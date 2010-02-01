OmniGroup'un Mac OS'e hazırladığı 5 program iPad'e geliyor

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iPad, iPod Touch ve iPhone'a göre farklılaşmaya başladı. Sahip olduğu daha büyük, yüksek çözünürlükteki IPS ekranı ve güçlü işlemcisinden dolayı iPad uygulama alanında bu avantajını kullanmaya şimdiden başladı.

OmniGroup, Mac OS için hazırladığı 5 programı OmniGraffle , OmniOutliner , OmniPlan , OmniFocus , ve OmniGraphSketcher uygulamalarını iPad'e de uyarlayacağını açıkladı. Firmanın blog'undan yapılan açıklamada yıllar önce Macintosh bir bilgisayarın nasıl olması gerektirdiğini hissettirdiyse, iPad'in de aynı şeyi hissettirdiğini ve iPad'in insanların bilgisayarda sıkça yaptıkları işleri en iyi şekilde yapabilecekleri bir cihaz olduğu belirtilerek, 2 yaşında 92 yaşına kadar herkesin rahatlık kullanabileceği bir cihaz olduğunun altı çizildi. Açıklamanın bir bölümünde iPad'den duydukları heyecanı dile getiren firma, iPad'in ne kadar önemli olduğunun farkında olduklarını ve uygulamalarını en kısa zamanda iPad'e uyarlamak istediklerini belirtti.

Kısacası OmniGroup; iPad'i çok önemsiyor...