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OmniGroup'un Mac OS'e hazırladığı 5 program iPad'e geliyor

9 yıl
5,3b
1
5
Diğer
Shady
Haber Editörü
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OmniGroup'un Mac OS'e hazırladığı 5 program iPad'e geliyor
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iPad, iPod Touch ve iPhone'a göre farklılaşmaya başladı. Sahip olduğu daha büyük, yüksek çözünürlükteki IPS ekranı ve güçlü işlemcisinden dolayı iPad uygulama alanında bu avantajını kullanmaya şimdiden başladı.

OmniGroup, Mac OS için hazırladığı 5 programı OmniGraffle , OmniOutliner , OmniPlan , OmniFocus , ve OmniGraphSketcher uygulamalarını iPad'e de uyarlayacağını açıkladı. Firmanın blog'undan yapılan açıklamada yıllar önce Macintosh bir bilgisayarın nasıl olması gerektirdiğini hissettirdiyse, iPad'in de aynı şeyi hissettirdiğini ve iPad'in insanların bilgisayarda sıkça yaptıkları işleri en iyi şekilde yapabilecekleri bir cihaz olduğu belirtilerek, 2 yaşında 92 yaşına kadar herkesin rahatlık kullanabileceği bir cihaz olduğunun altı çizildi. Açıklamanın bir bölümünde iPad'den duydukları heyecanı dile getiren firma, iPad'in ne kadar önemli olduğunun farkında olduklarını ve uygulamalarını en kısa zamanda iPad'e uyarlamak istediklerini belirtti.

Kısacası OmniGroup; iPad'i çok önemsiyor...


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osmanefe305 9 yıl
çok pahalı yine kazıkçı politika ve yine apple arkadaş donanımların toplam maliyeti 250$ A4 işlemcisi 10 15+$ gibi bir fiyata mal oluyormuş bence çok yanlış bir yol izliyor piyasada bu fiyatlara satmaya başlarlar ardında 1 yıl geçer bir sürü firma hortlar ortaya millet fiyat düşsun alım der hem maldan az satacağı için zarar eder hemde müşteri kaybeder tekel olmanının yolu her zaman bir ürünü pahalıya satıp kısa yoldan köşeyi dönmekle olmaz. İlk amaç kullanıcı dostu ve müşteri memnuniyeti olmalı bence ayrıca ben bunda iphone os harici mac os bekliyordum bir halta yaramz bu bütün temsili resimlerde mac os kullanıldi bu firmadan kimse bakmadımı acaba google ask yahoo vs. insan biraz talepleri karşılamak için uğraşır ürün güzel almak isterim ama sırf bu paragöz olmalarından dolayı almayacağım 700 800$ verebileceğim halde almayacağım. kazıkçı firma inş. batarsın
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zizazu 9 yıl
sen almazsan kesin batar
al be batmasın güzelim firma
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broodofqueen 9 yıl

osmanefe305

çok pahalı yine kazıkçı politika ve yine apple arkadaş donanımların toplam maliyeti 250$ A4 işlemcisi 10 15+$ gibi bir fiyata mal oluyormuş bence çok yanlış bir yol izliyor piyasada bu fiyatlara satmaya başlarlar ardında 1 yıl geçer bir sürü firma hortlar ortaya millet fiyat düşsun alım der hem maldan az satacağı için zarar eder hemde müşteri kaybeder tekel olmanının yolu her zaman bir ürünü pahalıya satıp kısa yoldan köşeyi dönmekle olmaz. İlk amaç kullanıcı dostu ve müşteri memnuniyeti olmalı bence ayrıca ben bunda iphone os harici mac os bekliyordum bir halta yaramz bu bütün temsili resimlerde mac os kullanıldi bu firmadan kimse bakmadımı acaba google ask yahoo vs. insan biraz talepleri karşılamak için uğraşır ürün güzel almak isterim ama sırf bu paragöz olmalarından dolayı almayacağım 700 800$ verebileceğim halde almayacağım. kazıkçı firma inş. batarsın


Ürünlerini pahalıya sattığı bir gerçek, ama Apple müşteri memnuniyeti odaklı bir firmadır zaten. O yüzden hiç bir markanın olmadığı kadar çok sayıda tutkulu ve fanatik hayranı vardır. Seninle aynı fikirde olduğum tek nokta iPad'in şu haliyle işe yaramaz olduğudur. Ama eminim eksiklerii her yeni versiyonda güncelleyecektir.
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talh4wk 9 yıl
aynen katılıyorum .adamlar ne cıkartırsa cıkartsın,sanki dunya dısı bıseymıs gibi ilgi odagı oluyor ....
bencede çok yükleniyolar Apple yeni ürünlerine
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GKYyy 9 yıl
aynen katılıyorum .adamlar ne cıkartırsa cıkartsın,sanki dunya dısı bıseymıs gibi ilgi odagı oluyor ....
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