıkmadan isminden oldukça bahsettirmeyi başarıyor. Uzakdoğu'nun ünlü günlük teknoloji gazetesi Digitimes'a göre Apple, iç bileşenlerin son haline karar vermek için Mac-Apple Tablet'in çıkış tarihini Mart ayından 2010 yılının 2.yarısına erteledi.

Digitimes'ın kaynaklarına göre Apple, Tablet bilgisayarı için Foxconn Electronics, Quanta Computer ve Pegatron Technology ile ortak çalışıyor. Ancak Apple, bu üç firmayada tek bir tablet bilgisayarı değil 2 farklı model hazırlatıyor. Bu iki cihazdan birinde 10.7 inçlik TFT LCD panelinin kullanılırken, diğerindeyse 9.7 inçlik OLED paneli kullanılıyor. Cihazların ertelenmesinin sebebi olarak da OLED panelinin pahalılığı olduğu iddia ediliyor. Boyutları neredeyse aynı olmasına OLED panele sahip olan tablet bilgisayarının fiyatı 2000 dolara yaklaşırken, LCD panelin kullanıldığı ürünün fiyatıysa 800-1000 dolar arasında kalıyor.

Cupertino merkezli Apple'ın neden 2 ayrı tablet ürettirdiği bilinmezken, OLED panelinin yüksek fiyatını iPhone'da olduğu gibi operatörlerle anlaşarak sözleşmeli satıp aşağı çekebileceği konuşuluyor.